Kézilabda: leány U16-os vb: Molnár Hanna az MVP

A Győr jobbátlövője, Molnár Hanna a németek elleni döntőben kilenc góljával a meccs legeredményesebb kézilabdázója lett, és azzal is

büszkélkedhet, hogy a világbajnokságon ő érdemelte ki az MVP-címet.

Mint ismeretes a fináléban a német együttes 37–32 nyert, így a magyar csapat ezüstérmet szerzett.

(Kiemelt képünk forrása: Magyar női kézilabda/Facebook)