Nagy Ákos: A leggólerősebbek között vagyunk, a sebességünk lesz a legfontosabb a spanyolok ellen

SZELECZKI RÓBERT (Belgrád)SZELECZKI RÓBERT (Belgrád)
2026.01.19. 17:14
Nagy Ákos (Fotó: Kovács Péter)
A „vízilabda ünnepének” nevezte azt a hangulatot Nagy Ákos, amely a Szerbia–Magyarország találkozót körülvette a Beogradszka Arenában vasárnap este; a válogatott szélsője úgy érezte, a nagy hátrány ellenére is töretlenül hitt abban a csapat, hogy visszajöhet a mérkőzésbe.

„A meccs elején minden úgy alakult, ahogyan elképzeltük, száztíz fokon égett az egész csapat. Aztán megrázták magukat a szerbek, talán egy kicsit mi is belekényelmesedtünk a meccsbe, és azonnal feljöttek, megbüntették minden kihagyott helyzetünket – mondta Nagy Ákos a Nemzeti Sportnak a Szerbia elleni vasárnap esti mérkőzésünk kezdetéről. Az első három támadásunk három góllal végződött, ám a házigazda ezután ritmust váltott, és még a negyed végéig egyenlített (4–4). A félidőig kiélezett mérkőzést játszottunk (8–7-es szerb előny volt a nagyszünetben), a harmadik negyedben viszont a szerbek 4–0-s sorozata alaposan megnehezítette a helyzetünket. Óriási hajrával kétszer is visszajöttünk mínusz ötről egy gólra, de megakadályozni már nem tudtuk a szerbek rendes játékidőben aratott győzelmét (15–14). – Még nem néztem vissza a mérkőzést, nem tudom megfogalmazni, mi volt az, ami ennyire nem sikerült a harmadik negyedben, a negyedikben viszont azt éreztem magamon és a csapaton, hogy senkiben nincs kérdőjel a tekintetben, hogy még visszajöhetünk a mérkőzésbe. Száz százalékig biztosak voltunk benne, hogy mi ezt visszahozzuk, ez az akarat és hit az, amire csapatként építhetünk.”

Kérdésünkre a válogatott szélsője a szinte telt házas Beogradszka Arena hangulatára, valamint a keddi, sorsdöntő spanyolok elleni mérkőzésre is kitért. „Sejtettük, hogy nagyon nehéz, emellett egyedi mérkőzés lesz a szerbek elleni, nem gyakori, hogy ennyien kilátogassanak. A vízilabda ünnepe az ilyen sok szurkolót vonzó találkozó, ez akkor is így van, ha a többség nem nekünk drukkolt, persze ha mellettünk állnak, az sokkal jobb. De szerintem mindannyian hatalmas lehetőségként fogtuk fel, hogy ilyen körülmények között játszhatunk, nem pedig pluszteherként. Aznap este kicsit nehezen aludtunk el, átgondoltuk a dolgokat, de mostanra már teljes mértékben a spanyolok elleni páharcunkra összpontosítunk, arra élesítjük magunkat. Az egész Európa-bajnokság egyik leggólerősebb csapata vagyunk, olyan sebességet vagyunk képesek diktálni, amelyet bármely csapat nehezen tart, és szerintem a spanyolok ellen is ez lesz a legfontosabb: játsszunk a saját ritmusunkban, és fárasszuk el őket.”

A magyar férfi vízilabda-válogatott vasárnap 15–14-es vereséget szenvedett a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában Szerbiától, így a házigazdabejutott az elődöntőbe, és valószínűleg megnyeri az E-csoportot. Az egyaránt 9-9 pontos Magyarország és Spanyolország egymással csap össze a záró körben kedden – amelyik csapat diadalmaskodik (akár rendes játékidőben, akár ötméteresekkel), Szerbiával tart a négy közé ebből a hatosból.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
SZERBIA–MAGYARORSZÁG 15–14 (4–4, 4–3, 5–1, 2–6)
Belgrád, 9000 néző. V: Margeta (szlovén), Svarc (izraeli)
SZERBIA: GLUSAC – Martinovics 1, N. JAKSICS 3, CSUK 2, P. Jaksics 1, Dedovics 1, MANDICS 3. Csere: SZ. RASOVICS 2, Randjelovics 1, Lazics 1, Vico, V. Rasovics, Lukics. Szövetségi kapitány: Uros Sztevanovics
MAGYARORSZÁG: Vogel Soma – NAGY ÁKOS 1, Manhercz K. 1, NAGY ÁDÁM 4, Fekete G. 1, VIGVÁRI VINCE 2, Vismeg Zs. Csere: Csoma (kapus), Angyal 1, Kovács P. 1, Vigvári Vendel 1, JANSIK SZ. 2, Batizi, Varga V. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt
Emberelőny-kihasználás: 15/8, ill. 11/7
Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –
Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –
Kipontozódott: Vismeg Zs. (19. p.), V. Rasovics (28. p.)
Kiállítva (végleg, cserével): Lukics (30. p.)

