A Münchhausen-módszer – Malonyai Péter jegyzete

De ez mind csak előzmény, ma ugyanis a spanyolokkal játszunk ki-ki meccset. Aki nyer, a négy között van, s ugyebár ott (is) minden előfordulhat. Meg nem mondom, mi lesz, csak azt tudom, hogy a papírforma egyszerű. Nem a vízben, a parton és utána. Ha nyerünk, csak rossz és esetleg a döntőben feledtetett emlék lesz a vasárnapi meccs, ha nem… Hát… Négyen túl nem jár dicséret mifelénk, legfeljebb megértés, ám azért nem adnak kenyeret a boltban.

Varga Zsolt szerint van ok az optimizmusra, hiszen a csapat a szerbek ellen is bizonyította, hogy képes akár a saját hajánál fogva is kirángatni magát a mélyből, mint Münchhausen báró. Akinek mocsárban ihletett története arra tanít, hogy a belső erőforrások jóvoltából a fizika törvényeit is megcáfolhatjuk. Persze, a mese az mese, de a tanulságai már a valóságnak szólnak. Münchhausen módszerével is így van, ami engem illet, ebben bízva hiszem, hogy sikerrel járunk ma este.

Még akkor is, ha – esetleg – újra Margeta lesz a főnök.

A NEMZETI SPORT MUNKATÁRSAINAK TOVÁBBI VÉLEMÉNYCIKKEIT ITT OLVASHATJA!