Ökölvívás: csak egy legény örülhetett

A 48 kilogrammos súlycsoportban Varga Levente remekült bokszolt a belga Weiss ellen; nagy fölénye miatt a bíró második menetben leállította a küzdelmet, így Varga

bejutott a legjobb 16 közé.

Herda Kristóf (63 kg) nagy csatában, pontozásos vereséget szenvedett, a 32 között a svéd Semilovic bizonyult jobbnak nála. Szintén kiesett Lóránt Levente (+80), aki a 16 között ugyancsak pontozással kapott ki az azeri Rasulovtól. Nem jutott tovább Mészáros Dominika (66) sem, őt a nyolc közé jutásért az ukrán Moroz győzte le pontozással.

(Kiemelt képünkön: Varga Levente Forrás: Magyar Ökölvívók Dzövetsége/Facebook)