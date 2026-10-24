Nemzeti Sportrádió

Jánosi három, Ludmán két gólt szerzett a spanyol bajnokságban – európai kézilabdakörkép

L. M., MTIL. M., MTI
2026.10.24. 22:54
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Jánosi Tamás háromszor volt eredményes a Fertiberia Puerto Sagunto ellen (Fotó: Tubos Aranda Villa de Aranda/Facebook)
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Sipos Adrián női kézilabda férfi kézilabda Ludmán Marcell Varga Rebeka Jánosi Tamás Palasics Kristóf Leimeter Csaba Máthé Dominik Nagy Benedek
Jánosi Tamásnak és Ludmán Marcellnek köszönhetően öt magyar gól született a spanyol férfi kézilabda-bajnokságban szombaton. A Bundesligában betalált Leimeter Csaba, Varga Rebeka pedig nyolc gólt vállalt Rostocker HC-ban.

Jánosi Tamás és Ludmán Marcell jóvoltából öt magyar gólt hozott a spanyol bajnokság szombati játéknapja.

A liga honlapja szerint Jánosi három találatával a Tubos Aranda Villa de Aranda otthon 27-27-es döntetlent játszott a Fertiberia Puerto Sagunto ellen. Ludmán kétszer talált a hálóba a Frigoríficos del Morrazo együttesében, amely 39-32-re kikapott a CB Ciudad de Logrono otthonában. Nagy Benedek négy lövést védett az Atlético Valladolidban, amely 35-35-ös döntetlent játszott a Viveros Herol BM Nava otthonában.

A német Bundesligában a Balingen-Weilstetten hazai pályán 27-26-ra kikapott az MT Melsungentől. A házigazdáknál Leimeter Csaba egyszer volt eredményes, a vendégeknél Sipos Adrián nem volt kerettag, Palasics Kristóf pedig nem lépett pályára.

Máthé Dominik csapata, a címvédő északmacedón GRK Ohrid 38-22-re nyert a török Spor Toto ellen az Európa Kupa második fordulójának visszavágóján, így kettős győzelemmel jutott tovább. A jobbátlövő a pénteki tíz gólja után ezúttal nem szerepelt a keretben. A harmadik kör sorsolását kedden rendezik.

Varga Rebeka nyolc gólt lőtt a Rostocker HC-ban, amely 40-30-as vereséggel távozott a HSG Freiburg otthonából a német női másodosztályban.

 

Sipos Adrián női kézilabda férfi kézilabda Ludmán Marcell Varga Rebeka Jánosi Tamás Palasics Kristóf Leimeter Csaba Máthé Dominik Nagy Benedek
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