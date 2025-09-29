Szivós Márton a Csupasz pisztolyból idézett, amikor a játékvezetőről kérdezték – videó

Semmit sem kapott ingyen a címvédő FTC a trónkövetelő Honvédtól. A férfi vízilabda Magyar Kupa négyes döntője nem okozott csalódást a sportág szerelmeseinek, azok után, hogy két mérkőzés is ötméteresekkel dőlt el, a fináléra is maradtak izgalmak. Szivós Márton együttese mindent megtett, hogy megnehezítse a ferencvárosi klasszisok dolgát, akik már az első percekben szembekerültek kihívójuk speciális, kapuba állós védekezésével. (Értsd: a kapus munkáját két mezőnyjátékos segíti a képzeletbeli gólvonalon.)

„A beállós védekezésünk szinte hibátlanul működött, talán két gólt kaptunk belőle, ezzel rendszerint megszenvednek az ellenfelek – mondta a Honvéd vb-ezüstérmes kapusa, Csoma Kristóf, aki az ellenfelet is méltatta. – A Fradi az ellentámadásokban is a világ legjobbja, megbüntette az eladott labdákat. Amikor előnybe kerül, általában uralja a meccset, de óriási elánnal küzdöttünk, mindenki elvégezte a munkát. A Szolnok elleni elődöntőben ledolgoztuk a négygólos hátrányunkat, a döntőben is közelebb zárkóztunk, ami a mai vízilabdában egyáltalán nem lehetetlen küldetés. Két nagyon jó légióst igazoltunk, igyekszünk őket minél gyorsabban beépíteni. Védekezésben még vannak elcsúszások, de azon vagyunk, hogy minél jobban összeálljon a játékunk és egyre élesebbek legyünk.”

A Honvéd 13 év után jutott be a kupadöntőbe – és ha már ott volt, nem adta olcsón a bőrét a Ferencvárossal szemben. A zöld-fehérek fokozatosan őrölték fel ellenfelüket, a második negyedben lépéselőnybe kerültek, majd a harmadikban növelték a különbséget, hogy aztán a záró szakaszban taktikus játékkal őrizzék előnyüket. A csapat 17–15-ös győzelmével sorozatban nyolcadszor emelhette magasba a Magyar Kupát.

Szivós Márton, a Honvéd edzője elismerte, a Fradi jobb volt a fináléban, de abban is biztos, a játékvezetőnek van még hova fejlődnie.

„Valószínűleg a bíró vagy keveset vagy soha nem vízilabdázott. Ezzel nincs probléma, csak meg kellene tanulni, hogy mi a vízilabda. Biztos sokat fog még fejlődni, de jelen pillanatban ez a bíró nem bíró, ez Enrico Pallazzo” – utalt az M4 Sport kamerája előtt a szakember a Csupasz pisztoly című film egyik népszerű jelenetére, amikor egy rendőrnyomozó előbb operaénekesnek, majd baseball-játékvezetőnek adja ki magát, de kiderül, egyikhez sem ért. A szakvezető emellett gratulált a Ferencvárosnak, s elismerte ennyivel jobb a csapatánál, ezért is gondolja úgy, hogy fantasztikusan vízilabdáztak játékosai, akik egytől egyig megérdemlik a gratulációt.

A zöld-fehérek vezetőedzője, Nyéki Balázs is gratulált az ellenfélnek, s önkritikusan nyilatkozott az M4 Sportnak: „Nagyon megnehezítette a dolgunkat a Honvéd, a mérkőzés bizonyos fázisaiban teljesen összezavart minket, és tényleg megzavarodtunk, mert nem reagáltunk jól. A végén is magunkra húztuk őket butaságokkal, nem megfelelő gondolkodásmóddal. Egyébként jó döntő volt, és nagyon örülök, hogy megnyertük a kupát.”

„A szoros mérkőzések sem érnek minket váratlanul, számítottunk rá, hogy ilyen lesz a döntő – értékelt az M4 Sportnak az FTC átlövője, Vigvári Vendel. – Örülök a győzelemnek, és annak is, hogy mindkét vasárnapi meccs közönségszórakoztató volt. Sokan kijöttek az uszodába, ez mindenképpen jót tesz a vízilabdának. Elismerésre méltó a Honvéd teljesítménye, a teljes hétvégén nagyszerűen játszott, pedig bizonyos szempontból új csapatról beszélünk, sokan érkeztek náluk a nyáron. Amikor kicsit elléptünk, közelebb zárkóztak, de nyugodtak maradtunk. Ha az eredmény nem is mutatja, egyre magabiztosabbnak éreztem a csapatot, és bár kaptunk elkerülhető gólokat, a legfontosabb, hogy elnyertük a kupát.”

A torna két mérkőzésén három gólt szerző, továbbá védekezésben is nagy munkát végző Vigvári Vendel szerint jól jött az éles kupadöntő az október 8-ai európai Szuperkupa-mérkőzés előtt. A Ferencváros újabb trófeáért tér vissza a Komjádi uszodába – ehhez a nyáron jól erősítő olasz Pro Reccót kell felülmúlnia.

Szivós Márton, Nyéki Balázs és Vigvári Vendel értékelése videón

FÉRFI VÍZILABDA MAGYAR KUPA

DÖNTŐ

FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd 17–15 (3–5, 7–4, 5–3, 2–3)

Budapest, Komjádi uszoda, 1800 néző. Vezette: Csanádi, Ercse

FTC: Szakonyi – ARGIROPULOSZ 2, MANHERCZ K. 3, Varga V., Fekete, MANDICS 6, Vámos 1. Csere: LÉVAI (kapus), Vismeg Zs., Jansik Sz. 1, Vigvári Vendel 1, Di Somma 1, NAGY ÁKOS 2, Haverkampf. Edző: Nyéki Balázs

HONVÉD: CSOMA – Ekler B., MOSZKOV 6, Szépfalvi, Kevi 2, VICSKOVICS 4, Vadovics. Csere: Bencz, SUGÁR 2, Kiss B. 1, Simon H. Edző: Szivós Márton

Emberelőny-kihasználás: 8/4, ill. 15/5

Gól – ötméteresből: 2/1, ill. 3/3

Kipontozódott: Ekler B. (10. p.), Di Somma (20. p.), Varga V. (22. p.), Moszkov (23. p.), Vismeg Zs. (27. p.), Nagy Ákos (28. p.), Jansik Sz. (31. p.)

A Szolnok erőt merített a csalódásból

Két nap alatt két szétlövés: a Honvéd elleni elődöntőben alulmaradt, a BVSC elleni bronzcsatát viszont megnyerte a Szolnoki Dózsa. A Tisza-partiak újra meg újra bizonyítják, hogy számolni kell velük, az előző idényben is dobogón végeztek a Magyar Kupában.

„Bízom benne, hogy egyre kevésbé jelent meglepetést a jó szereplésünk. Az eredményeinkkel fokozatosan kivívjuk a tiszteletet, remélhetőleg már a legjobb négy csapat közé sorolnak minket – hangsúlyozta Bedő Krisztián, a Szolnok tapasztalt centere, aki a négyes döntő lélektanára is kitért. – Mindig az a csapat szerzi meg a bronzérmet, amelyik hamarabb túlteszi magát az elődöntős vereség okozta csalódáson. Nagyon elkenődtünk, de annál jobban küzdöttünk másnap, nekem is erőt adott, hogy ilyen motiváltak voltak a srácok. Azt kérte tőlünk Hangay Zoli, hogy felejtsük el, ami a Honvéd ellen történt.”

A szolnokiak edzője a vasárnapi mérkőzést követően kiemelte, hogy az első negyed végén megsérülő Kovács Gergőért is küzdöttek. Bedő szerint olyan vezéregyéniségről van szó, akinek védekezésben és támadásban egyaránt megérzik a hiányát. Péntektől már a nemzetközi porondon, az Eurokupa selejtezőjében kell helytállniuk a szolnokiaknak.

A 3. HELYÉRT

Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC 15–15 (5–2, 3–5, 3–3, 4–5) – ötméteresekkel 4–1

Budapest, Komjádi uszoda, 1000 néző. Vezette: Tóth K., Ádám F.

SZOLNOK: Józsa – Cseh M. 1, Kovács Gergő 1, Vámosi, BEDŐ 2, Kakstedter, Böröczky 1. Csere: SZABÓ G. (kapus), Zerinváry 1, Teleki 1, Schmölcz 1, SZABÓ II BENCE 3, ZEMAN 3, Krasznai 1. Edző: Hangay Zoltán

BVSC: Gyapjas V. – TÁTRAI D. 3, MÉSZÁROS M. 6, Csacsovszky E., Batizi, Jansik D., Susiasvili. Csere: Korom (kapus), Ekler Zs. 2, Kovács P., BUNDSCHUH 1, Csapó M. 1, Benedek M. 1, Simon B. 1. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 18/7, ill. 9/6

Kettős emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 2/1

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/2

Kipontozódott: Batizi (19. p.), Susiasvili (23. p.), Vámosi (24. p.), Csapó M. (25. p.), Simon B. (29. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): Kovács P. (7. p.)