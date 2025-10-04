Férfi vízilabda Eurokupa: második győzelmével a továbbjutás küszöbén a Szolnok

Nem a tervek szerint kezdődött a Szolnok szombati Eurokupa-selejtezője. A német Potsdam az első negyedben meglepte a jóval esélyesebb magyar csapatot, amelynek háromgólos hátrányból kellett fordítania. Megtette: a nagyszünet után sorozatban hat gólt lőtt válasz nélkül, így 14–10-re megnyerte a második mérkőzését a spanyolországi tornán.

Vasárnap már a csoportelsőség lesz a tét, ki-ki mérkőzés következik a szintén hat ponttal álló Terrassa ellen.

FÉRFI VÍZILABDA EUROKUPA

SELEJTEZŐ, D-CSOPORT, TERRASSA

Szolnoki Dózsa–OSC Potsdam (német) 14–10 (2–5, 4–2, 4–2, 4–1)

G: Krasznai, Szabó II Bence, Vámosi, Zerinváry 2-2, Böröczky, Cseh M., Kakstedter, Schmölcz, Simon D., Zeman, ill. Hofmann 3, Taubert 2, Arnold, Burger, Kob, Kugler, Ulrich

CN Terrassa (spanyol)–Pays d’Aix (francia) 13–8

Az állás: 1. Terrassa 6 (37–17), 2. Szolnok 6 pont (37–20), 3. Pays d’Aix 0 (18–36), 4. Potsdam 0 (19–38)

A Szolnok további programja

Vasárnap, 13.00: Szolnoki Dózsa–CN Terrassa (spanyol)