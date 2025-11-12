Először nyert hazai pályán a ZTE a férfi kosárlabda NB I-ben
A második negyedben ellépett ellenfelétől a ZTE, 14 pontos előnyre tett szert. A nagy szünet után 23 pont is volt már a különbség, a Honvédnak nem volt esélye a győzelemre, így sorozatban negyedik idegenbeli vereségét szenvedte el. A Zalaegerszeg az idényben először nyert hazai pályán – az ötödik mérkőzéséig kellett eddig várni –, így másodszor is győzött a november elején kinevezett Kosztasz Mexasz irányításával.
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
8. FORDULÓ
ZALAKERÁMIA ZTE KK–ENDO PLUS-SERVICE HONVÉD 93–74 (26–21, 24–15, 25–22, 18–16)
Zalaegerszeg, 1100 néző. V: Kapitány, Popgyákunik, Kapusi
ZTE: HUNTER 13/3, Szalay D., SCHERER 10/6, JOHNSON 26/15, Tóth Á. 4. Csere: KUCSORA 14/12, VARENCE 24/6, Takács Milán 2, Csátaljay. Edző: Kosztasz Mexasz
HONVÉD: Kopácsi, RUSH 15/6, KELLER I. 15/9, Dorogi 2, Simmons 7. Csere: Valerio-Bodon 2, Simon K. 7/3, RADÓ 12, O’Bannon 5/3, Dócs 5, Reizinger 4. Edző: Zlatko Jovanovic
Az eredmény alakulása. 2. perc: 5–8. 7. p.: 18–16. 11. p.: 26–25. 13. p.: 26–27. 17. p.: 41–33. 19. p.: 48–36. 23. p.: 60–40. 28. p.: 75–56. 33. p.: 77–63. 38. p.: 91–74
MESTERMÉRLEG
Kosztasz Mexasz: – Nagyon fontos győzelmet arattunk egy nagyszerűen összerakott csapat ellen, amely rendkívül szervezett. A fiúk harmincöt percig mindent megtettek, mi irányítottuk a játékot. Volt öt perc kiesésünk, de ez majdnem természetes. Ez a siker a játékosoké, megyünk tovább ezen az úton.
Zlatko Jovanovic: – Kitűnően játszott a ZTE, látszik, hogy új edző érkezett, ez új energiákat mozgósított a játékosokban. A második félidőben jobban játszottunk, de a mostani teljesítményünk alapján az együttes vezéregyéniségeinek szégyellni kell magukat. Ennek meglesz a következménye.
A FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI
Atomerőmű–Kecskemét 81–72
Kaposvár–Oroszlány 86–79
DEAC–NKA Universitas Pécs 87–83
Falco–Szeged 100–83
Körmend–Alba Fehérvár 108–96
Sopron–Szolnok 75–89
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Szolnok
|8
|8
|–
|717–602
|1.000
|16
|2. Szombathely
|8
|7
|1
|725–628
|0.938
|15
|3. Sopron
|8
|6
|2
|697–649
|0.875
|14
|4. Fehérvár
|8
|4
|4
|740–730
|0.750
|12
|5. Honvéd
|8
|4
|4
|653–644
|0.750
|12
|6. Kaposvár
|8
|4
|4
|726–721
|0.750
|12
|7. Körmend
|8
|4
|4
|729–746
|0.750
|12
|8. Debrecen
|8
|4
|4
|637–689
|0.750
|12
|9. Paks
|7
|3
|4
|632–621
|0.714
|10
|10. Zalaegerszeg
|8
|3
|5
|678–695
|0.688
|11
|11. Kecskemét
|8
|3
|5
|636–683
|0.688
|11
|12. Oroszlány
|7
|2
|5
|576–609
|0.643
|9
|13. Szeged
|8
|2
|6
|612–698
|0.625
|10
|14. Pécs
|8
|1
|7
|641–684
|0.563
|9
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.