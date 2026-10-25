Labdarúgás: legyőzte Etiópiát az U15-ös válogatott a vb-n

Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban zajlik az első U15-ös labdarúgó-világbajnokság, amelyen 189 ország vesz részt. A magyar válogatott az első mérkőzésén kikapott 3–1-re Mexikótól, majd

vasárnap délelőtt 3–0-ra nyert Etiópia ellen.

Az első félidőben nem esett gól, a mieink a 29. percben Miklósvári Géza révén szereztek vezetést, két perccel később Farkas Milán, a 36. percben pedig Lukács Máté talált be.

Vasárnap délután Filó Tamás szövetségi edző csapata a Dominikai Közösség ellen lép pályára.

A 7+1-es csapatok 2x20 perces mérkőzéseket játszanak, keresztbe a nagypályán, sztenderd kapukkal.

A 32 csoport valójában rangsoroló szerepet tölt be, ugyanis minden együttes továbbjut, a kérdés csak az, melyik szintre: az elsők az A-, a másodikok a B-táblán folytathatják, és így tovább egészen a hatodik helyezettekig, amelyek az F-táblán játszhatnak.

U15-ÖS VILÁGBAJNOKSÁG, BAKU (AZERBAJDZSÁN)

H-csoport, 2. mérkőzés

Magyarország–Etiópia 3–0 (0–0)

Gólszerző: Miklósvári 29., Farkas Milán 31., Lukács Máté 36.



A H-csoport állása: 1. Malajzia 6 pont, 2. Mexikó 6, 3. Szíria 3, 4. MAGYARORSZÁG 3, 5. Etiópia 0, 6. Dominikai Közösség 0.



A PROGRAM:

Október 24., szombat

Magyarország–Mexikó 1–3

Október 25., vasárnap

Magyarország– Etiópia 3–0

Magyarország–Dominikai Közösség

Október 26., hétfő

Magyarország– Malajzia

Magyarország–Szíria

Október 28-30., szerda-csütörtök

főtábla, helyosztók



A KERET:

Kapusok:

Bardi Ádám (ZTE)

Halász Bertalan (Vasas)

Mezőnyjátékosok:

Bárány Noel (DVTK)

Farkas Milán (Puskás Akadémia)

Jáger Áron (Főnix-Gold)

Horváth Olivér (Vasas)

Kemény Ákos (Videoton)

Lakatos Andor (Újpest)

Lukács Máté (Győri ETO)

Miklósvári Géza Milán (Újpes)

Mohos Mátyás (FTC)

Sipos Márk (MTK)

Speier Kenéz (Puskás Akadémia)

Vass András (Kispest-Honvéd)

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)