Antonelli fontos lépést tett a vb-cím felé: megszerezte a pole-t Austinban

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Amerikai Nagydíj időmérőjén. Az olaszt Max Verstappen, Isack Hadjar sorrendben a Red Bull kettőse követte, míg az első ötöst Charles Leclerc vezérletével a Ferrari párosa egészítette ki. George Russell (Mercedes) hatodikként zárt.

... 47. AMERIKAI NAGYDÍJ OKTÓBER 23., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Leclerc 1:36.052 2. szabadedzés 1. Leclerc 1:35.291 OKTÓBER 24., SZOMBAT 3. szabadedzés 1. Hamilton 1:34.893 Időmérő 23.00–00.00 OKTÓBER 25., VASÁRNAP A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja 21.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros november 1., 21.00 Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo november 8., 18.00 Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 21., 5.00