Short track: ezüstérmes a a magyar vegyes váltó a junior-világkupán

A hazai szövetség híradása szerint a magyar vegyes váltó

második helyen ért célba

az idény második junior-világkupaviadalán, az olaszországi Bormióban.

A múlt héten az évad első vk-versenyén, szintén Bormióban Amschl Kíra bronzérmet szerzett 500 méteren, most pénteken pedig ugyancsak az olaszországi viadal hasonló számában második helyet érte eé.

(Kiemelt képünkön: a magyar vegyes váltó tagjai...

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