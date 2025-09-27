Női vízilabda BL-selejtező: egy furcsa kizárás után szétlövésben nyert az Eger

Biros Péter vezetőedző gárdájának legjobbja Török Dorina és a csapatkapitány Czigány Dóra lett 3-3 találattal.

Czigányt egyébként nem engedték tovább játszani a harmadik negyedtől kezdve, erről Biros így nyilatkozott a klub honlapjának: „A játékvezetők nem lettek a kedvenceim, de ez is benne van a játékban. Végül jó helyzetben vagyunk, mert holnap, ha akár ötméteresekkel nyerünk, elérhetjük a céljainkat, a továbbjutást. Azt nem tudom megmondani ebben a pillanatban, hogy Czigány Dóri játszhat vagy nem. Vakszhasználat miatt zárták ki, de úgy tudom, hogy az nem tiltott. Ha pedig mégis, arról illett volna a mérkőzés előtt szólni!”

Az Eger vasárnap 9 órakor a házigazda Glyfadával száll szembe, a háromcsapatos csoportból az első kettő jut tovább a BL főtáblájára.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

A-CSOPORT (GLYFADA)

One Eger–CN Terrassa (spanyol) 13–13 (3–2, 3–2, 4–4, 3–5) – ötméteresekkel 4–2

KÉSŐBB

C-CSOPORT (DUNAÚJVÁROS)

17.00: Dunaújvárosi FVE–De Zaan (holland)

D-CSOPORT (DUNAÚJVÁROS)

19.00: CN Mataró (spanyol)–Rapallo (olasz)