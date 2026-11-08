Ez nagyon sima volt: 14 góllal nyertünk Koszovóban

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

4. CSOPORT, 2. FORDULÓ

KOSZOVÓ–MAGYARORSZÁG 20–34 (12–17)

Ferizaj, 2500 néző. Vezette: Hellbusch, Jansen (németek)

KOSZOVÓ: BERISHA – Drilon Tahirukaj, DRENIT TAHIRUKAJ 5, Mulaj 4, Ramosaj 1, ZOGAJ 5, Pajaziti 1. Csere: Zena (kapus), Muqolli, Haziri, M. Taci 3, Abdullahi, Alaj 1, Mushkolaj. Szövetségi kapitány: Jesper Östlund

MAGYARORSZÁG: BARTUCZ 2 – Szilágyi Benjámin 1, Ilic Z. 4, LIGETVÁRI, ROSTA M. 3, Szita 2, FAZEKAS G. 2. Csere: KRAKOVSZKI B. 10 (3), Imre B. 2 (1), Mészáros Máté 2, Ónodi-Jánoskúti 3, Fazekas M. 1, Győri M., Hanusz 1, Karai 1. Szövetségi kapitány: Sótonyi László

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–3. 8. p.: 6–3. 17. p.: 7–9. 21. p.: 8–12. 26. p.: 10–15. 43. p.: 13–23. 47. p.: 16–26. 56. p.: 17–31

Kiállítások: 10, ill. 2 perc

Hétméteresek: – , ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László: – Az eredmény önmagáért beszél, nagyon jól kezdtük a selejtezősorozatot. Fontos volt ezen a meccsen is, hogy működtek olyan játékelemeink, amelyekre a jövőben is nyugodtan tudunk támaszkodni, de ahogy mindig, akadnak olyanok is, amelyekben fejlődnünk kell, ezeken igyekszünk javítani.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jó nyitány után hasonlóan sikeres folytatásban reménykedett a magyar férfi kézilabda-válogatott a Koszovó elleni vasárnap esti, idegenbeli Európa-bajnoki selejtezőn. Az első összetartását vezénylő és (tét)mérkőzéseit vívó Sótonyi László irányításával új fejezetet nyitó nemzeti együttes Montenegró ellen több mint biztató és magabiztos, 32–21-es győzelemmel rajtolt csütörtökön Tatabányán, és abszolút esélyesnek számított az újabb két pontra a másik balkáni riválisával szemben, amellyel először találkozott.

Ferizajban, a korábbi amerikai elnök Bill Clintonról elnevezett sportcsarnokban parázs hangulat fogadta a csapatokat, az egyik kapu feletti lelátón szép számú vendégdrukker is (köztük sok helyi békefenntartó) igyekezett erőt adni a játékosoknak. A 16 tagú utazó magyar játékoskeretből Lukács Péter, Gáncs-Pető Máté, Nagy Benedek és Tóth Levente maradt ki. Az első selejtezőn ihletett formában védő Bartucz László (aki most az egész pályás, üres kapus góljaival is kitűnt bravúrjai mellett) kezdett a kapunkban, a rivális pedig gyors 3–1-es vezetéssel, ám hamar sikerült egyenlíteni, ugyanakkor a montenegróiakkal szembeni ellenállhatatlan első percekhez képest most többet hibáztak és kapkodtak a mieink, így a 8. percre újra elléptek 6–3-ra a lelkes hazaiak. Haris Berisha hamar összehozott négy bravúrt a koszovói kapuban, így Sótonyi már a tizedik percben időt kért, hogy rendet tegyen a fejekben. A játékmegszakítás utáni magyar akciónál azonnali piros lappal kiállították Jon Muqollit, aki nemes egyszerűséggel arcon vágta Fazekas Gergőt…

Az intermezzo és a kapitányi eligazítás után magához tért a magyar együttes, amely egy 9–2-es sorozattal a záró kilenc percre fordulva (amikor már a két Fazekas, Gergő és újonc öccse, Máté egyszerre volt fent a pályán) néggyel ment, a félidőben pedig öt volt az előny (12–17) – az első perceket követően tehát helyreállt a világ rendje elöl és hátul is.

És a folytatásban sem zökkent ki, az utolsó nyolc percre fordulva már 14 volt közte (16–30), nem volt kérdés és kétség, hogy melyik a jobb csapat. A Sótonyi-éra tehát két önbizalom-növelő győzelemmel kezdődött – bízunk a hasonló folytatásban! 20–34

A másik mérkőzésen: Montenegró–Feröer 34–34 (18–17)

A csoport állása: 1. Magyarország 4 pont, 2. Feröer 3, 3. Montenegró 1, 4. Koszovó 0