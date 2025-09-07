Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár Eb: nyolc között a lengyelek, 1971-es bravúrjukat idézik

2025.09.07. 13:53
Jordan Loyd 23 pontos meccsenkénti átlagot produkál az idei Eb-n (Fotó: Getty Images)
Lengyelország válogatottja is bejutott a férfi kosárlabda Európa-bajnokság negyeddöntőjébe, mivel vasárnap Rigában 80–72-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát.

A bosnyákok kezdtek jobban (13–2), és bár a jobban lepattanózó (42–34) lengyelek fokozatosan faragták a hátrányukat, vezetniük először csak a harmadik negyedben, egy 10–1-es rohamot követően sikerült (57–56). Az utolsó 10 percben aztán már jobbára ők jártak előrébb, és a 28 pontig jutó Jordan Loyd, valamint a 19 pontja mellett 11 lepattanót elkönyvelő Mateusz Ponitka remek játékára építve győztek is.

A lengyelek egymás után a második Eb-n jutottak be a legjobb nyolc közé – ilyen duplázást legutóbb 1971-ben ünnepeltek. Következő ellenfelük Törökország lesz.

A vasárnapi rigai mérkőzés egyik játékvezetője Praksch Péter volt.

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA
Nyolcaddöntő, vasárnapi mérkőzések
Lengyelország–Bosznia-Hercegovina 80–72 (14–23, 26–21, 22–17, 18–11)
Ld: Loyd 28, Ponitka 19, ill. Nurkic 20, Roberson 19
Később
14.15: Franciaország–Grúzia
17.30: Olaszország–Szlovénia (Tv: M4 Sport)
20.45: Görögország–Izrael (Tv: M4 Sport)

Kosárlabda
16 órája

A németek félelmetes hajrája után jött Jokicsék kiesése a férfi kosárlabda Eb-n

A portugálok csak egypontos hátrányban voltak a záró szakasz előtt, végül 27 ponttal kaptak ki.

Szombaton játszották
Törökország–Svédország 85–79 (20–23, 17–19, 26–13, 22–24)
Németország–Portugália 85–58 (17–12, 14–20, 21–19, 33–7)
Litvánia–Lettország 88–79 (28–18, 19–19, 19–17, 22–25)
Szerbia–Finnország 86–92 (24–28, 24–16, 18–24, 20–24)

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Litvánia–Görögország/Izrael
Törökország–Lengyelország
Németország–Olaszország/Szlovénia
Finnország–Franciaország/Grúzia

 

