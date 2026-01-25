Garda Krisztina: Hétfőn már bele is csapunk a közepébe

Az olimpiai bajnok Spanyolország ellen vérbeli rangadóval kezdi a fuchali Európa-bajnokságot a magyar női vízilabda-válogatott, amelynek Garda Krisztina szerint gyakorlatilag csúcsformában kell kezdenia a kontinensviadalt.

„Rögtön bele is csapunk a közepébe. Általában úgy szokott lenni, hogy gyengébb meccsel kezdünk, aztán felvesszük a ritmust, de itt most már az elsőn fel kell venni, mert minden mérkőzés számít” – mondta az MTI-nek nyilatkozva az olimpiai uszodában tartott vasárnap délelőtti edzést követően a magyar csapat egyik legrutinosabb tagja, aki arra utalt, hogy az első csoportszakaszból továbbjutó együttesek magukkal viszik az egymás elleni eredményt.

„Nagyon fontos, hogy nagy iramot diktáljunk már a meccsek elején, keményen beleálljunk. Arra nincs lehetőség, hogy megengedjük az ellenfeleknek, hogy több góllal elmenjenek” – fogalmazta meg a taktikát.

Garda Krisztina, aki tagja volt a 2016-ban Európa-bajnok együttesnek, úgy vélte, a körülményekkel általában nem igazán érdemes foglalkozni, ugyanakkor elmondta, hogy a szállodájuk nagyon jó és közel is van az uszodához, a medence vize viszont neki egy kicsit hűvös, frissítő, de – tette hozzá – „nincs ezzel baj”.

„Azért jó, hogy már az utazás napján is be tudtunk jönni, mert viszonylag hosszú volt a repülőút, négy és fél óra Európán belül, nem túl rövid. Így már az első napon ismerkedtünk az uszodával, a kapuval, a labdával, a medencével” – utalt a szombat esti érkezésre.

Az Eb-újonc Aubéli Tekla arról beszélt az MTI-nek, hogy bár nem teljesen új neki a helyzet, mert a bő keretben már korábban is benne volt, és világkupán is részt vett a csapattal, azért nagyon jó érzés számára felnőtt Európa-bajnokságon szerepelni. Megemlítette, hogy sok játékost ismer az ellenfelektől, mert velük játszott már akkor, amikor 2023-ban Coimbrában junior-világbajnokságot nyert a magyar korosztályos együttes. A rutinosabb, idősebb játékosok közül viszont sokakkal nincs még tapasztalata. A körülményeket illetően ő azt jegyezte meg, hogy talán nincs elég fény a medencetérben, mert az ablakok le vannak ragasztva.

A spanyolok elleni kezdésre rátérve kiemelte, fizikailag erre készültek, és igyekeznek majd ahhoz tartani magukat, amit Cseh Sándor szövetségi kapitány kér tőlük.

„Mindig a kezdést emeli ki, mert egy rossz kezdésből nagyon nehéz visszajönni, főleg a spanyolok ellen, akik nagyon gyors játékot játszanak. Mindenféleképpen a jó kezdés lesz kulcsfontosságú” – hangsúlyozta, majd kitért arra, hogy mivel most három center van a csapatban, a kapitány azt várja tőlük, hogy nagy tempót diktáljanak a posztjukon, mert ha el is fáradnak, lehet akár hamarabb cserélni.

A madeirai Európa-bajnokságon a két csoportkörrel „eltűnik” a keresztbejátszás és a negyeddöntő, ugyanakkor megnő a csoporttalálkozók jelentősége.

A magyar válogatott hétfőn a spanyolokkal, kedden a románokkal, csütörtökön pedig a házigazda portugálokkal játszik a B csoportban. A középdöntős szakaszban Cseh Sándor együttese – továbbjutása esetén – a D csoportból kap ellenfeleket, melyben a címvédő hollandok, valamint az izraeliek, a svájciak és a britek szerepelnek. A legjobb négy közé kerülésért a spanyol és a holland gárda közül az egyiket meg kell előzni.

Női pólósaink az elmúlt évben eredményesen szerepeltek a magyarok a spanyolokkal szemben. Januárban a világkupa-selejtező csoportszakaszában, a görögországi Alexandrúpoliban ötméteresekkel 18–17-re győztek, áprilisban 10–8-ra nyertek a csengtui világkupa-szuperdöntő elődöntőjében, júliusban, a szingapúri világbajnokságon pedig 15–9-re múlták felül őket a fináléért rendezett mérkőzésen.

A magyar csapat mérkőzéseit az M4 Sport és Nemzeti Sportrádió élőben adja.

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

B-CSOPORT

Január 26., hétfő

18.00: Magyarország–Spanyolország

22.00: Románia–Portugália

Január 27., kedd

14.45: Magyarország–Románia

21.15: Portugália–Spanyolország

Január 29., csütörtök

13.15: Románia–Spanyolország

16.30: Magyarország–Portugália

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC)

Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla (UVSE), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (DFVE), Hajdú Kata (UVSE), Keszthelyi Rita (FTC), Leimeter Dóra (FTC), Rybanska Natasa (CN Sabadell), Sümegi Nóra (DFVE), Szilágyi Dorottya (FTC), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC), Varró Eszter (UCLA)

