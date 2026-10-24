Labdarúgás: vereséggel kezdett az U15-ös válogatott a vb-n

Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban zajlik az első U15-ös labdarúgó-világbajnokság, amelyen 189 ország vesz részt. A magyar válogatott szombaton játszotta az első csoportmérkőzését, és

3–1-es vereséget szenvedett Mexikó ellen.

Az mlsz.hu beszámolója szerint a rivális a 15. percben került előnybe Villarreal révén, majd a térfélcserét követően Munoz duplázott, míg a hajrában Speier Kenéz szerezte meg a mieink első gólját a tornán.

„Nagyon izgatottan vártuk az első találkozót, amelyen a csoport favoritja ellen léptünk pályára, ezt mutatta a játék képe is. Mexikó fizikailag, technikailag, játéktudásban is komoly szintet képvisel – kezdte Filó Tamás szövetségi edző. – A srácok jól reagáltak a kihívásra, próbálták felvenni a versenyt, abszolúte jó mentalitással futballoztak, emelt fővel jöhettünk le a pályáról. A nyitómérkőzés azért is fontos volt, mert a játékosok megszokhattak a találkozó ritmusát, szeretnénk fejlődni és tanulni, de emellett nyerni is. Nagyon jók az első tapasztalatok a speciális lebonyolításról, a fejlődést is segíti a játék, rengeteg kapu előtti szituáció alakul ki, izgalmas, intenzív, és a folyamatos cseréknek köszönhetően mindenkinek tudunk játéklehetőséget adni."

A 7+1-es csapatok 2x20 perces mérkőzéseket játszanak, keresztbe a nagypályán, sztenderd kapukkal.

A 32 csoport valójában rangsoroló szerepet tölt be, ugyanis minden együttes továbbjut, a kérdés csak az, melyik szintre: az elsők az A-, a másodikok a B-táblán folytathatják, és így tovább egészen a hatodik helyezettekig, amelyek az F-táblán játszhatnak.

Filó együttese vasárnap Etiópiával és a Dominikai Közösséggel találkozik, majd hétfőn Malajziával és Szíriával csap össze.

U15-ÖS VILÁGBAJNOKSÁG, BAKU (AZERBAJDZSÁN)

H-csoport, 1. mérkőzés

Magyarország–Mexikó 1–3 (0–1)

Magyarország: Halász Bertalan – Lakatos Andor, Farkas Milán, Sipos Márk, Horváth Olivér, Speier Kenéz, Kemény Ákos, Jáger Áron. Csere: Bardi Ádám, Lukács Máté, Miklósvári Géza, Vass András, Mohos Mátyás, Bárány Noel

Gólszerző: Speier (39.), ill. Villarreal (15.), Munoz (25., 33.)



A PROGRAM:

Október 24., szombat

Magyarország–Mexikó 1–3

Október 25., vasárnap

Magyarország– Etiópia

Magyarország–Dominikai Közösség

Október 26., hétfő

Magyarország– Malajzia

Magyarország–Szíria

Október 28-30., szerda-csütörtök

főtábla, helyosztók



A KERET:

Kapusok:

Bardi Ádám (ZTE)

Halász Bertalan (Vasas)

Mezőnyjátékosok:

Bárány Noel (DVTK)

Farkas Milán (Puskás Akadémia)

Jáger Áron (Főnix-Gold)

Horváth Olivér (Vasas)

Kemény Ákos (Videoton)

Lakatos Andor (Újpest)

Lukács Máté (Győri ETO)

Miklósvári Géza Milán (Újpes)

Mohos Mátyás (FTC)

Sipos Márk (MTK)

Speier Kenéz (Puskás Akadémia)

Vass András (Kispest-Honvéd)

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)