Nemzeti Sportrádió

Az FTC 41 gólos meccsen szerezte meg harmadik győzelmét a férfi vízilabda BL-ben

Vágólapra másolva!
2025.11.12. 22:05
null
Fotó: Balogh László (archív)
Címkék
vízilabda FTC Kotor
Harmadik csoportmérkőzését is megnyerte a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmei során: Nyéki Balázs tanítványai szerda este a Komjádi uszodában 26–15-re győzték le a montenegrói Primorac Kotort.

 

A mindkét csapat részéről gólgazdag első negyed után Vogel Soma érkezett a Ferencváros kapuja elé, a válogatott hálóőr beállásának is köszönhetően pedig a zöld-fehérek nagy sebességgel elléptek riválisuktól (14–9). A folytatásban sem lassított az FTC, amely hat perccel a befejezés előtt már a 20. gólját is megszerezte.

A hajrában még tovább nőtt a különbség, a Ferencváros végül 11 találatnyi különbséggel diadalmaskodott.

VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
Csoportkör, C-csoport, 3. forduló
FTC-Telekom Waterpolo–Primorac Kotor (montenegrói) 26–15 (7–6, 7–3, 4–3, 8–3)
Komjádi uszoda, 1300 néző. V: Sztavridisz (görög), Evers (holland).
FTC: Lévai – ARGIROPULOSZ 5, VIGVÁRI VENDEL 4, Vismeg Zs. 1, De Toro 2, Vámos 2, NAGY ÁKOS 3. Csere: VOGEL SOMA (kapus), JANSIK SZ. 3, FEKETE G. 3, Di Somma, Varga V. 1, Haverkampf 1, Lugosi 1. Edző: Nyéki Balázs
KOTOR: Riszticsevics – MRSICS 7, INABA 2, Vucskovics 1, Vico 1, Vidovics 1, L. Murisics. Csere: Pejovics (kapus), Sz. Csetkovics 2, Brkics, Perov, Brguljan 1, P. Csetkovics, Szamardzsics. Edző: Athanasziosz Kehajasz
Emberelőny-kihasználás: 16/12, ill. 9/3. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/1. Kipontozódott: Varga V. (20. p.), Brkics (32. p)
MESTERMÉRLEG
Nyéki Balázs: – Örülök a győzelemnek, jó a huszonhat lőtt gól, de be kell látni, hogy a tizenöt kapott sok. Ez bizonyos szintig magyarázható a megújult vízilabdával, mégis azt gondolom, hogy ennyi kapott gól nem néz ki jól.
Athanasziosz Kehajasz: – Megérdemelten nyert a Ferencváros, tehetségesek a játékosai, kiváló edzője van. Nemcsak a teljesítményért, hanem a szervezésért is elismerés illeti, remek helyszínen vízilabdázhattunk. Mi is végig küzdöttünk, időnként jól is játszottunk, de a minőség sok mindent eldöntött.

 

vízilabda FTC Kotor
Legfrissebb hírek

Helytállt, de kikapott az FTC a Melsungentől a férfi kézilabda Európa-ligában

Kézilabda
Tegnap, 20:17

Vízilabda: a férfi ob I élcsapataiban is feltűnik az utánpótlás

Utánpótlássport
Tegnap, 19:52

Sikeres műtéten esett át Botka Endre – kép

Labdarúgó NB I
2025.11.09. 09:03

Nagy csatában maradt alul az FTC Brestben

Kézilabda
2025.11.08. 19:32

Az UVSE három góllal kikapott Pireuszban a női vízilabda BL-ben

Vízilabda
2025.11.08. 19:01

Szegeden nyert a Ferencváros, nyolcat vágott az ETO a női NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.11.08. 16:30

Három hónap után nyerne újra hazai bajnokit az Újpest, de még csak a másodikat Krznarral

Labdarúgó NB I
2025.11.08. 08:24

Ha így folytatja a Ferencváros az Európa-ligában, bőven tízmillió euró fölé kerülhet a pénzdíja

Európa-liga
2025.11.08. 07:11
Ezek is érdekelhetik