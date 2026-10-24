Fölényes diósgyőri siker Szegeden, ötöt vágott a Kecskemét, a Gyirmót gólgazdag meccsen ikszelt a Soroksárral – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–DIÓSGYŐRI VTK 1–4 (1–3) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 995 néző. Vezette: Sipos Tamás (Ring Kevin, Végh Márton)

SZEGED-CSANÁD GA: Illés B. – Rjaskó (Vékony, 53.), Tóth B., Mikló – Márkvárt, Posztobányi – Szabó Á. (Sándor M., 74.), Zimonyi (Tóth-Gábor, 53.), Haragos (Zekics, a szünetben), Miskolczi (Bodnár, 64.) – Ádám M. Vezetőedző: Tóth Balázs

DVTK: Gróf – Szekszárdi M. (Kecskés Á., 73.), Szatmári, Bárdos – Révész, Galántai (Vass L., 73.), Bényei, Bokros – Mucsányi Márk (Molnár G., 73.), Borvető (Sárecki, 79.), Gálfi (Holdampf, 60.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Posztobányi (27.), ill. Borvető (3., 19. – az elsőt 11-esből), Galántai (21., 48.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Könnyű gólokat rúgattunk a vendégekkel, így nem kellett a támadásépítéssel foglalkozniuk. Ez nem fér bele, pláne ennyiszer. Az akarattal nem volt probléma, a fegyelemmel viszont igen. Háromgólos hátrányból már nehéz dolgunk volt, de szép találattal szépítettünk. Ádám Martin fejében és Zimonyi lábában is maradhatott akár egy gól. A mentális problémákat helyre tesszük, megígérem. A bajnokságban ennek a csapatnak sokkal feljebb lenne a helye a tabellán.

Feczkó Tamás: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést. Megvalósítottuk azt, amiért jöttünk, húsz perc után a harmadik gólunkkal eldőlt a mérkőzés. Hetven percen át jól futballoztunk, a négy gólunk mellett két kapufát is rúgtunk egy jó csapat otthonában. Nagyon örülök, hogy fiatalperceket is gyűjtöttünk, jó volt látni, hogy ilyen sok szurkoló elkísért bennünket erre a hosszú utazásra. Ádám Martin személyében kiváló támadójuk van a hazaiaknak, kevés csapat örülhet itt majd pontoknak a jövőben.

KECSKEMÉTI TE–KARCAGI SC 5–2 (2–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kecskemét, Széktói Stadion, 1200 néző. Vezette: Papp Ádám (Sinkovicz Dániel, Tóth Csaba)

KTE: Ruisz – Szépe, Szilágyi, Szűcs Sz. – Berki (Eördögh, 69.), Haris, Kovács B. (Nyári, 84.), Göblyös (Pálvölgyi, 84.) – Beke (Merényi, 74.), Szabó B. – Bolyki (Bányai, 74.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

KARCAG: Gergely – Kovalovszki, Fazekas L. (Szakál, a szünetben), Szekszárdi T., Mona (Kohut, a szünetben), László D. – Szűcs K., Asztalos (Fekete O., a szünetben), Györgye – Székely D. (Győri, 54.), Varga K. (Girsik, 74.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Szabó B. (8., 26., 53. – a harmadikat 11-esből), Eördögh (72.), Merényi (91.), ill. Varga K. (45. – 11-esből), László D. (74.)

Kiállítva: Szakál (52.)

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Nemcsak a győzelemhez gratulálhatok a játékosaimnak, hanem ahhoz is, ahogyan reagáltak egy rosszabbul sikerült mérkőzésre. Az első perctől bizonyítottuk, hogy nagyon motivált mindenki, az egész mérkőzés során nagy fölényben játszottunk, és ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, csak azt sajnálom, hogy egy-két játékos sokat tett azért, hogy betaláljon, de ez most nem sikerült neki. Ezen az úton kell maradnunk, hiszen sűrű időszak jön, szerdán kupameccs következik, majd indul az őszi hajrá a bajnokságban.

Varga Attila: – Készültünk egy meccstervvel, de az első húsz percben olyan párharcokat veszítettünk el, amelyekkel kivégeztük magunkat. Szünet előtt visszajöttünk a meccsbe, azért is cseréltem a félidőben hármat, mert mindenképpen pontot vagy pontokat szerettünk volna elvinni. Sajnos négy perc után ez a meccsterv is felborult, mert jött a kiállítás, ami döntően befolyásolta a mérkőzést. Ennek ellenére is óriási szívvel mentünk előre, azt vallom, hogy inkább így kapjunk ki. Emelt fővel távozhattunk, pláne annak tükrében, hogy a két klub nincs azonos súlycsoportban.

BVSC-ZUGLÓ–TISZAKÉCSKEI LC 2–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 200 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Balla Levente)

BVSC: Petroff – Kovács N., Vinícius, Lehoczky R., Papp Cs. – Igricz (Sejben, 65.), Ominger G. (Törőcsik P., 71.) – Farkas B. (Marosi, 65.), Csernik, Dénes A. – Bacsa P. (Király Á., 83.). Vezetőedző: Kincses Ádám

TISZAKÉCSKE: Esery – Balla D., Polgár K., Szekér, Baranyai – Varga J., Lucas – Pataki B. (Kócs-Washburn, 83.), Bódi Á. (Terbe, 75.), Sós B. – M. Ramos (Takács T., 83.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Csernik (65., 73.), ill. M. Ramos (60.), Sós B. (61.)

MESTERMÉRLEG

Kincses Ádám: – A félig tele, félig üres pohár esete. A szünet után aztán az ellenfél gyorsan két gólt szerzett, de a csapat erejét mutatja, hogy kétgólos hátrányból visszajött, és még a győzelemre is volt esélye. Ebből az ikszből erőt meríthetünk.

Pintér Csaba: – Nehéz meccsre számítottunk, az is lett. A szünet után tizenhárom perc alatt négy gól született – sajnálom, hogy gyorsan szépített a BVSC, ami felhozta, mi pedig csak kapufáig jutottunk, pedig lezárhattuk volna a meccset. Legalább a veretlenségünk megmaradt.

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–FC AJKA 1–2 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1555 néző. Vezette: Juhász Bálint (Holpár Gergely, Bán Kristóf Patrik)

VIDEOTON: Vas B. – Köllő, Spandler, Kojnok (Bartusz, 87.) – Murka (Ekbauer, 58.), Bedi – Kovács K. (Cipf, 58.), Derekas, Kurdics (Nagy Z., a szünetben) – Németh D., Nagy Do. (Kovács D., 75.). Vezetőedző: Pető Tamás

AJKA: Simon B. – Csorba N., Bacsa, Tar, Németh E. – Décsy (Szarka, 78.), Doncsecz (Pintér, 90+2.) – Bocskay, Szabó B., Artner D. (Csizmadia, 78.) – Csóka Dominik. Vezetőedző: Artner Tamás

Gólszerző: Derekas (45.), ill. Szabó B. (42., 50.)

MESTERMÉRLEG

Vajda Gusztáv asszisztensedző: – Az eredmény tudatában visszafogottan kell fogalmaznom. Az ellenfelünk jogtalanul megítélt szabadrúgásból szerzett vezetést, addig ki-ki mérkőzést vívtunk. Vissza tudtunk jönni a meccsbe, és a második félidőben mindent egy lapra feltéve szerettük volna megnyerni a meccset. Egy kontrából gólt kaptunk, és a kihagyhatatlant is kihagytuk később. Az egy pontokat sem tudjuk megszerezni mostanában, és ez a hitére is hatással van a csapatnak. Ha nem mi rúgjuk az első gólt, görcsössé válik az együttes. A rutinosabb, korábbi válogatott játékosoktól kicsit többet várnánk, és a fiatalokkal ötvözve jobb teljesítményt. A heti munkánk kifogástalan, de hiányzik játékunkból az a bizonyos első gól.

Gaál Bálint asszisztensedző: – Összességében jó mérkőzést láthattak a nézők, érzésem szerint néhol az NB II-es színvonal felett játszottak a csapatok. Hajtós, küzdős meccs volt. Abszolút megérdemelten nyertünk, nagy fegyvertény, hogy egy ilyen nívós ellenfelet meg tudtunk verni.

GYIRMÓT FC GYŐR–SOROKSÁR SC 3–3 (1–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 788 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Dobos Dominik, Szabados Dániel)

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Kiss N., Pejovics, Hajdú Á. (Lányi, 64.) – Madarász (Medgyes S., 64.), Berecz – Iván (Miknyóczki, 79.), Rácz B. (Kicsun, 79.), Tollár – Novák Cs. (Vasvári, 79.) Vezetőedző: Weitner Ádám

SOROKSÁR: Jova – Lakatos Cs., Kékesi, Hidi P., Horváth K. – Kálnoki-Kiss Zs., Vattay, Vass Á. (Halmai Á., 82.), Bencze M. – Lovrencsics B. (Kokovai, 82.), Szász R. (Ferencz G., 72.) Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Novák Cs. (35., –11-esből), Iván A. (62., –11-esből), Tollár (71.), ill. Kálnoki-Kiss Zs. (9.), Lorencsics B. (21., 57.)

MESTERMÉRLEG

Weitner Ádám: – Két gólt ajándékoztunk ellenfelünknek, de sok helyzetet kialakítva sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe, sőt, a végén nyerhettünk volna, így nem tudom elmarasztalni a csapatomat.

Korolovszky Gábor: – Ilyen találkozóra számítottam, tudtam, hogy rúgunk, de azt is tudtam, hogy kapunk gólt, kétszer visszaengedtük a meccsbe a Gyirmótot, és az utolsó tíz percben megköszönhetjük kapusunknak, hogy itt volt, így elégedett lehetek az egy ponttal.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–FC NAGYKANIZSA 2–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 400 néző. Vezette: Muhari Gergő (Dobos Dávid, Vargha Tamás)

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Szabó T., Nagy Zs., Ferencsik, Ferenczi (Holender, 81.) – Veprik (Jazsik, 66.), Hudák, Szőke (Koliada, 84.), Nyíri – Gresó (Varjas, 84.), Kártik. Vezetőedző: Kuttor Attila

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Szanyi K., Márta L. (Jován, a szünetben), Horváth M., – Kovács B. (Lőrincz A., 67.), Major M., – Zsolnai, Kapornai (Varga D., a szünetben), Heles (Lőrincz B., 73.) – Borsos F. (Szabó M., 84.). Vezetőedző: Jeney Gyula

Gólszerző: Kártik (19., 84. – az elsőt 11-esből), ill. Borsos F. (16.)

Kiállítva: Nyíri (36.), ill. Varga D. (76.)

MESTERMÉRLEG

Kuttor Attila: – Nem volt egyszerű győzelem, de saját magunknak nehezítettük meg a meccset, akár a kapott gólunkra, akár a kiállításra gondolunk, de így csak még értékesebb ez a siker. Szoktam mondani, hogy mindenkire szükség van a keretben, bármikor eljöhet az idő, amikor hozzá kell tennie valakinek, a most beálló játékosaink is megtették a magukét. Emberhátrányban is masszívak voltunk és győzelemre játszottunk, megérdemelten nyertünk.

Jeney Gyula: – A múlt heti vereség mélyütés volt a csapatnak, ott egy másfajta, ránk inkább jellemző futballt játszottunk, ami sokadszor nem működött, és kaptunk gólt olyan átmenetekből, egyéni hibákból, ami elkerülhető lett volna. Most másra helyeztem a fókuszt, más játékot játszottunk, jobban is ment, vezetést is szereztünk, de nem tudtuk megtartani, ez felhozta az ellenfelet. Itt megint egy egyéni hiba vagy egy érdekes játékvezetői ítélet kellett, ezt döntse el mindenki. Bátrabban nyúltam bele a meccsbe, a fiatalszabály miatt többet kellett cserélnem, hogy meglegyünk, és dinamikusabb csapatot tudjak felküldeni, mert nem akartunk visszaállni tíz ember ellen, de megint jött a szokásos: nem figyeltünk az átmeneteknél, jött egy kiállítás. Ezek óriási hibák, mert lelkesek vagyunk, de sokszor ész nélkül megyünk előre. Ilyen a sors, a végén mi is meglőhettük volna a győztes gólt, de a Barcika lőtte, gratulálok neki a győzelemhez.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–SZENTLŐRINC 0–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Király Zsolt, Kulman Tamás)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Stumpf, Fehér Cs., Turi – Herczeg B., Kocsis D (Kirchner, 76.), Kozics, Debreceni (Zamostny, 76.) – Geiger – László K (Bíró M., 76.), Szűcs P. (Molnár P., 76.). Vezetőedző: Márton Gábor

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Milovanovics, Kiss-Szemán – Dinnyés, Szolgai (Bolla, 90.) – Jung (Pálfalvi, 78.), Sámson (Csörnyei, 83.), Czérna (Butá, 83.) – Oláh B. (Rideg, 78.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Oláh B. (68.), Szolgai (73. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Márton Gábor: – Nem is értem, miképpen tudtuk elveszíteni ezt a találkozót a kihagyott helyzeteink alapján. Tulajdonképpen nem is tudok haragudni a játékosaink közül senkire.

Nikházi Márk: – Amire készültünk, amit gyakoroltunk, azt sikerült megvalósítanunk. Nagyon büszke vagyok, mert edzői pályafutásom során először tudtam legyőzni a kozármislenyi csapatot.

VASÁRNAPI PROGRAM

15.00: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry