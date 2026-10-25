Kézilabda: leány U16-os vb: Molnár Hanna az MVP
A Marokkóban rendezett leány U16-os világbajnokságon Molnár Hannát választották meg a legértékesebb játkosnak.
A Győr jobbátlövője, Molnár Hanna a németek elleni döntőben kilenc góljával a meccs legeredményesebb kézilabdázója lett, és azzal is
büszkélkedhet, hogy a világbajnokságon ő érdemelte ki az MVP-címet.
Mint ismeretes a fináléban a német együttes 37–32 nyert, így a magyar csapat ezüstérmet szerzett.
(Kiemelt képünk forrása: Magyar női kézilabda/Facebook)
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