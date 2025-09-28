Nemzeti Sportrádió

Női vízilabda BL-selejtező: négygólos hátrányból fordított, főtáblás az Eger

2025.09.28. 10:51
Főtáblára jutott az Eger (Fotó: egrivizilabda.hu)
Az Eger négygólos hátrányból fordítva legyőzte vasárnap a házigazda Glifadát a női vízilabda Bajnokok Ligája selejtezőjének görögországi tornáján, s csoportgyőztesként továbbjutott a főtáblára.

Biros Péter vezetőedző gárdája 8–12-es állásról fordított 13–12-re, a negyedik negyedben hét gólt szerezve. A magyar együttes legeredményesebb játékosa Török Dorina és Parkes Rebecca volt 4-4 góllal. A háromcsapatos csoportból az első kettő jutott tovább a BL főtáblájára.

VÍZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
A-CSOPORT (GLIFADA)
One Eger–Glifada (görög) 13–12 (2–4, 2–3, 2–3, 7–2)
Szombaton játszották
One Eger–CN Terrassa (spanyol) 13–13 (3–2, 3–2, 4–4, 3–5) – ötméteresekkel 4–2
A torna végeredménye: 1. Eger 5 pont, 2. Terrassa 4, 3. Glifada 0

 

