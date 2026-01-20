Vismeg Zsombor: Ha kevés gólon tartjuk a spanyolok markáns játékosait, jó esélyünk lehet

„SPANYOLORSZÁG ELLEN GYŐZTÖK” – a mellettünk ülő szerb újságíró kolléga még a Szerbia–Magyarország mérkőzés kezdete előtt kérdezte meg, honnan érkeztünk, majd az idézett mondattal fordult hozzánk, miután észrevette üres tekintetünket a magyar válogatott ötgólos hátrányánál. A negyedik negyedben azért volt miért izgulnia, ám a házigazda 15–14-re nyert a középdöntő E-csoportjának 2. fordulójában a belgrádi Európa-bajnokságon és biztossá tette helyét az elődöntőben.

A próféta szóljon belőle!

Az alapvetően stabil védekezésére építő magyar csapat talán az első olyan mérkőzését játszotta az Eb-n, amelyen tényleg csak az számított, ki lő eggyel több gólt. Az első három támadásunkból három gól született, de a szerbek hamar reagáltak, szoros emberfogással igyekeztek távol tartani minket a kaputól, elöl pedig kihasználták a helyzeteiket. A harmadik negyedet a szerbek uralták, 4–0-s sorozattal ötgólos előnyt alakítottak ki, míg mi több lehetőségünket elpuskáztuk, és bár óriásit hajráztunk, nem tudtuk megakadályozni a szerb sikert.

„A nézőszám minket is feltüzelt, még úgy is, hogy pfujoltak szinte minden labdaérintésünknél. Jó élmény volt, hogy három-nullánál elcsendesedett az aréna, de aztán a szerbek is megtalálták a góllövő kezüket – mondta Vismeg Zsombor a Nemzeti Sportnak. – Tudtuk, hogy iszonyatosan fárasztó meccs lesz, nagyon sajnáltam, hogy a harmadik negyed közepétől a kipontozódásom miatt nem segíthettem a csapatnak. Úgy igen nehéz játszani, hogy az ellenfél jóval több fórt kap, miközben fizikailag elnyom minket, és ezt a bírók többször nem veszik észre, de nem az ő hibájuk, hogy kikaptunk. Több helyzetünket elrontottuk, a szerbek ötgólos előnye ellenére benne volt a levegőben az egyenlítés, ez most így alakult.”

Vismeg Zsombor arra is kitért, sok energiát vett-e ki a csapatból az emberhátrányos védekezés.

„Igen, és közben sokszor nem kaptuk meg azokat az előnyöket, amelyeket az ellenfél igen. De mi is tehetünk erről, mert többször nem adtuk be centerbe a labdát, így alig volt olyan szituáció a centerünk ellen, ami szerb kiállítást ért volna. A kipontozódásommal eggyel kevesebben játszhatták végig a meccset, és többünk már a sokadik mérkőzésén játszik több mint huszonöt percet, ami sokat kivesz az emberből. Ám a modern vízilabdában ez benne van, hogy gyorsan össze lehet szedni a személyi hibákat, főleg bekként – részletezte Vismeg Zsombor, majd hozzátette: – A spanyoloknak három markáns játékosuk van, Bernat Sanahuja, Alberto Munárriz és Álvaro Granados, ha őket kevés gólon tartjuk, jó esélyünk lehet. Illetve nem szabad hagynunk, hogy Unai Aguirre belelendüljön a védésbe, mert ha feltüzeli magát, nagyon nehéz a kapujába találni.”

Nagy Ákos szerint a meccs elején minden úgy alakult, ahogyan elképzeltük, ám a szerbek ezután megrázták magukat, minden kihagyott helyzetünket megbüntették, talán kicsit mi is belekényelmesedtünk a 3–0-s előnybe.

„A negyedik negyedben viszont azt éreztem, száz százalékig biztosak vagyunk abban, hogy visszakapaszkodunk, erre az akaratra és hitre építhetünk csapatként. Az Európa-bajnokság egyik leggólerősebb csapata vagyunk, olyan sebességet tudunk diktálni, amelyet bármelyik rivális nehezen tart, és szerintem a spanyolok ellen is ez lesz a legfontosabb: játsszunk a saját ritmusunkban és fárasszuk ki őket!”

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

KÖZÉPDÖNTŐ, E-CSOPORT – a keddi program

15.30: Hollandia–Franciaország (Tv: M4 Sport)

18.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

20.30: Szerbia–Montenegró