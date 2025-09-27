Nemzeti Sportrádió

Női vízilabda BL-selejtező: egy furcsa kizárás után szétlövésben nyert az Eger

2025.09.27. 13:39
null
Legyőzte spanyol ellenfelét az Eger (Fotó: egrivizilabda.hu)
Az Eger szétlövésben legyőzte a spanyol CN Terrassát szombaton a női vízilabda Bajnokok Ligája selejtezőjének görögországi tornáján.

 

Biros Péter vezetőedző gárdájának legjobbja Török Dorina és a csapatkapitány Czigány Dóra lett 3-3 találattal. 

Czigányt egyébként nem engedték tovább játszani a harmadik negyedtől kezdve, erről Biros így nyilatkozott a klub honlapjának: A játékvezetők nem lettek a kedvenceim, de ez is benne van a játékban. Végül jó helyzetben vagyunk, mert holnap, ha akár ötméteresekkel nyerünk, elérhetjük a céljainkat, a továbbjutást. Azt nem tudom megmondani ebben a pillanatban, hogy Czigány Dóri játszhat vagy nem. Vakszhasználat miatt zárták ki, de úgy tudom, hogy az nem tiltott. Ha pedig mégis, arról illett volna a mérkőzés előtt szólni!”

Az Eger vasárnap 9 órakor a házigazda Glyfadával száll szembe, a háromcsapatos csoportból az első kettő jut tovább a BL főtáblájára.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
A-CSOPORT (GLYFADA)
One Eger–CN Terrassa (spanyol) 13–13 (3–2, 3–2, 4–4, 3–5) – ötméteresekkel 4–2

KÉSŐBB
C-CSOPORT (DUNAÚJVÁROS)
17.00: Dunaújvárosi FVE–De Zaan (holland)
D-CSOPORT (DUNAÚJVÁROS)
19.00: CN Mataró (spanyol)–Rapallo (olasz)

 

