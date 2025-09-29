Szivós Márton a Csupasz pisztolyból idézett, amikor a játékvezetőről kérdezték – videó

Semmit sem kapott ingyen a címvédő FTC a trónkövetelő Honvédtól. A férfi vízilabda Magyar Kupa négyes döntője nem okozott csalódást a sportág szerelmeseinek, azok után, hogy két mérkőzés is ötméteresekkel dőlt el, a fináléra is maradtak izgalmak. Szivós Márton együttese mindent megtett, hogy megnehezítse a ferencvárosi klasszisok dolgát, akik már az első percekben szembekerültek kihívójuk speciális, kapuba állós védekezésével. (Értsd: a kapus munkáját két mezőnyjátékos segíti a képzeletbeli gólvonalon.)
„A beállós védekezésünk szinte hibátlanul működött, talán két gólt kaptunk belőle, ezzel rendszerint megszenvednek az ellenfelek – mondta a Honvéd vb-ezüstérmes kapusa, Csoma Kristóf, aki az ellenfelet is méltatta. – A Fradi az ellentámadásokban is a világ legjobbja, megbüntette az eladott labdákat. Amikor előnybe kerül, általában uralja a meccset, de óriási elánnal küzdöttünk, mindenki elvégezte a munkát. A Szolnok elleni elődöntőben ledolgoztuk a négygólos hátrányunkat, a döntőben is közelebb zárkóztunk, ami a mai vízilabdában egyáltalán nem lehetetlen küldetés. Két nagyon jó légióst igazoltunk, igyekszünk őket minél gyorsabban beépíteni. Védekezésben még vannak elcsúszások, de azon vagyunk, hogy minél jobban összeálljon a játékunk és egyre élesebbek legyünk.”
A Honvéd 13 év után jutott be a kupadöntőbe – és ha már ott volt, nem adta olcsón a bőrét a Ferencvárossal szemben. A zöld-fehérek fokozatosan őrölték fel ellenfelüket, a második negyedben lépéselőnybe kerültek, majd a harmadikban növelték a különbséget, hogy aztán a záró szakaszban taktikus játékkal őrizzék előnyüket. A csapat 17–15-ös győzelmével sorozatban nyolcadszor emelhette magasba a Magyar Kupát.
Szivós Márton, a Honvéd edzője elismerte, a Fradi jobb volt a fináléban, de abban is biztos, a játékvezetőnek van még hova fejlődnie.
„Valószínűleg a bíró vagy keveset vagy soha nem vízilabdázott. Ezzel nincs probléma, csak meg kellene tanulni, hogy mi a vízilabda. Biztos sokat fog még fejlődni, de jelen pillanatban ez a bíró nem bíró, ez Enrico Pallazzo” – utalt az M4 Sport kamerája előtt a szakember a Csupasz pisztoly című film egyik népszerű jelenetére, amikor egy rendőrnyomozó előbb operaénekesnek, majd baseball-játékvezetőnek adja ki magát, de kiderül, egyikhez sem ért. A szakvezető emellett gratulált a Ferencvárosnak, s elismerte ennyivel jobb a csapatánál, ezért is gondolja úgy, hogy fantasztikusan vízilabdáztak játékosai, akik egytől egyig megérdemlik a gratulációt.
A zöld-fehérek vezetőedzője, Nyéki Balázs is gratulált az ellenfélnek, s önkritikusan nyilatkozott az M4 Sportnak: „Nagyon megnehezítette a dolgunkat a Honvéd, a mérkőzés bizonyos fázisaiban teljesen összezavart minket, és tényleg megzavarodtunk, mert nem reagáltunk jól. A végén is magunkra húztuk őket butaságokkal, nem megfelelő gondolkodásmóddal. Egyébként jó döntő volt, és nagyon örülök, hogy megnyertük a kupát.”
„A szoros mérkőzések sem érnek minket váratlanul, számítottunk rá, hogy ilyen lesz a döntő – értékelt az M4 Sportnak az FTC átlövője, Vigvári Vendel. – Örülök a győzelemnek, és annak is, hogy mindkét vasárnapi meccs közönségszórakoztató volt. Sokan kijöttek az uszodába, ez mindenképpen jót tesz a vízilabdának. Elismerésre méltó a Honvéd teljesítménye, a teljes hétvégén nagyszerűen játszott, pedig bizonyos szempontból új csapatról beszélünk, sokan érkeztek náluk a nyáron. Amikor kicsit elléptünk, közelebb zárkóztak, de nyugodtak maradtunk. Ha az eredmény nem is mutatja, egyre magabiztosabbnak éreztem a csapatot, és bár kaptunk elkerülhető gólokat, a legfontosabb, hogy elnyertük a kupát.”
A torna két mérkőzésén három gólt szerző, továbbá védekezésben is nagy munkát végző Vigvári Vendel szerint jól jött az éles kupadöntő az október 8-ai európai Szuperkupa-mérkőzés előtt. A Ferencváros újabb trófeáért tér vissza a Komjádi uszodába – ehhez a nyáron jól erősítő olasz Pro Reccót kell felülmúlnia.
Szivós Márton, Nyéki Balázs és Vigvári Vendel értékelése videón
FÉRFI VÍZILABDA MAGYAR KUPA
DÖNTŐ
FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd 17–15 (3–5, 7–4, 5–3, 2–3)
Budapest, Komjádi uszoda, 1800 néző. Vezette: Csanádi, Ercse
FTC: Szakonyi – ARGIROPULOSZ 2, MANHERCZ K. 3, Varga V., Fekete, MANDICS 6, Vámos 1. Csere: LÉVAI (kapus), Vismeg Zs., Jansik Sz. 1, Vigvári Vendel 1, Di Somma 1, NAGY ÁKOS 2, Haverkampf. Edző: Nyéki Balázs
HONVÉD: CSOMA – Ekler B., MOSZKOV 6, Szépfalvi, Kevi 2, VICSKOVICS 4, Vadovics. Csere: Bencz, SUGÁR 2, Kiss B. 1, Simon H. Edző: Szivós Márton
Emberelőny-kihasználás: 8/4, ill. 15/5
Gól – ötméteresből: 2/1, ill. 3/3
Kipontozódott: Ekler B. (10. p.), Di Somma (20. p.), Varga V. (22. p.), Moszkov (23. p.), Vismeg Zs. (27. p.), Nagy Ákos (28. p.), Jansik Sz. (31. p.)
Két nap alatt két szétlövés: a Honvéd elleni elődöntőben alulmaradt, a BVSC elleni bronzcsatát viszont megnyerte a Szolnoki Dózsa. A Tisza-partiak újra meg újra bizonyítják, hogy számolni kell velük, az előző idényben is dobogón végeztek a Magyar Kupában.
„Bízom benne, hogy egyre kevésbé jelent meglepetést a jó szereplésünk. Az eredményeinkkel fokozatosan kivívjuk a tiszteletet, remélhetőleg már a legjobb négy csapat közé sorolnak minket – hangsúlyozta Bedő Krisztián, a Szolnok tapasztalt centere, aki a négyes döntő lélektanára is kitért. – Mindig az a csapat szerzi meg a bronzérmet, amelyik hamarabb túlteszi magát az elődöntős vereség okozta csalódáson. Nagyon elkenődtünk, de annál jobban küzdöttünk másnap, nekem is erőt adott, hogy ilyen motiváltak voltak a srácok. Azt kérte tőlünk Hangay Zoli, hogy felejtsük el, ami a Honvéd ellen történt.”
A szolnokiak edzője a vasárnapi mérkőzést követően kiemelte, hogy az első negyed végén megsérülő Kovács Gergőért is küzdöttek. Bedő szerint olyan vezéregyéniségről van szó, akinek védekezésben és támadásban egyaránt megérzik a hiányát. Péntektől már a nemzetközi porondon, az Eurokupa selejtezőjében kell helytállniuk a szolnokiaknak.
A 3. HELYÉRT
Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC 15–15 (5–2, 3–5, 3–3, 4–5) – ötméteresekkel 4–1
Budapest, Komjádi uszoda, 1000 néző. Vezette: Tóth K., Ádám F.
SZOLNOK: Józsa – Cseh M. 1, Kovács Gergő 1, Vámosi, BEDŐ 2, Kakstedter, Böröczky 1. Csere: SZABÓ G. (kapus), Zerinváry 1, Teleki 1, Schmölcz 1, SZABÓ II BENCE 3, ZEMAN 3, Krasznai 1. Edző: Hangay Zoltán
BVSC: Gyapjas V. – TÁTRAI D. 3, MÉSZÁROS M. 6, Csacsovszky E., Batizi, Jansik D., Susiasvili. Csere: Korom (kapus), Ekler Zs. 2, Kovács P., BUNDSCHUH 1, Csapó M. 1, Benedek M. 1, Simon B. 1. Edző: Varga Dániel
Emberelőny-kihasználás: 18/7, ill. 9/6
Kettős emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 2/1
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/2
Kipontozódott: Batizi (19. p.), Susiasvili (23. p.), Vámosi (24. p.), Csapó M. (25. p.), Simon B. (29. p.)
Kiállítva (végleg, cserével): Kovács P. (7. p.)