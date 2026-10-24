Kézilabda: vb-ezüstérmet szerzett az U16-os leányválogatott

A meccs előtt egyaránt százszázalékos mérleggel álló magyar és német válogatott vívta a döntőt szombat este a Marokkóban megrendezett U16-os leány kézilabda-világbajnokságon.

A Pigniczki Krisztina szövetségi edző által irányított magyarok a csoportkörben Guinea, Fehéroroszország és Paraguay ellen nyert magabiztosan, míg a németek Mexikó, Tunézia és Üzbegisztán kiütése után az elődöntőben mínusz négyről fordítottak a második félidőben az orosz ellen. Ugyanez a két együttes jutott a fináléba az idén nyáron Svédországban megrendezett U16-os nyílt Európa-bajnokságon is, amit a németek 29–17-re nyertek meg; itt volt a lehetőség a visszavágásra a magyar lányoknak.

Az imént említett döntőhöz képest jóval szorosabban alakult az eredmény Agadirban, ezt jól mutatja, hogy először a 14. percben volt kétgólos a különbség, a magyar csapat tudott „ellépni”, ám a fór nem tartott ki sokáig, a félidő hajrájában pedig fordítottak a németek, akik a szünetre 17–15-ös előnybe kerültek; bosszankodhatott a emiatt a válogatottunk, a játékrész alapján ugyanis a még ennél is szorosabb állás, sőt a magyar vezetés sem lett volna elképzelhetetlen.

A németek a második félidő elején hamar megduplázták az előnyüket, amit sokáig tartottak is. A 49. percben a magyarok mínusz kettőre visszajöttek, mégsem sikerült igazán szorossá tenni a hajrát, az ellenfél ugyanis ekkor ismét elhúzott, hogy a végére már ne maradjon kérdés, melyik válogatott szerzi meg a vb-aranyérmet.

A németek 37–32-re nyertek, így a korosztályos nyílt Eb után a világbajnokságot is megnyerték, míg a magyarok is dupláztak, ismét ezüstérmesként zártak.

A döntő legeredményesebb játékosa Molnár Hanna lett, 9 góllal.

A bronzmeccset Oroszország nyerte meg, miután 39–33-ra legyőzte Kínát.

U16-OS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, AGADIR (MAROKKÓ)

Döntő:

Magyarország–Németország 32–37 (15–17)

A mérkőzés jegyzőkönyve



A magyar leány U16-os válogatott vb-kerete:

Kapusok: TÓTH Boglárka Diána (Budaörs), TÖTÖS Dóra Jázmin (Budaörs), MÉZES Amira Anna (Győri ETO KC) Jobbszélsők: SZABÓ Dóra (Szombathelyi KKA), FRIDERIKUSZ Dia (DVSC) Jobbátlövők: MOLNÁR Hanna (Győri ETO KC), TAKÁCS Vera (DVSC), KOHLHOFFER Maja Fruzsina (Budaörs) Irányítók: KIRÁLY Kata (Győri ETO KC), KRAJCZÁR Adél Dalma (Budaörs), TÓTH Boglárka (FTC) Beállók: GÁNCS Fanni Zsófi (Győri ETO KC), MEZŐVÁRI Lili Jázmin (Budaörs) Balátlövők: KISS Katinka (NEKA), TAMÁS Patrícia (Budaörs), BURJA Adrienn Barbara (DVSC), TARJÁNYI Laura Jázmin (FTC) Balszélső: SZEVERÉNYI Gréti (Budaörs)



Szövetségi edző: PIGNICZKI Krisztina A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.TÓTH Boglárka Diána (Budaörs), TÖTÖS Dóra Jázmin (Budaörs), MÉZES Amira Anna (Győri ETO KC)SZABÓ Dóra (Szombathelyi KKA), FRIDERIKUSZ Dia (DVSC)MOLNÁR Hanna (Győri ETO KC), TAKÁCS Vera (DVSC), KOHLHOFFER Maja Fruzsina (Budaörs)KIRÁLY Kata (Győri ETO KC), KRAJCZÁR Adél Dalma (Budaörs), TÓTH Boglárka (FTC)GÁNCS Fanni Zsófi (Győri ETO KC), MEZŐVÁRI Lili Jázmin (Budaörs)KISS Katinka (NEKA), TAMÁS Patrícia (Budaörs), BURJA Adrienn Barbara (DVSC), TARJÁNYI Laura Jázmin (FTC)SZEVERÉNYI Gréti (Budaörs)PIGNICZKI Krisztina

(Kiemelt képünk forrása: IHF)