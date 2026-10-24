Kézilabda: vb-ezüstérmet szerzett az U16-os leányválogatott
A meccs előtt egyaránt százszázalékos mérleggel álló magyar és német válogatott vívta a döntőt szombat este a Marokkóban megrendezett U16-os leány kézilabda-világbajnokságon.
A Pigniczki Krisztina szövetségi edző által irányított magyarok a csoportkörben Guinea, Fehéroroszország és Paraguay ellen nyert magabiztosan, míg a németek Mexikó, Tunézia és Üzbegisztán kiütése után az elődöntőben mínusz négyről fordítottak a második félidőben az orosz ellen. Ugyanez a két együttes jutott a fináléba az idén nyáron Svédországban megrendezett U16-os nyílt Európa-bajnokságon is, amit a németek 29–17-re nyertek meg; itt volt a lehetőség a visszavágásra a magyar lányoknak.
Az imént említett döntőhöz képest jóval szorosabban alakult az eredmény Agadirban, ezt jól mutatja, hogy először a 14. percben volt kétgólos a különbség, a magyar csapat tudott „ellépni”, ám a fór nem tartott ki sokáig, a félidő hajrájában pedig fordítottak a németek, akik a szünetre 17–15-ös előnybe kerültek; bosszankodhatott a emiatt a válogatottunk, a játékrész alapján ugyanis a még ennél is szorosabb állás, sőt a magyar vezetés sem lett volna elképzelhetetlen.
A németek a második félidő elején hamar megduplázták az előnyüket, amit sokáig tartottak is. A 49. percben a magyarok mínusz kettőre visszajöttek, mégsem sikerült igazán szorossá tenni a hajrát, az ellenfél ugyanis ekkor ismét elhúzott, hogy a végére már ne maradjon kérdés, melyik válogatott szerzi meg a vb-aranyérmet.
A németek 37–32-re nyertek, így a korosztályos nyílt Eb után a világbajnokságot is megnyerték, míg a magyarok is dupláztak, ismét ezüstérmesként zártak.
A döntő legeredményesebb játékosa Molnár Hanna lett, 9 góllal.
A bronzmeccset Oroszország nyerte meg, miután 39–33-ra legyőzte Kínát.
Döntő:
Magyarország–Németország 32–37 (15–17)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
A magyar leány U16-os válogatott vb-kerete:
Kapusok: TÓTH Boglárka Diána (Budaörs), TÖTÖS Dóra Jázmin (Budaörs), MÉZES Amira Anna (Győri ETO KC) Jobbszélsők: SZABÓ Dóra (Szombathelyi KKA), FRIDERIKUSZ Dia (DVSC) Jobbátlövők: MOLNÁR Hanna (Győri ETO KC), TAKÁCS Vera (DVSC), KOHLHOFFER Maja Fruzsina (Budaörs) Irányítók: KIRÁLY Kata (Győri ETO KC), KRAJCZÁR Adél Dalma (Budaörs), TÓTH Boglárka (FTC) Beállók: GÁNCS Fanni Zsófi (Győri ETO KC), MEZŐVÁRI Lili Jázmin (Budaörs) Balátlövők: KISS Katinka (NEKA), TAMÁS Patrícia (Budaörs), BURJA Adrienn Barbara (DVSC), TARJÁNYI Laura Jázmin (FTC) Balszélső: SZEVERÉNYI Gréti (Budaörs)
Szövetségi edző: PIGNICZKI Krisztina
(Kiemelt képünk forrása: IHF)