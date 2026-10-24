A kenus Pluzsik Mihály második lett a felnőttek között a maratoni vb-n

A magyar szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint Guj Attila tanítványa 2023 után szerzett újra vb-érmet Magyarországnak ebben a versenyszámban.

Uhrin Dávid a kilencedik helyen ért célba a 22.6 kilométeres verseny végén, míg a nők 26,2 kilométeres kajak egyes döntőjében Csépe Panna nyolcadikként zárt.

A férfi kajakosok (29.8 km) között Noé Bálint a tizedik, Péli Zalán a 11. lett. Az ifjúságiaknál is gyűjtöttek szombaton három dobogós helyet a magyarok: női K-2-ben Zatykó Panka és Jámbor Lotti ezüst-, Lengyel Lili és Fölsz Eszter pedig bronzérmet szerzett, míg Budai Kevin férfi K-1-ben lett harmadik.

A szakág első dél-amerikai vb-jén – amely vasárnapig tart – a különböző korosztályokban 34 magyar versenyez.