Hétfő este a spanyolok elleni rangadóval kezdenek a mieink a női vízilabda Európa-bajnokságon

Csapatunk december közepén kezdte meg a felkészülést, az első három hétben a fizikai állapot fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, majd érkezett az Egyesült Államok, két felkészülési mérkőzésen tettük próbára magunkat, az első összecsapás döntetlennel végződött a rendes játékidőben, ötméteresekkel nyertek az amerikaiak, a visszavágón ötgólos vereséget szenvedtünk. A tavalyi világbajnok Görögország ellen 18–14-es sikerrel vágtunk vissza a szingapúri vb-döntőben elszenvedett vereségért.

„Nagyon sokat dolgoztunk, csak a világ elitjéhez tartozó csapatokkal játszottunk a felkészülés során. Az amerikaiak távozása után szomorú voltam, mert láttam, milyen jól játszottak a lányok és épp az utolsó találkozóra kipukkadtunk kicsit. Viszont utána pihentünk két napot és a görögök ellen érződött, mennyit jelentett nekünk az edzőtábor. Aki látta a meccset, konstatálhatta, hogy minden tőlünk telhető megtettünk, ennél jobb előjellel nem igazán vághatnánk neki az Eb-nek” – mondta Cseh Sándor szövetségi kapitány.

A hétfői nyitó mérkőzésünk meghatározó lesz az olimpiai bajnok Spanyolország ellen. A B-csoportban kedden találkozunk a románokkal, majd csütörtökön a házigazda portugálokkal.

„A hogyan tovább azért nem dől el teljesen az első mérkőzésen, hiszen a középdöntőben minden számítás szerint Hollandiával is megmérkőzünk. De nagyon fontos a spanyolok elleni meccs, ezzel mindkét fél tisztában van. Mindent megtettünk, formába hoztuk magunkat, ám ez kis túlzással semmit sem jelent a spanyolok ellen – ha a legjobbunkat hozzuk, akkor is ők az olimpiai

bajnokok, biztos, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz.”

ELLENFÉLNÉZŐ: Spanyolország

Ugyan még csak az első fordulót rendezik meg hétfőn, minden bizonnyal a csoportelsőségről dönt a B jelű négyes rangadója: az első kalapos Spanyolország lesz a második kalapból sorsolt Magyarország ellenfele. A spanyol női válogatott két éve Párizsban első olimpiai bajnoki címét szerezte meg, az utóbbi három Európa-bajnokságból pedig kettőn (a 2020-as budapestin és a 2022-es splitin) nyert – 2024-ben Eindhovenben alulmaradt a házigazda Hollandiával szemben. Tavaly mindhárom egymás elleni tétmérkőzésen Cseh Sándor tanítványai győztek: a januári világkupa-selejtezőben szétlövésben, az április világkupadöntő elődöntőjében rendes játékidőben. A júliusi szin­gapúri világbajnokságon emlékezetes mérkőzésen 15–9-re kaptak ki az elődöntőben Beatriz Ortizék a későbbi ezüstérmes magyar csapattól.

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

A HÉTFŐI PROGRAM

A-CSOPORT

11.30: Görögország–Szlovákia

13.15: Franciaország–Németország

B-CSOPORT

18.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

22.00: Románia–Portugália

C-CSOPORT

13.15: Olaszország–Horvátország (Tv: M4 Sport)

19.45: Szerbia–Törökország

D-CSOPORT

10.00: Svájc–Izrael

19.45: Hollandia–Nagy-Britannia

NS-SZAKÉRTŐ: PETROVICS MÁTYÁS, az FTC női utánpótlás szakmai igazgatója

„Az amerikaiak elleni mérkőzésekből azért nehéz kiindulni, mert fizikailag ennyire erős csapattal nem találkozik a magyar válogatott az Eb-n, de rengeteg tapasztalatot szerezhetett. A görögök a világversenyeket megelőző tornákon nem mindig olyan erősek, mint aztán a téthelyzetekben, mégis, a Komjádiban ellenük lejátszott mérkőzésen olyan tempója, frissessége, dinamikája volt csapatunknak, amilyenre Cseh Sándor is vágyott. A spanyolok elleni tavalyi három győzelemből is táplálkozhat a válogatott. A párizsi olimpia óta mindkét együttes átalakult, főleg a spanyolok változtak sokat. Azt nem jelentem ki, hogy gyengültek, de a 2024-ben távozó Miki Oca szövetségi kapitány karaktere sokat számított. Legalább olyan jók az esélyeink, mint a tavalyi összecsapásaink során, és mindenképpen nagyobbak, mint a párizsi olimpia előtt. Mindenesetre bizakodó vagyok, főleg ha sikerült megőriznünk azt a játékot, amivel a görögöket legyőztük.”

A női Eb-n is megváltozott a lebonyolítás

A belgrádi férfi Európa-bajnoksághoz hasonló az új lebonyolítást alkalmazzák a hétfőn kezdődő funchali női kontinenstornán is, némileg módosítva.

A nőknél is beiktatják a középdöntőt, a férfiakéval ellentétben viszont a négy négyes csoportból nem az első három, hanem az első kettő jut be a középdöntőbe. Ebben a szakaszban két négyes csoportban a legjobb nyolc csapat küzd az elődöntőért – az első kettő bejut a legjobb négy közé, míg másik két együttes keresztbe játszik egymással az 5–8. helyért, az elődöntő nyertesei a fináléba jutnak, a vesztesei a harmadik helyért küzdhetnek.

A csoportkörben a kvartettek utolsó két helyén végző csapatok szintén egy második csoportkörben folytatják, ennek a két négyesnek a sorrendje alapján az egyazon pozíció­ban végzők játsszák le a helyosztókat.

A MAGYAR EB-KERET

Kapusok: Neszmély Boglárka (FTC-Telekom), Golopencza Szonja (UVSE Helia-D)

Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla, Faragó Kamilla, Hajdú Kata, Tiba Panna (mind UVSE), Dömsödi Dalma (BVSC-Manna ABC), Garda Krisztina, Sümegi Nóra (mindkettő Dunaújvárosi FVE), Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda (mind FTC), Rybanska Natasa (Sabadell, spanyol), Varró Eszter (Berkeley, amerikai)

A MIEINK PROGRAMJA AZ ELSŐ CSOPORTKÖRBEN

B-csoport

Hétfő, 18.00: Magyarország–Spanyolország

Kedd, 14.45: Magyarország–Románia

Csütörtök, 16.30: Magyarország–Portugália

A mérkőzéseket az M4 Sport közvetíti.