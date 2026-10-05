Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: csak egy legény örülhetett

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.05. 20:31
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ökölvívás utánpótlás utánpótlássport U17-es Európa-bajnokság
A budvai U17-es ökölvívó Európa-bajnokság harmadik napján négy magyar lépett szorítóba.

A 48 kilogrammos súlycsoportban Varga Levente remekült bokszolt a belga Weiss ellen; nagy fölénye miatt a bíró második menetben leállította a küzdelmet, így Varga

bejutott a legjobb 16 közé.

Herda Kristóf (63 kg) nagy csatában, pontozásos vereséget szenvedett, a 32 között a svéd Semilovic bizonyult jobbnak nála. Szintén kiesett Lóránt Levente (+80), aki a 16 között ugyancsak pontozással kapott ki az azeri Rasulovtól. Nem jutott tovább Mészáros Dominika (66) sem, őt a nyolc közé jutásért az ukrán Moroz győzte le pontozással.

(Kiemelt képünkön: Varga Levente Forrás: Magyar Ökölvívók Dzövetsége/Facebook)

ökölvívás utánpótlás utánpótlássport U17-es Európa-bajnokság
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