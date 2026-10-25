Antonelli fontos lépést tett a vb-cím felé: megszerezte a pole-t Austinban
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Amerikai Nagydíj időmérőjén. Az olaszt Max Verstappen, Isack Hadjar sorrendben a Red Bull kettőse követte, míg az első ötöst Charles Leclerc vezérletével a Ferrari párosa egészítette ki. George Russell (Mercedes) hatodikként zárt.
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|47. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 23., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:36.052
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:35.291
|OKTÓBER 24., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Hamilton 1:34.893
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 25., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
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