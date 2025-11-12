Először nyert hazai pályán a ZTE a férfi kosárlabda NB I-ben

A második negyedben ellépett ellenfelétől a ZTE, 14 pontos előnyre tett szert. A nagy szünet után 23 pont is volt már a különbség, a Honvédnak nem volt esélye a győzelemre, így sorozatban negyedik idegenbeli vereségét szenvedte el. A Zalaegerszeg az idényben először nyert hazai pályán – az ötödik mérkőzéséig kellett eddig várni –, így másodszor is győzött a november elején kinevezett Kosztasz Mexasz irányításával.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

8. FORDULÓ

ZALAKERÁMIA ZTE KK–ENDO PLUS-SERVICE HONVÉD 93–74 (26–21, 24–15, 25–22, 18–16)

Zalaegerszeg, 1100 néző. V: Kapitány, Popgyákunik, Kapusi

ZTE: HUNTER 13/3, Szalay D., SCHERER 10/6, JOHNSON 26/15, Tóth Á. 4. Csere: KUCSORA 14/12, VARENCE 24/6, Takács Milán 2, Csátaljay. Edző: Kosztasz Mexasz

HONVÉD: Kopácsi, RUSH 15/6, KELLER I. 15/9, Dorogi 2, Simmons 7. Csere: Valerio-Bodon 2, Simon K. 7/3, RADÓ 12, O’Bannon 5/3, Dócs 5, Reizinger 4. Edző: Zlatko Jovanovic

Az eredmény alakulása. 2. perc: 5–8. 7. p.: 18–16. 11. p.: 26–25. 13. p.: 26–27. 17. p.: 41–33. 19. p.: 48–36. 23. p.: 60–40. 28. p.: 75–56. 33. p.: 77–63. 38. p.: 91–74

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Mexasz: – Nagyon fontos győzelmet arattunk egy nagyszerűen összerakott csapat ellen, amely rendkívül szervezett. A fiúk harmincöt percig mindent megtettek, mi irányítottuk a játékot. Volt öt perc kiesésünk, de ez majdnem természetes. Ez a siker a játékosoké, megyünk tovább ezen az úton.

Zlatko Jovanovic: – Kitűnően játszott a ZTE, látszik, hogy új edző érkezett, ez új energiákat mozgósított a játékosokban. A második félidőben jobban játszottunk, de a mostani teljesítményünk alapján az együttes vezéregyéniségeinek szégyellni kell magukat. Ennek meglesz a következménye.

A FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Atomerőmű–Kecskemét 81–72

Kaposvár–Oroszlány 86–79

DEAC–NKA Universitas Pécs 87–83

Falco–Szeged 100–83

Körmend–Alba Fehérvár 108–96

Sopron–Szolnok 75–89

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 8 8 – 717–602 1.000 16 2. Szombathely 8 7 1 725–628 0.938 15 3. Sopron 8 6 2 697–649 0.875 14 4. Fehérvár 8 4 4 740–730 0.750 12 5. Honvéd 8 4 4 653–644 0.750 12 6. Kaposvár 8 4 4 726–721 0.750 12 7. Körmend 8 4 4 729–746 0.750 12 8. Debrecen 8 4 4 637–689 0.750 12 9. Paks 7 3 4 632–621 0.714 10 10. Zalaegerszeg 8 3 5 678–695 0.688 11 11. Kecskemét 8 3 5 636–683 0.688 11 12. Oroszlány 7 2 5 576–609 0.643 9 13. Szeged 8 2 6 612–698 0.625 10 14. Pécs 8 1 7 641–684 0.563 9

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.