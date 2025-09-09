Nemzeti Sportrádió

Főleg fiatalok kaptak meghívót a női vízilabda-válogatott szeptemberi összetartására

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.09.09. 10:43
null
Cseh Sándor (Fotó: waterpolo.hu)
Címkék
vízilabda összetartás magyar női vízilabda-válogatott Cseh Sándor
Szeptember 22-én egynapos összetartást vezényel Cseh Sándor a női vízilabda-válogatottnak: ezúttal elsősorban a fiatalok kaptak meghívót, köztük több, az U18-as Eb-n bronzérmet szerző játékos – számolt be róla a Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) kedden hivatalos honlapján.

Mint ismert, vasárnap dobogóra állhattak Máltán, hétfőn pedig arról értesülhettek, hogy meghívta őket a női válogatott szeptemberi összetartására Cseh Sándor szövetségi kapitány: az MVLSZ honlapján olvasható tájékoztatás szerint legalábbis az U18-as Európa-bajnokságon szerepelt együttes hat tagja is szerepel azon a meghívón, amelyet a szeptember 22-i egynapos összetartás előtt küldött ki a kapitány.

„Az ősz folyamán négy mini-edzőtábor szerepel a terveinkben – mondta az edzésekről Cseh Sándor a szövetség honlapjának. – Ezek között lesznek olyan összetartások is, ahol leginkább fiatalokkal szeretnénk dolgozni, mint például a szeptember huszonkettedikei. Az edzéseknek több céljuk is van: a fiatal korosztály ismerje meg a felnőttválogatottban zajló munkát, az elvárásokat, és természetesen szeretnénk, ha fejlődnének is a játékosok egy-egy ilyen találkozás alkalmával. Az Európa-bajnoki keretet aztán a klubokban látott teljesítmények és a válogatott edzőtáborok tapasztalatai alapján állítjuk össze.”

A MEGHÍVOTTAK NÉVSORA
Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Torma Luca (Eger), Schmuck Tünde (BVSC)
Mezőnyjátékosok: Alaksza Kinga (UVSE), Aubéli Tekla (UVSE), Bonca Vivien (FTC), Dömsödi Dalma (BVSC), Fekete Flóra (UVSE), Füle Barbara (FTC), Gulyás-Oldal Emma (FTC), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Horváth Zsófi (Eger), Kenéz Kincső (Eger), Lendvai Zoé (BVSC), Mácsai Eszter (UVSE), Pogonyi Bíbor (Eger), Sümegi Nóra (Dunaújváros), Tiba Panna (UVSE)
 

 

vízilabda összetartás magyar női vízilabda-válogatott Cseh Sándor
Legfrissebb hírek

Vízilabda: Európa-bajnoki bronzérmes az U18-as leányválogatott

Utánpótlássport
2025.09.07. 21:16

Vízilabda: a bronzért játszanak az U18-as lányok az Eb-n

Utánpótlássport
2025.09.06. 21:51

Vízilabda: a Démétér Ház által támogatott gyermekek játszhattak együtt a vb-ezüstérmes női válogatott tagjaival

Vízilabda
2025.09.06. 15:05

Vízilabda: elődöntős az U18-as leányválogatott a máltai Eb-n

Utánpótlássport
2025.09.05. 22:16

Férfi vízilabda ob I: szolnoki sikerrel kezdődött az új idény

Vízilabda
2025.09.05. 20:35

Vízilabda: az Eb-negyeddöntőre készülhetnek az U18-as lányok

Utánpótlássport
2025.09.04. 14:47

Vízilabda: magyar győzelem a törökök ellen az U18-as leány Eb-n

Utánpótlássport
2025.09.03. 20:48

Vízilabda: vereség ötméteresekkel az olaszoktól az U18-as leány Eb-n

Utánpótlássport
2025.09.02. 22:43
Ezek is érdekelhetik