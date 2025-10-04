Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda Eurokupa: második győzelmével a továbbjutás küszöbén a Szolnok

P. G.P. G.
Vágólapra másolva!
2025.10.04. 17:47
null
Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
Szolnoki Dózsa Szolnok vízilabda férfi vízilabda Eurokupa
A Szolnok szombaton gyenge első negyedet követően 14–10-re nyert a német OSC Potsdam ellen a férfi vízilabda Eurokupa spanyolországi selejtezőtornájának második fordulójában.

Nem a tervek szerint kezdődött a Szolnok szombati Eurokupa-selejtezője. A német Potsdam az első negyedben meglepte a jóval esélyesebb magyar csapatot, amelynek háromgólos hátrányból kellett fordítania. Megtette: a nagyszünet után sorozatban hat gólt lőtt válasz nélkül, így 14–10-re megnyerte a második mérkőzését a spanyolországi tornán.

Vasárnap már a csoportelsőség lesz a tét, ki-ki mérkőzés következik a szintén hat ponttal álló Terrassa ellen.

FÉRFI VÍZILABDA EUROKUPA
SELEJTEZŐ, D-CSOPORT, TERRASSA
Szolnoki Dózsa–OSC Potsdam (német) 14–10 (2–5, 4–2, 4–2, 4–1)
G: Krasznai, Szabó II Bence, Vámosi, Zerinváry 2-2, Böröczky, Cseh M., Kakstedter, Schmölcz, Simon D., Zeman, ill. Hofmann 3, Taubert 2, Arnold, Burger, Kob, Kugler, Ulrich
CN Terrassa (spanyol)–Pays d’Aix (francia) 13–8

Az állás: 1. Terrassa 6 (37–17), 2. Szolnok 6 pont (37–20), 3. Pays d’Aix 0 (18–36), 4. Potsdam 0 (19–38)

A Szolnok további programja
Vasárnap, 13.00: Szolnoki Dózsa–CN Terrassa (spanyol)

Vízilabda
21 órája

Férfi vízilabda Eurokupa: fölényes győzelemmel kezdett a Szolnok

A BVSC selejtező nélkül a főtáblán szerepelhet.

 

Szolnoki Dózsa Szolnok vízilabda férfi vízilabda Eurokupa
Legfrissebb hírek

Férfi vízilabda Eurokupa: fölényes győzelemmel kezdett a Szolnok

Vízilabda
21 órája

Férfi vízi MK: szétlövés után döntős a Honvéd, és az FTC-vel találkozik

Vízilabda
2025.09.27. 19:54

Vízilabda MK: idegenbeli bravúrjával lépéselőnybe került a Szolnok a Vasas ellen

Vízilabda
2025.09.13. 19:07

Férfi vízilabda ob I: szolnoki sikerrel kezdődött az új idény

Vízilabda
2025.09.05. 20:35

A BVSC harmadszor is legyőzte a Szolnokot, így a zuglóiaké a bronz a férfi vízilabda ob I-ben

Vízilabda
2025.05.14. 20:25

Ismét legyőzte a Szolnokot, egy lépésre a bronzéremtől a BVSC a férfi vízilabda ob I-ben

Vízilabda
2025.05.09. 21:03

Az FTC nagy csata után került előnybe a Vasas elleni férfi vízilabdadöntőben

Vízilabda
2025.05.07. 21:28

Férfi vízi ob I: a Vasas az első döntős

Vízilabda
2025.04.26. 16:22
Ezek is érdekelhetik