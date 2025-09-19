Férfi vízilabda BL: győzött, közel a főtáblához a Vasas

Az idényben először csendült fel a férfi vízilabda Bajnokok Ligája himnusza, de a szervezők gyorsan lekeverték, hogy jóféle spanyol technóval fogadják a Vasast és a két magyarral felálló Spandaut.

Az angyalföldiek pörögtek fel hamarabb a háromcsapatos selejtezőtorna péntek esti nyitányára, a nyáron szerződtetett center, Angelosz Foszkolosz szemfüles góllal kezdett, majd kisvártatva ismét megvillant. A kettő között csattanós blokkokkal igyekezett elvenni ellenfele játékkedvét a Vasas, ám a németek nem hagyták annyiban a dolgot, a második negyed közepére ledolgozták háromgólos hátrányukat.

A folytatásban is a magyar csapat diktálta a tempót, de ellépni nem tudott, így a végjátékra is maradtak izgalmak. A Spandau időkérés után kétszer is támadott az egyenlítésért: előbb Dala Döme halászta el a labdát, majd Sélley-Rauscher Domonkos blokkolt, így a Vasas 17–16-os győzelemmel rajtolt. Jöhet a házigazda Sabadell – vasárnap ebédidőben.

FÉRFI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, B-CSOPORT, SABADELL

VASASPLAKET–SPANDAU 04 (német) 17–16 (6–3, 3–4, 2–5, 6–4)

Sabadell, 120 néző. V: Bura (horvát), Miskovics (montenegrói)

VASAS: Fernandes – BÁTORI 3, Djurdjics 1, Szalai P., FOSZKOLOSZ 2, GYÁRFÁS 5, LAKATOS S. 4. Csere: Várnai, Dala D. 1, Sélley-Rauscher 1, Csorba, Tóth M., Ragács. Edző: Szlobodan Nikics

SPANDAU: Baksa – Kojics, Chiru 1, TKAC 4, CARAJ 4, NAGY M. 5, Andruszkiewicz 1. Csere: Bauer, Sekulic, Stamm, Culina, Hofmann 1, Bruns. Edző: Marin Resztovics

Emberelőny-kihasználás: 12/7, ill. 17/9

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 1/1

Kipontozódott: Bauer (24. p.), Stamm (26. p.), Várnai (29. p.), Szalai P. (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Nikics: – Ez volt a negyedik mérkőzésünk az idényben, nehéz volt felkészülnünk a Spandauból. A jó kezdés után sok kiállítást kaptunk, hatvanszázalékos teljesítményt nyújtottunk, de a legfontosabb, hogy megnyertük a meccset.

Vasárnap játsszák

12.30: VasasPlaket–Sabadell (spanyol)