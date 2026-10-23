Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: ismét nyert a franciák ellen a junior leányválogatott

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.23. 16:25
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A magyar junior leány kézilabda-válogatott felkészülési meccsen újabb háromgólos győzelmet aratott a franciák felett, ezúttal Lipóton.

A csütörtöki, győri 3330-as győzelem után a Horváth Roland vezette junior leány kézilabda-válogatott pénteken is legyőzte a franciákat edzőmeccsen. A mieink ezúttal 32–29-re nyertek a lipóti sportcsarnokban. A magyar csapat legeredményesebbjeként Zákányi Janka hét gólt lőtt.

JUNIOR LEÁNYVÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, LIPÓT
Magyarország–Franciaország 32–29 (21–14)
A jegyzőkönyv ITT érhető el.

(Kiemelt kép forrása: IHF)

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