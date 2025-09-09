Főleg fiatalok kaptak meghívót a női vízilabda-válogatott szeptemberi összetartására

Mint ismert, vasárnap dobogóra állhattak Máltán, hétfőn pedig arról értesülhettek, hogy meghívta őket a női válogatott szeptemberi összetartására Cseh Sándor szövetségi kapitány: az MVLSZ honlapján olvasható tájékoztatás szerint legalábbis az U18-as Európa-bajnokságon szerepelt együttes hat tagja is szerepel azon a meghívón, amelyet a szeptember 22-i egynapos összetartás előtt küldött ki a kapitány.

„Az ősz folyamán négy mini-edzőtábor szerepel a terveinkben – mondta az edzésekről Cseh Sándor a szövetség honlapjának. – Ezek között lesznek olyan összetartások is, ahol leginkább fiatalokkal szeretnénk dolgozni, mint például a szeptember huszonkettedikei. Az edzéseknek több céljuk is van: a fiatal korosztály ismerje meg a felnőttválogatottban zajló munkát, az elvárásokat, és természetesen szeretnénk, ha fejlődnének is a játékosok egy-egy ilyen találkozás alkalmával. Az Európa-bajnoki keretet aztán a klubokban látott teljesítmények és a válogatott edzőtáborok tapasztalatai alapján állítjuk össze.”

A MEGHÍVOTTAK NÉVSORA

Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Torma Luca (Eger), Schmuck Tünde (BVSC)

Mezőnyjátékosok: Alaksza Kinga (UVSE), Aubéli Tekla (UVSE), Bonca Vivien (FTC), Dömsödi Dalma (BVSC), Fekete Flóra (UVSE), Füle Barbara (FTC), Gulyás-Oldal Emma (FTC), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Horváth Zsófi (Eger), Kenéz Kincső (Eger), Lendvai Zoé (BVSC), Mácsai Eszter (UVSE), Pogonyi Bíbor (Eger), Sümegi Nóra (Dunaújváros), Tiba Panna (UVSE)

