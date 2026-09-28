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Labdarúgás: kialakult a 32-es mezőny az utánpótlás Magyar Kupában

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.09.28. 20:15
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Címkék
labdarúgás utánpótlás Magyar-kupa utánpótlás utánpótlássport
Lejátszották a második fordulót a korosztályos labdarúgó Magyar-kupában, nyolc-nyolc csapat csatlakozik az országos bajnokságokban szereplőkhöz a legjobb harminckettő között.

Véget ért a második forduló is az utánpótlás Magyar-kupában, minden korosztályban nyolc-nyolc futballcsapat kvalifikált a harmadik fordulóba, amelyben az országos bajnokságokban szereplő együttesek (12 a Kiemelt, 12 az Alap Ligából) várják a legjobb 32 között a továbbjutottakat. Az MLSZ minden évadban az U19-es, az U17-es és az U16-os korosztálynak írja ki a sorozatot.

UTÁNPÓTLÁS MAGYAR-KUPA: A 2. FORDULÓ TOVÁBBJUTÓI
U19: Grosics Akadémia, Gyirmót, Mezőkövesd, BVSC-Zugló, Sopron, Kelen SC, Hegyvidék UFC, Griff & Bulls SE.
U17: Paksi FC, Gyirmót: Carvalho Blause Áporka, RKSK, Békéscsaba, Soroksár, Mosonmagyaróvár, BVSC-Zugló.
U16: DEAC, Paksi FC, Ikarus BSE, Sajóvölgye Focisuli, Tababánya, Gyirmót, Kaposvári Rákóczi, Monor SE.

A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, a sorsolást később tartja meg a szövetség.

A 2025/26-os kupát az U19-esek és az U16-osok között a Ferencváros nyerte, míg az U17-eseknél a Vasas diadalmaskodott.

(Kiemelt képünk forrása: fradi.hu)

 

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