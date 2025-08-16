Benczur Márton: Továbbra is küldetésünk, hogy a válogatottnak neveljünk játékosokat

Benczur Márton csak akkor igazolna külföldi játékost, ha a pólós a világ legjobbjai közé tartozik (Fotó: Dömötör Csaba)

EGYHETES BALATONI EDZŐTÁBORBÓL tért haza az UVSE pénteken. Az elmúlt idényben kupagyőztes, bajnoki ezüstérmes csapat még formálódik – nem készülhetett teljes létszámban a héten, a még zajló salvadori U20-as világbajnokságra öt játékost adott, a Szingapúrban vb-ezüstérmes felnőttegyüttes tagjai pedig még pihenőjüket töltik.

Az elmúlt idény végeztével távozott a csapattól Drávucz Míra, Klemm Petra és Szentpáli Jolánta, ők az Egyesült Államokban folytatják tanulmányaikat és pályafutásukat, Lendvay Zoé a BVSC-be, míg Szegedi Panni Spanyolországba, a Terrassához igazolt. Előbbi három játékos a korosztályos csapatokban játszott, és bontogatta a szárnyait egy-egy felnőttmérkőzésen – a tavaly U18-as vb-bronzérmes Lendvay Zoé és a két éve U20-as világbajnok, a felnőttválogatottban is szereplő Szegedi Panni a felnőttkeret stabil tagja volt

„Sok sikert kívánva köszöntünk el tőlük: úgy tartjuk, aki egyszer UVSE-s lesz, mindig az is marad – mondta lapunknak Benczur Márton, az UVSE vezetőedzője. – Meglesznek a játékosaink a következő idényre is, akikkel sikeresek leszünk, akár az utánpótlásunkból, akár más csapatoktól. Nem lesz gyengébb a keret, bár például Szegedi Pannit szerintem legfeljebb helyettesíteni lehet, pótolni nem.”

A lila-sárgák a közeljövőben nyilvános csapatbemutató edzést is terveznek – a klub egyelőre két új igazolását, a BVSC-t elhagyó Ármai Zitát és az FTC-től érkező Fekete Flórát nevezte meg hivatalos felületein, Golopencza Nórával közösen mindketten játszottak a júliusi egyetemi világjátékokon a magyar csapat színeiben. Az UVSE játékosai igencsak foglalkoztatottak a nyáron: a júliusi U16-os Európa-bajnokságon Alaksza Kinga és Tóth Freia bronzérmes lett, a szingapúri felnőttvébén az UVSE-csapatkapitány Faragó Kamilla, valamint Hajdú Kata, Peresztegi-Nagy Kinga és Tiba Panna ezüstérmet szerzett, a salvadori U20-as világbajnokságon pedig szintén ott van Hajdú, mellette az idényt az UVSE-ben befejező Lendvay, Kiss Patrícia, Mácsai Eszter és Golopencza Szonja szerepel.

„Mindannyiukra nagyon büszke vagyok, és ezt a klubvezetőség nevében is mondhatom. Ezért is dolgozunk, hogy a mieink kiteljesedhessenek és sikeresek lehessenek a válogatottakban. Továbbra is küldetésünk, hogy a magyar válogatottnak neveljünk játékosokat, elsősorban a saját utánpótlásunkból. Ez nem azt jelenti, hogy a jövőben nem igazolunk külföldit, de csak ha a világ tíz legjobbjából valaki elérhetővé válik. Azt szeretnénk, hogy a bajnokságban, a kupában, a BL-ben adódó éles helyzetekben magyar játékos kezében legyen a labda, neki kelljen védekezni, blokkolni – velük szeretnénk megoldani ezeket a szituációkat, és az a véleményem, hogy képesek is rá” – tette hozzá Benczur.

A balatoni edzőtáborból így még sokan hiányoztak, de a legkisebbeken kívül a teljes női szakág elutazott. A fizikai, edzőtermi felkészülés mellett játékos sorversenyek és balatoni kétkapuzás is a program része volt. „Rendkívül hasznos, a csapategységet erősítő táboron vagyunk túl. A felnőttek közül egyelőre csak ketten, Aubéli Tekla és Baksa Vanda tarthatott velünk – felemelő volt látni, hogy a nemrég még a felnőttválogatottal készültek, most pedig alázattal és példamutatóan tréningeztek együtt az ifjúságiakkal, segítették őket, kedvesen fordultak hozzájuk, köszönettel tartozom a hozzáállásukért” – jelentette ki a 44 éves szakember.

Benczur Márton azt is elmondta, a felnőttválogatottak fokozatosan térnek vissza a klubedzésekhez, hamarosan a megszokott mederben készülnek a szeptember végi bajnoki rajtra. „Minden sorozatban nyerni szeretnénk, nem szoktunk megijedni attól, hogy papíron milyen erősségű ellenfelekkel találkozunk. Az őszi szezon legfontosabb része a BL-csoportkör lesz – az elmúlt három idényben nem voltunk ott a legjobb nyolc között, ennél mindenképp szeretnénk előrébb végezni, de magyar fiatalokkal, nem akarunk két-három külföldit igazolni érte. Nem áldozzuk fel a jövőnket a jelenért” – zárta gondolatait.