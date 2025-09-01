Még Vincze Balázst is meglepték az UVSE fiataljai

PÓLÓFIESZTA A MARGITSZIGETEN: az UVSE hagyományos nyárzáró vízilabdaünnepe ezúttal különösen emlékezetesen alakult. A női csapatot irányító Benczur Márton mesteredzői címet kapott, míg a férfiak a Kaposvár ellen ötgólos hátrányból fordítva győzelemmel kezdték a Magyar Kupa selejtezőjét. Méghozzá a szabad ég alatt, több száz lelkes gyerek és a szüleik előtt – nem véletlen, hogy Vincze Balázsnak is eszébe jutottak azok a régi szép idők.

„ Amolyan gálameccset játszottunk, nagy örömet szereztek nekünk, akik átjöttek szurkolni a másik medencéből. Újra zúgott a lelátó, mint játékoskoromban – ecsetelte az UVSE edzője, aki a bravúros fordítás hátteréről is beszélt. – Amint elkezdtük megvalósítani, amit megbeszéltünk, fokozatosan felzárkóztunk. A második félidőben már tartottuk magunkat a tervünkhöz, a stabil védekezésünkre alapozva szereztünk lefordulásgólokat. Öt ifjúsági játékossal álltunk fel, a többiek is épphogy »kiöregedtek«, vagyis nagyon fiatal a keretünk. Még engem is megleptek a srácok a teljesítményükkel, ugyanakkor az elmúlt másfél hónap alapján azért reménykedtem benne, hogy sikerült olyan csapatot építenünk, amely sokra van hivatva.”

A harmadik negyed közepén még 10–5-re vezetett a Kaposvár, innen nyerte meg a pénteki mérkőzést 12–11-re az UVSE, amely szombat délelőtt a nyolc közé jutást is kiharcolta. Vincze Balázs tartott a KSI elleni találkozótól, mert lendületes, gyors csapat volt az ellenfél – ezúttal a lila-sárgák akarata érvényesült, 18–11-es sikerükkel a budapesti selejtezőcsoport élén zártak.

„Bíztam benne, hogy az első győzelmünk eufóriája lecseng a második mérkőzésünkig. Szerencsére így is történt, elsősorban ennek köszönhető, hogy a harmadik negyed végére eldőlt a továbbjutás – hangsúlyozta Vincze Balázs. – Nagy fegyvertény, hogy ott vagyunk a legjobb nyolc között a Magyar Kupában, de hosszú távú következtetést nem vonhatunk le a selejtezős meccsekből. Ahogy ilyenkor lenni szokott, még idény eleji formában vannak a csapatok – ki előrébb tart, ki hátrébb. Szó sincs arról, hogy mostantól mindig nekünk állna a zászló a Kaposvár vagy éppen a KSI ellen.”

Mint a sorsolásoknál általában, a Magyar Kupa negyeddöntője előtt is felvetődik a kérdés: jobb-e a legerősebb riválisok valamelyikével játszani két hasznos mérkőzést, vagy inkább könnyebben verhető ellenfelet kapni? Vincze Balázs amondó, semmiképp sem szabad minden mindegy alapon vízbe ugrani, a vetélytárs játékerejétől függetlenül muszáj a maximumra törekedni – és ha adódik esély a négy közé jutásra, élni kell vele.

„ Sok csapatra veszélyesek lehetünk, ugyanakkor sok veszélyes lehet ránk – mondta határozottan a szakember, majd a héten kezdődő bajnokságra is kitért. – Változik a lebonyolítási rendszer, kiélezett versenyfutásra számítok, szeretnénk benn maradni az első osztályban. Minden idény előtt ez a célom, ezúttal sincs másképp – aztán meglátjuk, mire leszünk képesek.”

A kupaselejtezőben látottak alapján a Kaposvárhoz hasonló stabil középcsapatoknak is meggyűlhet a bajuk az elszánt UVSE-legényekkel, akik a férfi vízilabda ob I péntek esti nyitányán a Szolnokot fogadják a Hajós uszodában. Még az is lehet, hogy az új idény meglepetéscsapatát látjuk az előző évad üde színfoltjának számító Tisza-partiak ellen.