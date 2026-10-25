Ökölvívás: Toldi Lia ezüstérmes az U15-ös Európa-bajnokságon
Csak a döntőben talált legyőzőre az 57 kilogrammosok között Toldi Lia az U15-ös ökölvívó Európa-bajnokságon Törökországban.
A törökországi Trabzonban zajló U15-ös ökölvívó Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett Toldi Lia az 57 kilogrammosok versenyében. A magyar bokszoló pontozásos vereséget szenvedett az orosz Boiakova ellen a fináléban.
(Kiemelt képünk forrása: Magyar Ökölvívók Szakszövetsége)
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