Férfi vízilabda MK: negyeddöntős az UVSE, a Szeged és a Honvéd

A selejtezőkörben négy csoportban küzdenek meg a csapatok egymással, az első helyezettek maradnak versenyben a sorozat egyenes kieséses szakaszában. A szombati játéknap után eldőlt: az B-csoport élén a Szeged végzett, miután két győzelemmel zárt a hármasban – a pénteki diadal után másnap a házigazda Eger ellen is magabiztos győzelmet aratott.

A C-csoportot az UVSE nyerte meg, amely szombaton hétgólos különbséggel különbséggel múlta felül a KSI-t. Az újpesti együttes ugyancsak két győzelemmel zárta a selejtezőcsoportot, és jutott be a legjobb nyolc közé.

A D-csoport élén pedig a szombaton mindkét mérkőzését győzelemmel záró Honvéd végzett.

Az A-csoportban vasárnap dől el a továbbjutás kérdése a házigazda Szentes és az OSC közötti mérkőzésen.

VÍZILABDA

Magyar Kupa, férfiak, selejtező

A-csoport (Szentes)

Metalcom-Szentes–Debreceni VSE-Master Good 14–12 (2–1, 5–4, 4–5, 3–2)

B-csoport (Eger)

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–One Eger 18–6 (4–0, 6–2, 6–2, 2–2)

Eger–PTE-PEAC Mighty Bulls 18–6 (4–1, 4–3, 4–2, 6–0)

C-csoport (Hajós uszoda)

UVSE–KSI SE 18–11 (4–2, 4–2, 4–1, 6–6)

D-csoport (Pécs)

Endo Plus Service Honvéd–PannErgy-Miskolci VLC 23–18 (5–7, 5–3, 8–2, 5–6)

Pécsi VSK-Mecsek Füszért–Honvéd 10–18 (4–4, 1–4, 3–4, 2–6)