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Kézilabda: leány U16-os vb: Molnár Hanna az MVP

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2026.10.25. 16:17
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MVP kezilabda Marokkó U16-osl eány vb Molnár Hanna utánpótlás utánpótlássport
A Marokkóban rendezett leány U16-os világbajnokságon Molnár Hannát választották meg a legértékesebb játkosnak.

A Győr jobbátlövője, Molnár Hanna a németek elleni döntőben kilenc góljával a meccs legeredményesebb kézilabdázója lett, és azzal is

büszkélkedhet, hogy a világbajnokságon ő érdemelte ki az MVP-címet.

 

Mint ismeretes a fináléban a német együttes 37–32 nyert, így a magyar csapat ezüstérmet szerzett.

 

(Kiemelt képünk forrása: Magyar női kézilabda/Facebook)

MVP kezilabda Marokkó U16-osl eány vb Molnár Hanna utánpótlás utánpótlássport
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