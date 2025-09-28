A Szolnoké a bronz a férfi vízilabda Magyar Kupában

A szombati elődöntőben a szolnokiak a Honvédtól kaptak ki ötméteresekkel, s az egy nappal korábbihoz hasonló szoros csatát vívtak a zuglóiakkal is. A meccset a Szolnok kezdte jobban, de hiába lépett el három góllal az első negyedben, a BVSC a félidőre egy gólra csökkentette hátrányát. A harmadik negyedben a különbség nem változott, majd a záró szakasz elején kettőre növelte előnyét a szolnoki együttes. Varga Dániel tanítványai ugyanakkor egy jó sorozattal fordítottak, az utolsó másodpercekben mégis az ő csapatának kellett egyenlítenie az ötméteresekért.

A szétlövésben aztán egyértelműen a Szolnok volt a jobb, a BVSC a második és harmadik ötösét is elhibázta, így elbukta a bronzcsatát.

A meccs legeredményesebb játékosa a BVSC-t erősítő Mészáros Mátyás volt hat góllal.

VÍZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

A 3. HELYÉRT

Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC 15–15 (5–2, 3–5, 3–3, 4–5) – ötméteresekkel: 4–1

Budapest, Komjádi uszoda, 1000 néző. Vezette: Tóth K., Ádám F.

SZOLNOK: Józsa – Cseh M. 1, Kovács Gergő 1, Vámosi, BEDŐ 2, Kakstedter, Böröczky 1. Csere: SZABÓ G. (kapus), Zerinváry 1, Teleki 1, Schmölcz 1, SZABÓ II BENCE 3, ZEMAN 3, Krasznai 1. Edző: Hangay Zoltán

BVSC: Gyapjas V. – TÁTRAI D. 3, MÉSZÁROS M. 6, Csacsovszky E., Batizi, Jansik D., Susiasvili. Csere: Korom (kapus), Ekler Zs. 2, Kovács P., BUNDSCHUH 1, Csapó M. 1, Benedek M. 1, Simon B. 1. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 18/7, ill. 9/6

Kettős emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 2/1

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/2

Kipontozódott: Batizi (19. p.), Susiasvili (23. p.), Vámosi (24. p.), Csapó M. (25. p.), Simon B. (29. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): Kovács P. (7. p.)

Később

DÖNTŐ

18.30: FTC-Telekom Waterpolo–Endo Plus Service-Honvéd