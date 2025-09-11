Szivós Márton: Magasra kell tennünk a lécet, és megpróbálni átugrani

Repül az idő: öt év telt el azóta, hogy világbajnok vízilabdázónk, Szivós Márton sípra cserélte a sapkát, játékosból vezetőedző lett szeretett klubjában, a Honvédban. A 44 éves szakember a hatodik idényét kezdte el a medenceparton, időközben értelemszerűen történtek változások a keretben, de…

„…hasonlóak az érzéseim és a várakozásaim, mint eddig – mondta lapunknak Szivós Márton. – Minden idény előtt pozitívan állok a csapatomhoz, és bizakodó vagyok, a jelenlegi keretben is látom a lehetőséget arra, hogy éremért csatázzon. Az már más kérdés, hogy sikerül-e megvalósítanunk a céljainkat, mindenesetre magasra kell tennünk a lécet, és megpróbálni átugrani. Az élet velejárója, hogy időről időre változik a keretünk, de az elvárásomat sohasem adom alább, sőt, inkább fokozni szeretem. Az érkezők is szeretnének szintet lépni nálunk, eleve fontos szempont volt, hogy fejlődőképes, motivált játékosokat igazoljunk. Azon vagyunk, hogy egyénileg is jobbak legyenek, ami idővel értelemszerűen az eredményességben is megmutatkozik. Nem lenne értelme lejárni az uszodába, ha azért küzdenénk, amit a realitás diktál.”

Az említett érkezők között két légióst is találunk, akik gólfelelősei lehetnek a Honvédnak. Lazar Vicskovicsot nem véletlenül tippeltük idényelőzetesünkben az évad legjobb igazolásának, a szerb balkezes a Radnicski előtt is ütőképes csapatokban bizonyította, hogy kimondottan hasznos játékos. A montenegrói válogatottba visszakerülő Nikola Moszkov is nagy erősítésnek tűnik, ráadásul a kupaselejtezőben mutatott játéka alapján hamar megtalálta a helyét az új közegben. Rajtuk kívül Imre Kolost, Maser Márkot és Vékony Ákost szerződtette a Honvéd, ők pótolhatják a távozókat – a kapus Farkas Domonkos mellett a két Hessels, Benjamin és Sebastian is a Semmelweis OSC-ben folytatja.

„A kohézióval eddig sem volt probléma, most is nagyon jó a közösség – hangsúlyozta Szivós Márton, hozzátéve, hogy hálás a nyáron távozóknak azért, amit a klubért tettek. – Az új igazolások illeszkednek a képbe, új lendületet adhatnak a csapatnak, segíthetnek megadni azt a többletet, ami az előző évadban hiányzott. A magyar bajnokságot ismerve nincs olyan vetélytársunk, amely ellen biztosra mehetnénk: álmodni lehet, de közben küzdenünk, dolgoznunk kell. A stabil védekezésből nem engedek, viszont az lenne az igazi, ha a fegyelem gólerős támadójátékkal párosulna. Változtak a szabályok, kisebb lett a pálya, de a védekezés rovására nem erőltethetjük a támadást.”

Noha a bajnokság előző kiírásában nem fért be a négy közé a Szivós-csapat, fontos volt, hogy odaérjen az ötödik helyre, mert így indulhat az újonnan létrehozott Konferenciakupában. A novemberi selejtezőben a holland UZSC, a görög PAOK és az olasz Posillipo társaságában szerepel a Honvéd, amelynek természetesen a továbbjutás a célja, sőt, a sorozat végjátékáig menetelne. Előbb azonban a Magyar Kupában küzdhetnek éremért a fővárosiak – feltéve, ha a hétvégi negyeddöntős párharcban túljutnak a Szentesen.

„Kellő magabiztossággal állunk bele a párharcba, ugyanakkor óvatosak vagyunk, mert nem számít, hogy papíron melyik az erősebb csapat – ecsetelte a Honvéd vezetőedzője. – A Szentes az OSC legyőzésével is igazolta, hogy nem könnyű ellenfél, ráadásul sérülés és eltiltás nehezíti a dolgunkat, szóval nagyon jól kell játszanunk a négy közé kerüléshez. Természetesen továbbjutást várok, de ez még semmit sem jelent, a vízben kell bizonyítanunk.”

S hogy Szivós Mártont látjuk-e még a vízben? Adekvát a kérdés, elvégre az előző idényben néhány mérkőzésre visszatért, a KSI-t erősítette, amely azóta feljutott az élvonalba. A világbajnok pólós hálás a lehetőségért Horváth János vezetőedzőnek, elmondása szerint nagyon élvezte a meccseket, de a kettős szerepkör túl sok időt és energiát venne el a legfontosabb feladatától – szeretné újra dobogóra vezetni a Honvédot.

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD, 2025–2026

Érkezett: Imre Kolos (Pécs), Maser Márk (Pécs), Nikola Moszkov (montenegrói; Onda Forte, olasz), Vékony Ákos (Szentes), Lazar Vicskovics (szerb; Radnicski, szerb)

Távozott: Farkas Domonkos (Semmelweis OSC), Gregor Benedek (visszavonult), Hessels Benjamin (Semmelweis OSC), Hessels Sebastian (Semmelweis OSC)

Edző: Szivós Márton