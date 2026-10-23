Ökölvívás: Bozai Gyula már biztosan érmes az U19-es világbajnokságon

A hazai szövetség beszámolója szerint a montenegrói U19-es ökölvívó-világbajnokság nyolcadik napján a 85 kilogrammos ifj. Bozai Gyula újabb fantasztikus teljesítményt produkált: a negyeddöntő harmadik menetére teljesen felőrölte a fehérorosz Stalcsukot, és ezzel bejutott a biztos éremszerzést jelentő elődöntőbe Budvában.

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