Rg: tehetséggondozó programot indított a szövetség

Új tehetséggondozó programot indított a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség – tájékoztat a szervezet portálja.

A központilag koordinált szakmai program célja, hogy a legtehetségesebb fiatalok már évekkel a junior korosztályba lépés előtt egységes szakmai képzést kapjanak.

A program előkészítése már az év elején megkezdődött. A szakemberek hónapokon keresztül figyelték az utánpótlás-versenyeket, a fiatalok fejlődését és azokat a versenyzőket is, akik eredményeik mellett adottságaikkal, mozgásukkal vagy fejlődési lehetőségeikkel hívták fel magukra a figyelmet.

„A Csillag-program lényegében egy tehetséggondozó program, amelynek az egyik legfontosabb célja, hogy már nagyon fiatal korban elkezdjük közösen építeni a jövőt. A 2014-es, 2015-ös és 2016-os korosztályból választottuk ki a gyerekeket. A magyar bajnokságon születési évenként az első nyolc helyezett került be, mellettük pedig további tíz kislány kapott meghívást. Ők olyan tehetségek, akikre az edzők, a bírók és a Technikai Bizottság tagjai figyeltek fel a versenyeken” – mondta Mochlár Emese, a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség Technikai Bizottságának elnöke.

Így összesen 34 fiatal tornász vesz részt a programban, 13 magyar egyesület képviseletében.

A meghívottak között olyan másodosztályú versenyzők is vannak, akikben a szakemberek hosszabb távon komoly lehetőséget látnak.

„Fontosnak tartottuk, hogy ne kizárólag az aktuális eredmény döntsön. Vannak olyan kislányok, akiknél már most látszik a tehetség, de szükségük lehet arra, hogy központi keretek között is foglalkozzunk velük, más szakemberektől is kapjanak segítséget, és közösen fejlesszük őket. Szeretnénk minél szélesebb körből megtalálni azokat, akik később akár a junior válogatott számára is meghatározó versenyzők lehetnek” – tette hozzá a szakember.

A Csillag-program szakmai vezetője Jekatyerina Dologa, a pécsiek vezetőedzője, aki a program szakmai felépítését és az edzések rendszerét is kidolgozta. A közös munkában a Technikai Bizottság tagjai is részt vesznek: a foglalkozások egyes területeit felosztva, közösen dolgoznak majd a fiatalokkal.

Az első évben három központi edzés szerepel a programban, ősszel és a téli időszakban. A szövetség tervei szerint azonban a Csillag-program nem egyszeri kezdeményezés lesz. A résztvevők körét évről évre aktualizálnák: tavasszal a magyar bajnokságokon és a regionális versenyeken figyelik a fiatalokat, majd az őszi időszakban következhet a kiválasztottak központi képzése.

„A célunk az, hogy ez egy folyamatos rendszer legyen. Tavasszal figyeljük és kiválasztjuk a gyerekeket, ősszel pedig elkezdődik velük a közös munka. Így nem akkor kezdünk el gondolkodni egy versenyző felkészítésén, amikor már junior korba lépett, hanem több évvel korábban elkezdjük lefektetni azokat az alapokat, amelyekre később építeni lehet” – hangsúlyozta a bizottsági elnök.

Ennek egyik fontos eleme a kötél használatának tudatos visszaépítése a fiatalok képzésébe. A kötél jelenleg kevésbé hangsúlyos a hazai és nemzetközi versenyprogramban, ugyanakkor 2029-től a junior együttes kéziszer-gyakorlatokban ismét fontos szerepet kap. Emiatt a szövetség már most szeretné megismertetni és megszerettetni ezt a kéziszert azokkal a fiatalokkal, akik néhány év múlva a junior korosztály meghatározó versenyzői lehetnek.

A programhoz külön, 10-12 perces kötéltréninget is összeállítottak és videóra rögzítettek, amelyet az egyesületek saját edzésmunkájukba is beépíthetnek.

„A kötél technikailag nagyon fontos kéziszer. Kiválóan fejleszti a koordinációt és a két kéz összehangolt használatát, emellett jó előkészítést jelent a buzogánnyal végzett munkához is. Mi most nem egy-két évre, hanem három-négy évre előre gondolkodunk. Azt szeretnénk, hogy amikor ezekből a korosztályokból már a junior együttes kéziszer-csapatba válogatunk, a versenyzők rendelkezzenek azokkal az alapokkal, amelyekre magasabb szinten is lehet építeni” – emelte ki a Technikai Bizottság elnöke.

A közös edzések ugyanakkor nemcsak technikai képzést jelentenek. A szövetség célja, hogy a különböző klubokból érkező fiatalok már korán megismerjék egymást, megtapasztalják a közös felkészülést, és fokozatosan bekapcsolódjanak egy szövetségi szinten koordinált szakmai rendszerbe.

A Csillag-program első évfolyama ráadásul saját arculatot is kap: a résztvevők egységes felszereléssel készülhetnek, ami a szakmai munka mellett a programhoz tartozás élményét is erősítheti.

„Nagyon örülünk annak, ahogyan az egyesületek fogadták a kezdeményezést. Minden meghívásra érkezett visszajelzés, és azt látjuk, hogy a klubok is fontosnak tartják ezt a lehetőséget. Szeretnénk, ha a gyerekek számára élmény és motiváció lenne bekerülni a Csillag Programba, miközben komoly szakmai munkát végzünk velük. Ezek a kislányok jelenthetik a magyar ritmikus gimnasztika következő generációját” – mondta Mochlár Emese.

(Kiemelt kép forrása: MRGSZ)