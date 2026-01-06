Vogel Soma és Batizi Benedek is ott van a férfi vízilabda-válogatott Eb-keretében

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint tizenegy szingapúri vb-ezüstérmes szerepel az Eb-csapatban: hozzájuk csatlakozik a tavaly nyári vb-t kihagyó Vogel Soma, két korábbi U20-as világbajnok, Tátrai Dávid és Varga Vince – ők már a zágrábi, Eb-4. fiatal csapatnak is a tagjai voltak 2024 januárjában –, illetve élete első Európa-bajnokságára utazhat a center Batizi Benedek. A tavalyi vb-második keretből hiányzik a kapus Mizsei Márton, a fél évvel a vb után a regenerálódásra koncentráló veterán Vámos Márton, a sérült Molnár Erik, illetve a mostani keretszűkítésnél kikerült Burián Gergely.

„Nehéz döntés volt a csapatkijelölés, talán az egyik legnehezebb, hiszen nagyon sok mindent figyelembe kellett vennem: a csapatstruktúrát, a taktikai elemeket, a védekezési lehetőségeket – mondta Varga Zsolt szövetségi kapitány. – Meghallgattam a stábot is, és nem csupán az edzőkollégáimat, hiszen egészségi vonatkozásai is voltak a döntéshozatalnak, s abban maradtunk, hogy egyik játékosnál sincs olyan kockázat, ami miatt el kellene tekintenem a szerepeltetésétől.”

Az együttes párizsi edzőtáborban, egy rotterdami, majd egy trebinjei felkészülési tornával hangolt a kontinensviadalra.

„Volt egy nagy ugrás a két torna között, úgy fogalmaznék, mentálisan megérkezett a csapat arra a szintre, amelyre reméltem, hogy eljut – fogalmazott a kapitány. – Mindenki megérezte, mi az, aminek működnie kell a védekezésben, hogy ott teljes koncentrációval, mindenen átmenve oldja meg mindenki a feladatát, és ebből indulhatnak olyan jó támadások, amelyekből elég sokat láthattunk. Azaz volt egy látható fejlődési íve a felkészülésnek, ez az az út, amelyen haladnunk kell tovább az Európa-bajnokságon is."

Az Eb-n szombaton a franciákkal, hétfőn a montenegróiakkal, két nappal később pedig a máltaiakkal játszik csoportmérkőzést a nemzeti csapat. Az új rendszerben az első két találkozónak is jelentős tétje van, ugyanis a négyesből három gárda lép tovább úgy, hogy viszi magával az egymás elleni eredményeket a kétszer hatcsapatos középdöntőbe, ahonnan az első két-két együttes jut az elődöntőbe.

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Csoma Kristóf, Vogel Soma

MEZŐNYJÁTÉKOSOK: Angyal Dániel, Batizi Benedek, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Kovács Péter, Manhercz Krisztián, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor