Kézilabda: ismét nyert a franciák ellen a junior leányválogatott
A magyar junior leány kézilabda-válogatott felkészülési meccsen újabb háromgólos győzelmet aratott a franciák felett, ezúttal Lipóton.
A csütörtöki, győri 33–30-as győzelem után a Horváth Roland vezette junior leány kézilabda-válogatott pénteken is legyőzte a franciákat edzőmeccsen. A mieink ezúttal 32–29-re nyertek a lipóti sportcsarnokban. A magyar csapat legeredményesebbjeként Zákányi Janka hét gólt lőtt.
JUNIOR LEÁNYVÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, LIPÓT
Magyarország–Franciaország 32–29 (21–14)
A jegyzőkönyv ITT érhető el.
Magyarország–Franciaország 32–29 (21–14)
A jegyzőkönyv ITT érhető el.
(Kiemelt kép forrása: IHF)
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