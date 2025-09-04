Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda: dobogóra vezetné a Honvédot Szivós Márton

2025.09.04. 16:42
Szívós Márton minden sorozatban dobogóra vezetné a Honvédot (Fotó: Árvai Károly)
A klubnak nincs hivatalos elvárása, de Szivós Márton vezetőedző célja a dobogó elérése minden versenysorozatban az EPS-Honvéd férfi vízilabda-csapatával.

„Az elvárásaim, a céljaim nem változtak az elmúlt évek alatt és most sem. Az én elvárásom az, hogy az éremért játsszunk, mindenhol. Bízom benne, és látom ebben a csapatban azt a potenciált, amivel ezt meg tudjuk valósítani” – foglalta össze a 2025–2026-os idénnyel kapcsolatos elvárásait a szakember a klub csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke arról beszélt, büszke arra, hogy a klubnak van egy több évtizedes múltra visszatekintő szakosztálya, mely rengeteg szép eredményt ért el, és versenyképes tud lenni a bajnokságban, ráadásul sok utánpótlás-játékost is be tudnak építeni a felnőttcsapatba.

Steinmetz Barnabás szakosztály-igazgató köszöntötte az újonnan érkező Imre Kolost, Vékony Ákost, Maser Márkot, Nikola Moskovot, valamint Lazar Vickovicot. A szintén kétszeres ötkarikás aranyérmes szakember kifejtette, azért érkeztek külföldi játékosok – ami újdonság az előző szezonokhoz képest – mert reményei szerint általuk javulni fog a helyzetkihasználás és gólerősebb lesz a csapat. Steinmetz nem beszélt a gárda ob I-es szereplésével szembeni elvárásról, de azt elmondta, hogy reményei szerint a Magyar Kupában bejutnak a legjobb négy közé, ott pedig sikerül érmet nyerniük.

A sajtótájékoztatón külön köszöntették a júliusban a magyar válogatottal világbajnoki ezüstérmes Csoma Kristóf kapust, aki hosszú idő után képviselte a klubot a nemzeti együttesben.

Az előző bajnoki szezonban ötödik Honvéd a bajnokság nyitó fordulójában, szombat délután Miskolcon játszik.

 

