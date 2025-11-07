Nemzeti Sportrádió

„Végre valaki ezt is kiemeli!” – Kásás Tamás leült beszélgetni egy fiatal tehetséggel, aki példaképének tartja

2025.11.07. 18:07
Fotó: Kispadpolo/YouTube
vízilabda Példaképem Kásás Tamás
A jövő vízilabda-reménységei a sportág legendáival találkozhatnak egy Kispadpolo YouTube-csatorna új, Példaképem című videósorozatában. Az első epizódban az UVSE 14 esztendős tehetsége a háromszoros olimpiai bajnok Kásás Tamással beszélgetett.

A 14 esztendős Szabó Benedek 35 év különbséggel, ugyanazon a napon (július 20.) született példaképével, Kásás Tamással. A sportágat Egerben kezdő, jelenleg pedig az UVSE-ben űző fiatal játékos a videóban elmesélte, játékstílusa és a pályán kívüli viselkedése miatt is felnéz a legendára.

Amikor az ifjú játékos arról beszélt, példát vesz Kásás Tamás védekezés során bemutatott mozgásairól, az olimpiai bajnok boldogan vágott közbe: „végre valaki ezt is kiemeli!”

A műsorban Szabó Benedek szabadon kérdezhette Kásás Tamást, emellett egy izgalmas feladat elé állították: egy virtuális kártyán meg kellett határoznia, hogy ha a legenda egy számítógépes játékban szerepelne, milyen képességpontokat kapna.

Kásás a műsor végén jó tanácsokkal látta el a fiatal tehetséget.

„Fontos, hogy mindig fejlődni akarjál! Soha ne elégedj meg azzal, amid már megvan, hiszen mindig lehetsz eggyel jobb! A játék minden elemében lehet fejlődni, például kitalálhatsz új lövésmódokat” – mondta Kásás.

A TELJES EPIZÓD ITT TEKINTHETŐ MEG

 

