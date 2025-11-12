Az FTC 41 gólos meccsen szerezte meg harmadik győzelmét a férfi vízilabda BL-ben

A mindkét csapat részéről gólgazdag első negyed után Vogel Soma érkezett a Ferencváros kapuja elé, a válogatott hálóőr beállásának is köszönhetően pedig a zöld-fehérek nagy sebességgel elléptek riválisuktól (14–9). A folytatásban sem lassított az FTC, amely hat perccel a befejezés előtt már a 20. gólját is megszerezte.

A hajrában még tovább nőtt a különbség, a Ferencváros végül 11 találatnyi különbséggel diadalmaskodott.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

Csoportkör, C-csoport, 3. forduló

FTC-Telekom Waterpolo–Primorac Kotor (montenegrói) 26–15 (7–6, 7–3, 4–3, 8–3)

Komjádi uszoda, 1300 néző. V: Sztavridisz (görög), Evers (holland).

FTC: Lévai – ARGIROPULOSZ 5, VIGVÁRI VENDEL 4, Vismeg Zs. 1, De Toro 2, Vámos 2, NAGY ÁKOS 3. Csere: VOGEL SOMA (kapus), JANSIK SZ. 3, FEKETE G. 3, Di Somma, Varga V. 1, Haverkampf 1, Lugosi 1. Edző: Nyéki Balázs

KOTOR: Riszticsevics – MRSICS 7, INABA 2, Vucskovics 1, Vico 1, Vidovics 1, L. Murisics. Csere: Pejovics (kapus), Sz. Csetkovics 2, Brkics, Perov, Brguljan 1, P. Csetkovics, Szamardzsics. Edző: Athanasziosz Kehajasz

Emberelőny-kihasználás: 16/12, ill. 9/3. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/1. Kipontozódott: Varga V. (20. p.), Brkics (32. p)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Örülök a győzelemnek, jó a huszonhat lőtt gól, de be kell látni, hogy a tizenöt kapott sok. Ez bizonyos szintig magyarázható a megújult vízilabdával, mégis azt gondolom, hogy ennyi kapott gól nem néz ki jól.

Athanasziosz Kehajasz: – Megérdemelten nyert a Ferencváros, tehetségesek a játékosai, kiváló edzője van. Nemcsak a teljesítményért, hanem a szervezésért is elismerés illeti, remek helyszínen vízilabdázhattunk. Mi is végig küzdöttünk, időnként jól is játszottunk, de a minőség sok mindent eldöntött.