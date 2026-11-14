Női kézi El-selejtező: idegenben is lelépte a Baníkot az Esztergom

V. H. L.V. H. L.
2026.11.14. 15:40
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Fotó: Kovács Péter
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Esztergomi Kézilabda Club Alysha Newman Baník Most női kézilabda Európa-liga
Eggyel még megfejelte a hazai 14 gólos sikert az Esztergom női kézilabdacsapata, amely 37‒22-re legyőzte a Baník Mostot annak otthonában, s bejutott az Európa-liga csoportkörébe.

Tizennégy gólos, kényelmes előnnyel várta a Baník Most elleni visszavágót az esztergomi női kézilabdacsapat. Azt, hogy Elek Gábor együttese a visszavágót is nagyon komolyan vette, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy már az első negyedóra végére ötgólos vezetést szerzett a lényegesen gyengébb játékerőt képviselő ellenféllel szemben. A Esztergom vezetőedzője így sem volt maradéktalanul elégedett, amit tanítványai tudtára is adott a 20. percben az időkéréskor. A korholásnak lett is némi foganatja, mert ugyan az első félidőben öt gólt jegyző Veronika Svobodovának köszönhetően háromra feljöttek a házigazdák, ám a harminc perc leteltével 15‒10-es magyar előny állt az eredményjelzőn ‒ a mieink lényegesen testvériesebben osztották el egymás közt a találatokat.

A második félidőben tovább növelte előnyét az Esztergom, amely tizenöt perc elteltével már tíz góllal vezetett, sőt, egy 6‒0-s roham után már 28‒13 volt az állás. Innentől kezdve már csak az volt a kérdés, sikerül-e az első meccsen látott különbséget felülmúlni Faragó Leáéknak. A láthatóan el is fáradó csehek leginkább egyéni akciókkal próbálkoztak, amelyekből olykor be is találtak, Elek Gábor pedig nem bízott semmit a véletlenre, a hajrá előtt időt kért, s ezzel el is érte azt, hogy az Esztergom gólkülönbség terén eggyel megfejelje az otthon elért eredményt, s bejusson a Európa-liga csoportkörébe. 22‒37

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
DHK Baník Most (cseh)–Mol Esztergom 22‒37 (10‒15)
Továbbjutott: az Esztergom, 70‒41-es összesítéssel.

 

Esztergomi Kézilabda Club Alysha Newman Baník Most női kézilabda Európa-liga
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