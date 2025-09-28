Női vízilabda BL-selejtező: négygólos hátrányból fordított, főtáblás az Eger

Biros Péter vezetőedző gárdája 8–12-es állásról fordított 13–12-re, a negyedik negyedben hét gólt szerezve. A magyar együttes legeredményesebb játékosa Török Dorina és Parkes Rebecca volt 4-4 góllal. A háromcsapatos csoportból az első kettő jutott tovább a BL főtáblájára.

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

A-CSOPORT (GLIFADA)

One Eger–Glifada (görög) 13–12 (2–4, 2–3, 2–3, 7–2)

Szombaton játszották

One Eger–CN Terrassa (spanyol) 13–13 (3–2, 3–2, 4–4, 3–5) – ötméteresekkel 4–2

A torna végeredménye: 1. Eger 5 pont, 2. Terrassa 4, 3. Glifada 0