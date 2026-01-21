Jansik Szilárd: Azt éreztem, ha a végsőkig tartjuk, amit megbeszéltünk, akkor mi itt nem kapunk ki!

A magyar férfi vízilabda-válogatott kedd este óriási izgalmak közepette diadalmaskodott az Európa-bajnoki címvédő, regnáló világbajnok Spanyolország ellen a középdöntő E-csoportjának záró fordulójában: a 11–11-es rendes játékidő után ötméteresekkel győzött Varga Zsolt együttese. Ebben kiemelkedő szerepet játszott Vogel Soma, aki a rendes játékidő után a szétlövésben is kivédett két ötméterest. Magyarország ezzel kiharcolta a pénteki elődöntőt, míg a spanyolok az ötödik helyért küzdhetnek meg csütörtökön.

„Azt láttam a csapaton, hogy kellően nyugodt maradt – értékelt Jansik Szilárd a Nemzeti Sportnak. – A szerbek elleni vasárnapi mérkőzésen sokkal idegesebbek voltunk, a csapat fele még nem játszott ilyen sok ember előtt, és nekünk, rutinosabbaknak sem mindennapos. De most azt éreztem, bármi történhet, mi leszünk a jobbak: hiába volt az első félidőben megint duplaannyi emberhátrányunk, emiatt csak egy kicsit elégedetlenkedtünk kezdetben, utána arra koncentráltunk, hogy kivédekezzük. Vogel Soma védései a két ötméteres hárításával a rendes játékidőben, a blokkok, a végletekig kijátszott emberelőnyök mind olyan erőt adtak nekünk, hogy azt éreztem: ha a végsőkig tudjuk tartani a játékunkat, amit megbeszéltünk, akkor mi itt nem kapunk ki! Egyszer-egyszer fordult elő kisebb fegyelmezetlenség, de ilyenkor is csak annyit szólunk a másiknak, hogy figyeljen jobban, mert nem ezt beszéltük meg – és a társ ezt építő jellegű kritikaként kezeli, megköszöni a jelzést, és azonnal javít. Ez visz minket előre: bátorítjuk, és sosem bántjuk egymást. Olyan erőt adunk egymásnak, a tizenöt játékos stábostól – most is ez volt, Fekete Gergő egy kicsit lemaradt az utolsó védekezésnél, erre az ötméterespárbajban az ő góljával nyertük meg a meccset!”

A spanyol gárda végig a mieink nyomában volt, ám mindössze egy félperces periódus erejéig vezetett: Sergi Cabanas öt és fél perccel a vége előtt 10–9-re módosította az állást a javukra, ám nemsokára Nagy Ádám válaszolt. Nagy Ákos remek ejtésével két perccel a vége előtt újból mi vezettünk, akár már a rendes játékidőben is nyerhettünk volna, de az utolsó támadásban a négy góllal záró Cabanas hasonlóan mesteri ejtéssel – rosszkézről, jobbkezesként – a dudaszó pillanatában egyenlített. A szétlövésben Vogel a második és a harmadik sorozatban Bernat Sanahuja és Unai Biel kísérletét is hárította – a második párnál Unai Aguirre a bal kapufára tolta Vigvári Vince lövését, minden további próbálkozás viszont bement, megőriztük az előnyünket; a mindent eldöntő ötöst Fekete Gergő zúdította a spanyol kapuba. „Még úgy is, hogy a hajrában elmentek eggyel, képesek voltunk reagálni, labdánk volt a plusz kettőhöz is. Örültem volna, ha magabiztosabban zárjuk le a meccset, de abszolút helyén volt Cabanas szíve és esze, hogy így beejtette a végén. Szerintem a lélektani előny ekkor inkább hozzájuk került, azonban mi ekkor is összetartottunk, küldtük egymásnak az energiát. A regeneráció most a fő, van rá két napunk, mégiscsak van már hat meccs a hátunk mögött az új lebonyolítás miatt, viszont ezután következik a két legfontosabb mérkőzésünk. Egy célt már elértünk, most még örülünk, de ez még nem a vége – nemcsak szeretnénk továbbmenni, hanem megyünk is!” – tette hozzá Jansik Szilárd.

Tátrai Dávid lapunknak azt emelte ki, a csapat teherbírásában sokat segít, hogy fiatalos kerettel utaztak Belgrádba. „Nem biztos, hogy odáig lennének érte a fiúk, ám nem tudok olyan játékost mondani a csapatból, akinek megkottyanna újabb hat találkozó – ha játszanunk kellene még hat mérkőzést a hazánkat képviselve, mindent beleadva lejátszanánk. Az akaraterőnk az egyik legnagyobb fegyvertényünk.”

Megkérdeztük, hogyan sikerült javítani a szerbekkel szembeni meccshez képest az emberhátrányos védekezésen, illetve számított-e, hogy öt játékosunk is két hibaponttal állt a harmadik negyed után, hiszen őket a hajrában veszélyeztette a kipontozódás – végül csak Jansik Szilárd gyűjtötte be a harmadik személyi hibát, ő is csak az utolsó perc kezdetekor. „Strukturálisan változtattunk a védekezésünkön, és összességében jól megoldottuk azt is, hogy Manhercz Krisztiánnak és Vigvári Vincének is megvolt a két hibapontja már az első félidőben. Ez is a csapat erőssége, hogy a legtöbb játékos mindenhol bevethető, ki tudjuk segíteni egymást a nehéz helyzetekben, és ha valaki ki is pontozódna hamar, lenne helyettese.”

Tátrai szerint a Szerbia elleni vereségből származó frusztrációt sikerült pozitív energiára átfordítani. „Előfordulhatott volna, hogy többen beleragadunk abba a vereségbe, de mindannyian csak az egészséges mennyiségű dacot hoztuk magunkkal, ami a javunkra vált. A játékosok profizmusát mutatja, hogy egy nap alatt átlendültünk a történteken. Jól jön a két nap pihenő, ez tökéletes lesz a regenerációra, és hogy még egy kicsit összerántsuk a csapatot a következő két mérkőzésre.”

A magyar válogatott elődöntős ellenfele Görögország lesz a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon pénteken 17 órától.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

Január 23. péntek

17.00: Elődöntő

Görögország–MAGYARORSZÁG

20.30: Elődöntő

Szerbia–Horvátország/Olaszország