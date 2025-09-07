Férfi kosár Eb: nyolc között a lengyelek, 1971-es bravúrjukat idézik

A bosnyákok kezdtek jobban (13–2), és bár a jobban lepattanózó (42–34) lengyelek fokozatosan faragták a hátrányukat, vezetniük először csak a harmadik negyedben, egy 10–1-es rohamot követően sikerült (57–56). Az utolsó 10 percben aztán már jobbára ők jártak előrébb, és a 28 pontig jutó Jordan Loyd, valamint a 19 pontja mellett 11 lepattanót elkönyvelő Mateusz Ponitka remek játékára építve győztek is.

A lengyelek egymás után a második Eb-n jutottak be a legjobb nyolc közé – ilyen duplázást legutóbb 1971-ben ünnepeltek. Következő ellenfelük Törökország lesz.

A vasárnapi rigai mérkőzés egyik játékvezetője Praksch Péter volt.

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA

Nyolcaddöntő, vasárnapi mérkőzések

Lengyelország–Bosznia-Hercegovina 80–72 (14–23, 26–21, 22–17, 18–11)

Ld: Loyd 28, Ponitka 19, ill. Nurkic 20, Roberson 19

Később

14.15: Franciaország–Grúzia

17.30: Olaszország–Szlovénia (Tv: M4 Sport)

20.45: Görögország–Izrael (Tv: M4 Sport)