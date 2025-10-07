Nemzeti Sportrádió

A továbbjutás ellenére maradt hiányérzetük a szolnoki pólósoknak

2025.10.07. 12:00
Szoros volt a szolnoki továbbjutás (Fotó: Dömötör Csaba)
Hangay Zoltán Terrassa Szolnok vízilabda férfi vízilabda Eurokupa
A férfi vízilabda Eurokupában főtáblás Szolnok edzője, Hangay Zoltán szerint mély nyomot hagyott a csapatban a Terrassától elszenvedett sima vereség, ugyanakkor biztos benne, hogy játékosai jól reagálnak a történtekre.

Ott vannak a főtáblán, mégis csalódottan ültek fel a repülőre a Szolnoki Dózsa vízilabdázói a hétvégi Eurokupa-selejtező után. Pedig a pénteki nyitányon még olajozottan működött a magyar csapat játéka, a francia Pays d’Aix elleni gólzáporos, 23–10-es győzelem önbizalomról és lendületről árulkodott. A német Potsdamot már nehezebben, háromgólos hátrányból fordítva győzték le a szolnokiak (14–10), majd jött a vasárnapi rangadó: váratlanul sima vereség (13–4) a házigazda Terrassától.

A jó erőkből álló katalánok megnyerték a kvartettet, míg a hat ponttal záró Szolnok a gólkülönbségének köszönhetően kapaszkodott fel a főtáblára. A kiírás értelmében a csoportelsők mellett a négyből három második helyezett is továbbjutott, a Tisza-partiak a görög Apollont utasították maguk mögé a rangsorban.

Nem gondoltam volna, hogy ennyire kicentizzük… – kezdte értékelését a szolnokiakat irányító Hangay Zoltán. – Az első mérkőzésen nagyon jól kezdtünk, de szombaton már éreztem, hogy kezd elmenni az önbizalmunk. Nem találtuk a ritmusunkat, sokat hibáztunk, ezért este hosszabb megbeszélést tartottunk. Láttuk, hogy a Terrassa gyors, pörgős csapat, amely három masszív centerrel tipikus spanyol stílusban játszik. Nem a hozzáállásunkkal volt probléma, inkább azt mondanám, hogy dekoncentráltak voltunk. Nincs olyan csapat, amely ellen megengedhetnénk magunknak, hogy kilenc-nullás hátrányba kerüljünk.”

Hangay Zoltán (ön)kritikusan úgy fogalmazott, a stábtagoktól a játékosokig mindenkinek magába kell néznie, hogy mihamarabb kikecmeregjenek a gödörből. A szakember biztos benne, hogy az elemzések után jól reagálnak a történtekre, mert nem szeretnék még egyszer átélni, amit a továbbjutás ellenére a Terrassától elszenvedett vereség után éreztek.

„Nagyon rossz érzésekkel utaztunk haza, de nincs más út, mint előre. Igyekszem hitet adni a csapatnak – hangsúlyozta a Dózsa edzője. – Egy hét alatt öt nehéz mérkőzést játszottunk, ez a tapasztalat a hasznunkra válik. A hullámvölgy benne van a pakliban, viszont nem kerülhetünk olyan mélyre, mint az utolsó spanyolországi találkozónkon. Mindent megteszünk, hogy a lehető legjobban reagáljunk a pofonra, magunknak és a szurkolóinknak is szeretnénk bizonyítani.”

A Magyar Kupa négyes döntőjében már bizonyított a Szolnok, és bár a csapatkapitány Kovács Gergő sérülésével fontos láncszem esett ki a gépezetből, Hangay Zoltán szerint a többieknek meg kell oldaniuk a pótlását. A hétvégén a Miskolc érkezik a Tiszaligetbe, míg jövő csütörtökön már a csoportkör küzdelmei kezdődnek az Eurokupában. A szolnokiak nehéz négyesbe kerültek, a román Dinamo Bucuresti mellett az olasz Trieste-tel és a spanyol Barcelonával találkoznak.

A csoportkör küzdelmei október 16-tól február 12-ig tartanak.

EUROKUPA, FÉRFIAK, 2025–2026
A főtábla mezőnye
A-csoport: Duisburg (német), Jug Dubrovnik (horvát), Solaris Sibenik (horvát), CN Terrassa (spanyol)
B-csoport: CN Barcelona (spanyol), Dinamo Bucuresti (román), SZOLNOKI DÓZSA, Trieste (olasz)
C-csoport: Buducsnoszt Podgorica (montenegrói), Panathinaikosz (görög), Vuliagmeni (görög), BVSC-MANNA ABC
D-csoport: RN Savona (olasz), VK Sabac (szerb), Spandau 04 (német), Steaua Bucuresti (román). 

Ezek is érdekelhetik