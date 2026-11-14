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Nemzetek Ligája: Grúzia–Magyarország 0–2

Szoboszlaival támadunk Grúzia ellen – megvannak a hivatalos kezdőcsapatok!

T. Z.T. Z.
2026.11.14. 16:50
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Fotó: Árvai Károly
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Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott Marco Rossi
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette kezdőcsapatát a Grúzia elleni idegenbeli Nemzetek Ligája-mérkőzésre, amely 18 órakor kezdődik Tbilisziben.

NEMZETEK LIGÁJA
5. FORDULÓ
B-LIGA, 2. CSOPORT
GRÚZIAMAGYARORSZÁG élőben az NSO-n!
Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Ondrej Berka (Matek Vlcek, Kamil Hájek) – csehek
GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Locsosvili, Dvali – Kakabadze, Csakvetadze, Mekvabisvili, Citaisvili – Kvernadze, Gagnidze, Mikautadze. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Vitális, Schäfer – Sallai, Szoboszlai, Nagy Zs. – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

A GRÚZ VÁLOGATOTT 23 FŐS MECCSKERETE
Kapusok: Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Nodar Kalicsava (Dinamo Batumi), Giorgi Mamardasvili (Liverpool FC – Anglia)
Védők: Irakli Azarovi (Sahtar Doneck – Ukrajna), Lasa Dvali (CSZKA 1948 Szófia – Bulgária), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország), Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Giorgi Maiszuradze (Polisszja Zsitomir – Ukrajna)
Középpályások: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Irakli Egoian (Excelsior Rotterdam – Hollandia), Nika Gagnidze (Kolosz Kovalivka – Ukrajna), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaiszi), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Giorgi Moiszcrapisvili (Nagyszombat – Szlovákia)
Támadók: Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Guliasvili (Racing Santander – Spanyolország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (Heidenheim – Németország)

 A MAGYAR VÁLOGATOTT 23 FŐS MECCSKERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország)
Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

 

 

Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott Marco Rossi
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