Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: Bozai Gyula már biztosan érmes az U19-es világbajnokságon

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2026.10.23. 20:50
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Bozai Gyula ökölvívás utánpótlás utánpótlássport U19-es világbajnokság
Bozai Gyula (85 kg) bejutott az elődöntőbe a budvai U19-es ökölvívó-vb-n.

A hazai szövetség beszámolója szerint a montenegrói U19-es ökölvívó-világbajnokság nyolcadik napján a 85 kilogrammos ifj. Bozai Gyula újabb fantasztikus teljesítményt produkált: a negyeddöntő harmadik menetére teljesen felőrölte a fehérorosz Stalcsukot, és ezzel bejutott a biztos éremszerzést jelentő elődöntőbe Budvában.

(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)

Bozai Gyula ökölvívás utánpótlás utánpótlássport U19-es világbajnokság
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