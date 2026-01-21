Keszthelyi Rita a görögök legyőzése után: „Nem szabad ebből a mérkőzésből kiindulni”
Női vízilabda-válogatottunk felkészülési mérkőzésen rendkívül meggyőző játékkal, magabiztosan 18–14-re megverte Görögországot szerdán, a budapesti Császár-Komjádi Sportuszodában. A találkozót követően Cseh Sándor szövetségi kapitány és Keszthelyi Rita csapatkapitány is értékelte az együttes felkészülését. A válogatott az Eb-n Funchalban január 26-án a spanyolokkal, 27-én a románokkal, majd a házigazda portugálokkal játssza a csoportmérkőzéseit.
Legfrissebb hírek
A Münchhausen-módszer – Malonyai Péter jegyzete
Vízilabda
2026.01.19. 23:41
Évszázados örökség – Ballai Attila publicisztikája
Vízilabda
2026.01.17. 23:47
Ezek is érdekelhetik