Nemzeti Sportrádió

Először nyert hazai pályán a ZTE a férfi kosárlabda NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.11.12. 20:45
null
Takács Milánék először nyertek hazai pályán (Fotó: MKOSZ, archív)
Címkék
férfi kosárlabda NB I ZTE KK EPS-Honvéd
A férfi kosárlabda NB I 8. fordulójában a ZTE KK hazai pályán 93–74-re megverte az EPS-Honvédot.

A második negyedben ellépett ellenfelétől a ZTE, 14 pontos előnyre tett szert. A nagy szünet után 23 pont is volt már a különbség, a Honvédnak nem volt esélye a győzelemre, így sorozatban negyedik idegenbeli vereségét szenvedte el. A Zalaegerszeg az idényben először nyert hazai pályán – az ötödik mérkőzéséig kellett eddig várni –, így másodszor is győzött a november elején kinevezett Kosztasz Mexasz irányításával.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
8. FORDULÓ
ZALAKERÁMIA ZTE KK–ENDO PLUS-SERVICE HONVÉD 93–74 (26–21, 24–15, 25–22, 18–16)
Zalaegerszeg, 1100 néző. V: Kapitány, Popgyákunik, Kapusi
ZTE: HUNTER 13/3, Szalay D., SCHERER 10/6, JOHNSON 26/15, Tóth Á. 4. Csere: KUCSORA 14/12, VARENCE 24/6, Takács Milán 2, Csátaljay. Edző: Kosztasz Mexasz
HONVÉD: Kopácsi, RUSH 15/6, KELLER I. 15/9, Dorogi 2, Simmons 7. Csere: Valerio-Bodon 2, Simon K. 7/3, RADÓ 12, O’Bannon 5/3, Dócs 5, Reizinger 4. Edző: Zlatko Jovanovic
Az eredmény alakulása. 2. perc: 5–8. 7. p.: 18–16. 11. p.: 26–25. 13. p.: 26–27. 17. p.: 41–33. 19. p.: 48–36. 23. p.: 60–40. 28. p.: 75–56. 33. p.: 77–63. 38. p.: 91–74
MESTERMÉRLEG
Kosztasz Mexasz: – Nagyon fontos győzelmet arattunk egy nagyszerűen összerakott csapat ellen, amely rendkívül szervezett. A fiúk harmincöt percig mindent megtettek, mi irányítottuk a játékot. Volt öt perc kiesésünk, de ez majdnem természetes. Ez a siker a játékosoké, megyünk tovább ezen az úton.
Zlatko Jovanovic: – Kitűnően játszott a ZTE, látszik, hogy új edző érkezett, ez új energiákat mozgósított a játékosokban. A második félidőben jobban játszottunk, de a mostani teljesítményünk alapján az együttes vezéregyéniségeinek szégyellni kell magukat. Ennek meglesz a következménye.

A FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI
Atomerőmű–Kecskemét 81–72
Kaposvár–Oroszlány 86–79
DEAC–NKA Universitas Pécs 87–83
Falco–Szeged 100–83
Körmend–Alba Fehérvár 108–96
Sopron–Szolnok 75–89

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatívP
  1. Szolnok88717–6021.00016
  2. Szombathely871725–6280.93815
  3. Sopron862697–6490.87514
  4. Fehérvár844740–7300.75012
  5. Honvéd844653–6440.75012
  6. Kaposvár844726–7210.75012
  7. Körmend844729–7460.75012
  8. Debrecen844637–6890.75012
  9. Paks734632–6210.71410
10. Zalaegerszeg835678–6950.68811
11. Kecskemét835636–6830.68811
12. Oroszlány725576–6090.6439
13. Szeged826612–6980.62510
14. Pécs817641–6840.5639

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

férfi kosárlabda NB I ZTE KK EPS-Honvéd
Legfrissebb hírek

Menesztette spanyol edzőjét az Alba Fehérvár

Kosárlabda
2025.11.10. 18:26

Sopronban is nyert a címvédő Szolnok a férfi kosár NB I-ben

Kosárlabda
2025.11.08. 20:35

Férfi kosárlabda NB I: két szurkolót kitiltott a ZTE

Kosárlabda
2025.11.08. 19:11

Férfi kosárlabda NB I: legyőzte a Fehérvárt a címvédő Szolnok

Kosárlabda
2025.11.05. 20:36

Férfi kosár: a megütött szurkoló felelősségét is vizsgálja a ZTE

Kosárlabda
2025.11.04. 09:33

Egyelőre Kocsis Tamás marad az Egis Körmend kispadján

Kosárlabda
2025.11.03. 14:49

Remek második negyedének köszönhetően gyűrte le a Honvédot az Alba Fehérvár

Kosárlabda
2025.11.01. 19:12

Videó: eldurrant a zalaegerszegi kosaras agya, megütött egy szurkolót

Kosárlabda
2025.10.31. 20:42
Ezek is érdekelhetik