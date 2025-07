Új gyakorlatokkal nyűgöznék le a bírókat műúszóink

A Barbócz Blanka, Taksonyi Blanka kettős mutatkozik be elsőként a vb-n (Fotó: Magyar Szinkronúszó Szövetség)

Egyelőre nem tudjuk, hogy elszámolták-e magukat a szingapúri szervezők, vagy csak nagyon bíznak a hajrájukban, mindenesetre csütörtök délután még félkész állapot fogadott bennünket a műúszás és az úszás helyszínén. A parkolóház helyén felhúzott létesítmény (hivatalos és rendkívül „kreatív” nevén a Világbajnokság Aréna) kívülről inkább raktárépületre hasonlít, mint uszodára: szögletes, nagyon kék és a legkevésbé sem illeszkedik a környezetébe. Ottjártunkkor a bejárat előtt munkások pakolták a lemezeket és raklapokat, az alagsorban festékszag terjengett és fólián lépkedtünk, de mégiscsak az a lényeg, hogy a versenymedence már teljes pompájában ragyogott.

Kiváltképp, amikor a magyar műúszók is elkezdték az edzést. A versenybiztosság semmit sem bízott a véletlenre, nem órára, nem is fél órára, hanem percre lebontva tették közzé a menetrendet, miszerint egyszerre nyolc-tíz ország képviselői készültek az uszodában. Méghozzá úgy, hogy a legkevésbé sem zavarták egymást, a medence különböző szegleteiben gyakoroltak, a bemondó pedig időről időre ismertette, hogy melyik csapat, páros vagy egyéni versenyző zenéjét indítja el. A görögök a Karib-tengert idézték meg, a franciák választása az ismert ABBA-slágerre, a Mamma Miára esett, míg a mieinkkel egy messzi-messzi galaxisba utazhattunk el. Costa Rica megküzdött az elemekkel, a kínaiak viszont egyszerűen nem tudtak hibázni, a németek pedig olyan fegyelmezetten dolgoztak, hogy talán észre sem veszik, ha az edzőjük időközben kiugrik egy kávéért.

A több mint kétórás edzés legfontosabb szakasza az a negyvenperces blokk volt, amikor zenére gyakorolhattak a lányok, ráadásul párhuzamosan a látványelemeket tesztelték a szervezők, gyönyörű természeti képek villantak fel a kivetítőn. A versenyzők olykor kiúsztak a ledfalhoz, hogy a szakvezetők elmondhassák a meglátásaikat, majd az eligazítást követően középen folytatták a munkát. Aztán fokozatosan csökkent a népsűrűség, már szinte teljesen kiürült a medence, de a mieink még vállaltak egy-két emelést és dobást – mint később megtudtuk, nem véletlenül.

„Általában addig gyakorlunk valamit, amíg nem megy tökéletesen – mondta határozottan Kis Luca az edzés után. – Ha nem sikerül elsőre? Semmi gond, megyünk tovább és visszatérünk rá később, de nem jövünk ki a vízből, amíg nem csináljuk meg a legjobb tudásunk szerint. Igyekszünk egyből kijavítani a hibáinkat.”

A csapat mellett a magyar páros is gyakorolt csütörtökön, Barbócz Blankának és Taksonyi Blankának ráadásul ez volt a főpróba, mert pénteken már a technikai program magyar idő szerint 8 órakor kezdődő selejtezőjében ugranak vízbe. Az egyiptomi Gurdakában rendezett áprilisi világkupaversenyen, valamint a sorozat döntőjében, a kínai Hszianban júniusban már versenyeztek együtt, de a világbajnokság mégiscsak más – a legnagyobb színpadon mutathatják be az új koreográfiákat.

Az utolsó simításokat végzik az arénában és környékén (Fotó: Patai Gergely)

„Mindegyik kűr új, amellyel indulunk: tavaly ősszel vagy az idén készültek. Kíváncsian várjuk, hogy mi sül ki ebből – mondta mosolyogva Barbócz Blanka, akit a főpróba tanulságairól is kérdeztünk. – Az utolsó edzéseink mindig rendkívül pörgősek, most is elfáradtunk, de nagyon élveztük. Tetszik a medence, a víz hőmérséklete és keménysége is kiváló, úgyhogy a körülmények teljesen rendben vannak, kezdődhet a verseny!”

Taksonyi Blanka szavaival élve „már nem szöszmötöltek” a mieink, hanem átnézték az egyes részeket, a legfontosabb elemeket. Ahogy a zenés edzéseken lenni szokott, egy-egy programon átlagosan kétszer futottak át – a cél egyértelmű: már pénteken lenyűgözni a bírókat. A mieink öt versenyszámban indulnak, női páros technikai és szabadprogramban, valamint a három csapatversenyben, a technikai és a szabadprogram mellett akrobatikus kűrben. Márialigeti Réka szerint az intenzív felkészülés után izgatottan várják a versenyt és szeretnének elégedetten távozni Szingapúrból.

A csapatépítésre is szánt időt a magyar műúszó-válogatott, de a medencétől azért nem szakadtak el a lányok: szerdán a helyszínen szurkoltak férfi vízilabdázóinknak a spanyolok ellen. Az összhangra érezhetően nem lehet panasz, ami a sportág sajátosságaiból adódóan pontok formájában is kamatozhat.

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

MŰÚSZÁS (JÚLIUS 18–25.)

Július 18., péntek

04.00: nők, egyéni, technikai program, selejtező

08.00: nők, páros, technikai program, selejtező (Barbócz Blanka, Taksonyi Blanka; tartalék: Bastianelli Angelika)

Július 19., szombat

04.00: csapat szabadprogram, selejtező (Almádi Zsófia, Barbócz Blanka, Bastianelli Angelika, Császik Nóra, Duhonyi Léda, Fehér Gréta, Janku Titanilla, Taksonyi Blanka; tartalék: Kis Luca Sára, Márialigeti Réka)

08.00: férfiak, egyéni, technikai program, döntő

12.30: nők, egyéni, technikai program, döntő

Július 20., vasárnap

04.00: nők, egyéni, szabadprogram, selejtező

12.30: csapat szabadprogram, döntő (tv: M4 Sport)

Július 21., hétfő

04.00: csapat technikai program, selejtező (Barbócz Blanka, Bastianelli Angelika, Császik Nóra, Fehér Gréta, Janku Titanilla, Kovács Dorka, Márialigeti Réka, Taksonyi Blanka)

08.00: férfiak, egyéni, szabadprogram, döntő

12.30: nők, páros, technikai program, döntő (tv: M4 Sport)

Július 22., kedd

04.00: nők, egyéni, szabadprogram, döntő

12.30: csapat technikai program, döntő (tv: M4 Sport)

Július 23., szerda

04.00: nők, páros, szabadprogram, selejtező (Barbócz Blanka, Taksonyi Blanka)

13.30: vegyes páros technikai program, döntő

Július 24., csütörtök

04.00: csapat akrobatikus kűr, selejtező (Almádi Zsófia, Barbócz Blanka, Boros Szonja, Duhonyi Léda, Fehér Gréta, Janku Titanilla, Márialigeti Réka, Taksonyi Blanka)

13.00: nők, páros, szabadprogram, döntő (tv: M4 Sport)

Július 25., péntek

04.00: vegyes páros szabadprogram, döntő

13.30: csapat akrobatikus kűr, döntő (tv: M4 Sport)