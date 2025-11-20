Hosszabbított beállójával a DVSC

A DVSC 2023 márciusában szerződtette az akkor 19 éves Juhász Katát a NEKA-tól. Az ifjúsági Eb-győztes beálló debreceni időszaka nem kezdődött túl szerencsésen, mivel a bajnokság hajrájában keresztszalag-szakadást szenvedett, meg kellett műteni, a 2023–2024-es idényben nem is lépett pályára. Az elmúlt évadban is még többnyire epizódszerep jutott neki Tóvizi Petra és Tamara Haggerty mellett, a mostani szezonban viszont már kulcsszerep hárul rá, amióta ketten maradtak Tóvizi Petrával a beállóposztra.

„Nagyon örültem, amikor a klub felajánlotta a szerződéshosszabbítás lehetőségét – mondta a DVSC honlapjának Juhász Kata. – Jólesik, hogy a szakmai stáb bízik bennem, egyre több lehetőséget kapok, amivel igyekszem is élni. Szeretnék minél többször bizonyítani, fejlődni és előrelépni a sportkarrieremben a céljaim elérése érdekében. Úgy gondolom, mindezt figyelembe véve a lehető legjobb helyen vagyok Debrecenben. Szeretek itt játszani és inspirál a szurkolók lelkesedése is. A klub és a csapat segítségével megvalósíthatom magam, miközben abban is bízom, hogy együtt komoly sikereket érhetünk el.”

A 21 esztendős kézilabdázó Békéscsabáról került a NEKA-hoz 15 évesen, s folyamatosan tagja volt a korosztályos válogatottaknak. Serdülőként a 2019-es Olimpiai Reménységek Versenyén, Lengyelországban szerepelt az aranyérmes magyar csapatban, s őt választották meg a torna legjobb beállójának. A 2021-es ifi Eb-n is tagja volt az aranyérmes válogatottnak, s ott is ő lett a legjobb játékos a saját posztján, míg Észak-Macedóniában az ifjúsági vb-n bronzérmet szerzett a magyar nemzeti együttessel.