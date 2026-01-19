Nemzeti Sportrádió

A Münchhausen-módszer – Malonyai Péter jegyzete

2026.01.19. 23:41
vízilabda NS-VÉLEMÉNY magyar férfi vízilabda-válogatott

Tudni lehetett, hogy hazai vízben csak akkor győzhetjük le az Európa-bajnokságon a szerbeket, ha úgy négy-öt góllal eleve jobbak vagyunk. Hát igen, a bírói ellenszél… Nem új az igazság, de mindig nehéz szembesülni vele, már csak azért is, mert pólóban akkor is mi vagyunk a legjobbak – ha nem. Ez persze az érzelmi oldal, ám nélküle ugyan mire mennénk, ha már hungarikum a víz meg a labda együtt.

Megjegyzem, a szerbektől elszenvedett vereség is leginkább érzelmileg érintette meg a játékosokat, amint lehiggadtak, már látták, tudták, mi hibádzott. Egyrészt ugyebár ma ritka, hogy egy csapat négy-öt góllal eleve jobb legyen (áldott emlékezetű Kemény Fecsó báʼ könnyen beszélt Kásás Tamást és társait vezényelve), másrészt ott a negyedek közötti hullámzás. És mára már kiderült a spanyolok igazsága is, azt vallották korábban, hogy őket és minket egyaránt megveretnek az Eb-n. Megjegyzem, a 2000 óta parton sétálgató szlovén Boris Margeta mindkettőnk meccsén főbíró volt, nem mellesleg ő a világszövetség bíróvezére, rengeteg sót megevett, megehetett a mezőnnyel – a többi sejthető. Ha ezek után összeesküvés-elmélettel vádolnak, ellenérvem, hogy sokszor láttam már vezetni.

Kapcsolódó tartalom

Varga Zsolt: Gyorsan meg kell emészteni a történteket

A szövetségi kapitány szerint a legfontosabb a megfelelő regeneráció a spanyolok elleni mérkőzés előtt.

Nagyot hajrázott a magyar válogatott, de kikapott Szerbiától a vízilabda Eb középdöntőjében

Nemzeti csapatunk négy góllal elveszítette a harmadik negyedet, ahonnan nem sikerült már felállnia, így a spanyolok ellen nyerni kell az elődöntőbe jutáshoz.

De ez mind csak előzmény, ma ugyanis a spanyolokkal játszunk ki-ki meccset. Aki nyer, a négy között van, s ugyebár ott (is) minden előfordulhat. Meg nem mondom, mi lesz, csak azt tudom, hogy a papírforma egyszerű. Nem a vízben, a parton és utána. Ha nyerünk, csak rossz és esetleg a döntőben feledtetett emlék lesz a vasárnapi meccs, ha nem… Hát… Négyen túl nem jár dicséret mifelénk, legfeljebb megértés, ám azért nem adnak kenyeret a boltban.

Varga Zsolt szerint van ok az optimizmusra, hiszen a csapat a szerbek ellen is bizonyította, hogy képes akár a saját hajánál fogva is kirángatni magát a mélyből, mint Münchhausen báró. Akinek mocsárban ihletett története arra tanít, hogy a belső erőforrások jóvoltából a fizika törvényeit is megcáfolhatjuk. Persze, a mese az mese, de a tanulságai már a valóságnak szólnak. Münchhausen módszerével is így van, ami engem illet, ebben bízva hiszem, hogy sikerrel járunk ma este.

Még akkor is, ha – esetleg – újra Margeta lesz a főnök.

