Short track: ezüstérmes a a magyar vegyes váltó a junior-világkupán
Második lett a junior rövid pályás gyorskorcsolya vegyes váltó a bormiói világkupa-futamon.
A hazai szövetség híradása szerint a magyar vegyes váltó
második helyen ért célba
az idény második junior-világkupaviadalán, az olaszországi Bormióban.
A múlt héten az évad első vk-versenyén, szintén Bormióban Amschl Kíra bronzérmet szerzett 500 méteren, most pénteken pedig ugyancsak az olaszországi viadal hasonló számában második helyet érte eé.
(Kiemelt képünkön: a magyar vegyes váltó tagjai...
Legfrissebb hírek
Úszás: Antal Dávid „hátára vette” Kós Hubert csúcsát
Utánpótlássport
2026.11.11. 17:20
U21: Telkiben készül az új válogatott
Utánpótlássport
2026.11.11. 11:08
Ökölvívás: ha nincs balegyenes, fényesebb az érem?
Utánpótlássport
2026.11.11. 09:00