Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda MK: negyeddöntős az UVSE, a Szeged és a Honvéd

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.08.30. 20:16
null
A Szeged két győzelemmel jutott a nyolc közé (Fotó: Szegedma.hu/Albert Péter)
Címkék
vízilabda One Eger férfi vízilabda Magyar Kupa UVSE
A férfi vízilabda Magyar Kupa selejtezőkörének szombati játéknapja után eldőlt, hogy az UVSE, a Honvéd és a Szeged is továbbjutott csoportjából, és bejutott a sorozat negyeddöntőjébe.

A selejtezőkörben négy csoportban küzdenek meg a csapatok egymással, az első helyezettek maradnak versenyben a sorozat egyenes kieséses szakaszában. A szombati játéknap után eldőlt: az B-csoport élén a Szeged végzett, miután két győzelemmel zárt a hármasban – a pénteki diadal után másnap a házigazda Eger ellen is magabiztos győzelmet aratott.

A C-csoportot az UVSE nyerte meg, amely szombaton hétgólos különbséggel különbséggel múlta felül a KSI-t. Az újpesti együttes ugyancsak két győzelemmel zárta a selejtezőcsoportot, és jutott be a legjobb nyolc közé. 

A D-csoport élén pedig a szombaton mindkét mérkőzését győzelemmel záró Honvéd végzett.

Az A-csoportban vasárnap dől el a továbbjutás kérdése a házigazda Szentes és az OSC közötti mérkőzésen. 

VÍZILABDA
Magyar Kupa, férfiak, selejtező
A-csoport (Szentes)
Metalcom-Szentes–Debreceni VSE-Master Good 14–12 (2–1, 5–4, 4–5, 3–2)
B-csoport (Eger)
Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–One Eger 18–6 (4–0, 6–2, 6–2, 2–2)
Eger–PTE-PEAC Mighty Bulls 18–6 (4–1, 4–3, 4–2, 6–0)
C-csoport (Hajós uszoda)
UVSE–KSI SE 18–11 (4–2, 4–2, 4–1, 6–6)
D-csoport (Pécs)
Endo Plus Service Honvéd–PannErgy-Miskolci VLC 23–18 (5–7, 5–3, 8–2, 5–6)
Pécsi VSK-Mecsek Füszért–Honvéd 10–18 (4–4, 1–4, 3–4, 2–6)

 

vízilabda One Eger férfi vízilabda Magyar Kupa UVSE
Legfrissebb hírek

Vízilabda: hétfőn kezdenek az U18-as lányok a máltai Eb-n

Utánpótlássport
1 órája

14 góllal nyert a Szeged a férfi vízilabda MK selejtezőjében

Vízilabda
2025.08.29. 19:48

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 4. rész, vízilabda-válogatott

Vízilabda
2025.08.27. 16:56

Egy, kettő, három – Malonyai Péter publicisztikája

Vízilabda
2025.08.24. 23:47

Vízilabda: hatodik az Eb-n az U18-as fiúválogatott

Utánpótlássport
2025.08.24. 18:59

Vízilabda: győzelem a horvátok ellen az U18-as fiú Eb helyosztóján

Utánpótlássport
2025.08.23. 20:29

„Egyértelmű volt, hogy külföldön folytatom” – Bányai Márk Törökországba igazolt

Vízilabda
2025.08.23. 12:32

Vízilabda: először szerepelnek az élvonalban az Ybl fiúcsapatai

Utánpótlássport
2025.08.23. 09:08
Ezek is érdekelhetik