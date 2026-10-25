Nemzeti Sportrádió

Gólpárbajt hozhat az idény első el Clásicója; A 75 éves Mucha Józsefnél szívből jön: mindörökké Fradi!

SZ. M.SZ. M.
2026.10.25. 00:02
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Gólpárbajt hozhat az idény első el Clásicója. Még az átlagosnál is izgalmasabbnak ígérkezik a Barcelona és a Real Madrid vasárnapi rangadója, amelyen a királyiaknak valahogy meg kellene fékezniük a katalánok félelmetes támadósorát. Smahulya Ádám és Judi Ádám összeállítása

Lendületben lévő, bajnokverő csapat vár a Liverpoolra. Szoboszlai Dominik biztosan kihagyja a „vörösök” Brighton elleni mérkőzését, amely – figyelembe véve a vendégek utazósebességét – eleve nem ígérkezik sétagaloppnak. Gyenge Balázs írása

Nála szívből jön: mindörökké Fradi! Noha az MTK-val szimpatizált, Dorogról a Ferencvárosba került, majd belekóstolt a légióséletbe is, játszott balfedezetet, balszélsőt és beállóst is, manapság rendszeresen ott van a Groupama Aréna lelátóján – a hatszoros válogatott Mucha József 75 éves. Thury Gábor interjúja

Az előző évadban a török klubcsapatával szerzett két ezüstérem is motiválja Juhász Dorkát, a magyar kosárlabda-válogatott középjátékosát, aki úgy érzi, idén nem kapott elég lehetőséget a bizonyításra az észak-amerikai profi liga rájátszásának első körében meglepetésre búcsúzó Minnesotában. Fazekas Zoltán interjúja

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