Tenisz: Jóny Márk döntőt játszik az U16-os európai Masters-versenyen

Mint arról beszámoltunk, a Tenisz Műhely ígérete, Jóny Márk a Monte-Carlo Country Clubban zajló U16-os európai mesterverseny B-csoportjában előbb 6:2, 6:3-as győzelmet aratott az örmény Arno Avetiszjan ellen, majd mindössze egy gémet veszített (6:1, 6:0) az orosz Dmitrij Artemev kihívójaként. Jóny a harmadik találkozóján aztán 6:1, 6:4-re múlta felül a szerb Luka Koszticsot, így

bejutott a fináléba.

Jóny Márk döntőt játszik Monte-Carlóban Forrás: Hungarian Tennis/Facebook

A magyar reménység az értékes tornagyőzelemért a lengyel Blazej Krzyskóval mérkőzik szombat délután.

(Kiemelt képünkön: Jóny Márk Forrás: Hungarian Tennis/Facebook)