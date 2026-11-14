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Nemzetek Ligája: Grúzia–Magyarország 0–2

Short track: ezüstérmes a a magyar vegyes váltó a junior-világkupán

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2026.11.14. 16:08
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Címkék
rövid pályás gyorskorcsolya vk-futam junior vegyes váltó utánpótlás utánpótlássport Bormio
Második lett a junior rövid pályás gyorskorcsolya vegyes váltó a bormiói világkupa-futamon.

A hazai szövetség híradása szerint a magyar vegyes váltó

második helyen ért célba

az idény második junior-világkupaviadalán, az olaszországi Bormióban.

A múlt héten az évad első vk-versenyén, szintén Bormióban Amschl Kíra bronzérmet szerzett 500 méteren, most pénteken pedig ugyancsak az olaszországi viadal hasonló számában második helyet érte eé.

(Kiemelt képünkön: a magyar vegyes váltó tagjai...

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rövid pályás gyorskorcsolya vk-futam junior vegyes váltó utánpótlás utánpótlássport Bormio
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