Nemzeti Sportrádió

Antonelli fontos lépést tett a vb-cím felé: megszerezte a pole-t Austinban

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.25. 00:03
Antonelli szezonbeli hetedik rajtelsőséget szerezte Austinban (Fotó: AFP)
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F1 Amerikai Nagydíj Formula–1 időmérő
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Amerikai Nagydíj időmérőjén. Az olaszt Max Verstappen, Isack Hadjar sorrendben a Red Bull kettőse követte, míg az első ötöst Charles Leclerc vezérletével a Ferrari párosa egészítette ki. George Russell (Mercedes) hatodikként zárt.

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47. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 23., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:36.052
2. szabadedzés1. Leclerc 1:35.291
OKTÓBER 24., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Hamilton 1:34.893
Időmérő23.00–00.00
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00

 

 

F1 Amerikai Nagydíj Formula–1 időmérő
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