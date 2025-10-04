Női vízilabda ob I: a BVSC legyőzte a Dunaújvárost

NŐI VÍZILABDA OB I

3. FORDULÓ

Valdor-Szentes–UVSE Helia-D 6–22 (3–7, 1–6, 1–6, 1–3)

G: Furák-Szabovik, Varga V. 2-2, Molnár D., Zöld, ill. Hajdú K. 7, Faragó K. 5, Fekete F. 4, Alaksza 2, Golopencza N., Mácsai, Peresztegi-Nagy, Tiba

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–FTC-Telekom 3–19 (0–4, 2–6, 0–5, 1–4)

G: Baksa B., Csuk, Németh V., ill. Máté Zs., Szalkai 3-3, Füle, Kuna, Tóth L., Vályi V., De Vries 2-2, Leimeter, Matajsz J., Ortiz

BVSC-Manna ABC–Dunaújvárosi FVE 13–11 (4–1, 3–5, 3–1, 3–4)

G: Dobi, Lendvay, Mucsy, Pőcze, Tóth F. 2-2, Dömsödi Dalma, Gorter, Nagy L., ill. Garda 5, Mahieu, Milicevic, Sümegi 2-2

III. Kerületi TVE–One Eger 12–16 (4–3, 3–4, 1–5, 4–4)

G: Borsos, Ráski 4-4, Tóth F. 2, Fráter, Szabó J., ill. Török D. 4, Horváth L., Parkes, Sóti, Urbin 2-2, Horváth Zs., Kenéz K., Owen, Pogonyi

GYVSE-Uni Győr–KSI SE 13–7 (4–1, 2–2, 3–3, 4–1)

G: Koltay, Lendvai 3-3, Petik P., Sunabe, Svec 2-2, Rádli, ill. Péter N. 2, Deák, Kenderes, Kiss K., Kókány, Szabó Á.

Az állás: 1. UVSE 9 pont (3 mérkőzés, 60–19), 2. Eger 9 (3, 45–30), 3. BVSC 9 (3, 37–32), 4. FTC 6 (2, 36–9), 5. Dunaújváros 3 (2, 30–23), 6. Győr 3 (3, 29–36), 7. III. Kerület 0 (2, 23–28), 8. KSI 0 (2, 12–29), 9. Szentes 0 (3, 25–52), 10. Szeged 0 (3, 20–59)