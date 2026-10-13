Karate: vb-érmekért küzdenek a kadétok, juniorok és U21-esek

A kadétok, a juniorkorúak és a 21 éven aluliak legjobbjait érinti a szerdától öt napon át zajló, és a három karatés korosztály fiataljait együttesen 14. alkalommal megmozgató világbajnokság Lengyelországban, ahol ifjú honfitársaink közül huszonketten érdekeltek.

A Hala Widowiskowo-Sportowa sportcsarnokban a formagyakorlatosok (kata) és a küzdelemben (kumite) érdekeltek lépnek pástra mindkét nemnél egyéniben és

csapatban egyaránt. A szerdai nyitónapon az U21-es korosztály selejtezőit és vigaszági küzdelmeit bonyolítják le úgy, hogy

a katások színre lépése után következnek a valóságosan is harcolók, akik öt-öt súlycsoportban mutathatják meg „kezes-lábas” tudományukat.

Ez a férfiaknál 60, 67, 75, 84 és plusz 84, a nőknél pedig 50, 55, 61, 68 és plusz 68 kilogrammos kategóriákat jelenti.

A juniorok csütörtökön esnek át hasonló „előszűrésen”, pénteken vizsgáznak a kadétok, s szombat-vasárnap jönnek mindhárom korosztályban a bronzmérkőzések és a döntők. A hazai várakozások szerint a víkendre is marad magyar érdekeltség, azaz lesznek a mieink közül is olyanok, akik a medálcsatákban (is) szerepelnek majd.

A világszövetség adatai szerint 114 ország több mint kétezer karatésát felvonultató vb-n Magyarországot 22 versenyző képviseli.

A szövetségi honlap beharangozójában azt írta, hogy „a szokásosnál kisebb létszámú, de ütőképes válogatott” szerepel Bielsko-Bialában, miután a szakvezetés úgy döntött, hogy a jó eredmény elérésére leginkább esélyes versenyzők képviseljék a magyar színeket a világ legrangosabb utánpótlás-eseményén.

A csapattagok közül az elmúlt évek korosztályos világ- és Európa-bajnokságain nyertek már érmet a Tóth ikrek, Máté és Zsombor, akárcsak Dalnoki Szófia és Hefner Zsófia. Rajtuk kívül az ifjúsági világkupa-sorozatban, a Youth League-ben dobogóra állhatott korábban Benkő Szonja, Bogdán Panna, Kis Mátyás és Szőcs Miksa is.

Büchler Zsolt szövetségi kapitány amondó, hogy nagyon kiszámíthatatlanok a vb-esélyeink, mivel rengeteg az ismeretlen a világ minden tájáról érkező mezőnyben.

„Mindenesetre a mieink közül kiemelném a Tóth testvéreket, akik már többször is bizonyítottak, Hefner Zsófiának pedig már van vb-bronzérme egy korosztállyal lentebbről. De rajtuk kívül is van körülbelül hat sportolónk, akik küzdelemben jó napot kifogva képesek lehetnek az éremszerzésre. Formagyakorlatban pedig, ha minden összeállna, egy egyéni és egy csapat éremmérkőzéssel és egy jó helyezéssel elégedettek lennénk. Optimista ember lévén azt mondom, hogy összességében két-három éremnek nagyon örülnénk” – nyilatkozta a szövetség honlapján a kapitány.

A korosztályos világbajnokság magyar indulói:

formagyakorlat:

fiú:

U21: Bérczes Botond

lány:

U21: Fodor Amira

junior: Benkő Szonja

kadét: Németh Emma

csapat: Magyarország (Bacsó Kata, Benkő Szonja, Benkő Nóra, Huszty Zsuzsanna)

küzdelem:

fiúk:

U21:

67 kg: Tóth Zsombor

75 kg: Tóth Máté

junior:

55 kg: Szőcs Miksa

61 kg: Péter-Csiki Csanád

76 kg: Czudor Olivér

kadét:

52 kg: Madarász Szabolcs

57 kg: Kürk Zétény

63 kg: Bagi Ádám

70 kg: Kis Mátyás

lányok:

U21:

50 kg: Dalnoki Szófia

68 kg: Bogdán Panna

plusz 68 kg: Riczu Boglárka

junior:

48 kg: Hefner Zsófia

66 kg: Ádám Vivien

kadét:

47 kg: Péter Panna

(Kiemelt képünkön: a vb-n induló magyar csapat Forrás: MKSZ)