Labdarúgás: legyőzte Etiópiát az U15-ös válogatott a vb-n
Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban zajlik az első U15-ös labdarúgó-világbajnokság, amelyen 189 ország vesz részt. A magyar válogatott az első mérkőzésén kikapott 3–1-re Mexikótól, majd
vasárnap délelőtt 3–0-ra nyert Etiópia ellen.
Az első félidőben nem esett gól, a mieink a 29. percben Miklósvári Géza révén szereztek vezetést, két perccel később Farkas Milán, a 36. percben pedig Lukács Máté talált be.
Vasárnap délután Filó Tamás szövetségi edző csapata a Dominikai Közösség ellen lép pályára.
A 7+1-es csapatok 2x20 perces mérkőzéseket játszanak, keresztbe a nagypályán, sztenderd kapukkal.
A 32 csoport valójában rangsoroló szerepet tölt be, ugyanis minden együttes továbbjut, a kérdés csak az, melyik szintre: az elsők az A-, a másodikok a B-táblán folytathatják, és így tovább egészen a hatodik helyezettekig, amelyek az F-táblán játszhatnak.
H-csoport, 2. mérkőzés
Magyarország–Etiópia 3–0 (0–0)
Gólszerző: Miklósvári 29., Farkas Milán 31., Lukács Máté 36.
A H-csoport állása: 1. Malajzia 6 pont, 2. Mexikó 6, 3. Szíria 3, 4. MAGYARORSZÁG 3, 5. Etiópia 0, 6. Dominikai Közösség 0.
A PROGRAM:
Október 24., szombat
Magyarország–Mexikó 1–3
Október 25., vasárnap
Magyarország– Etiópia 3–0
Magyarország–Dominikai Közösség
Október 26., hétfő
Magyarország– Malajzia
Magyarország–Szíria
Október 28-30., szerda-csütörtök
főtábla, helyosztók
A KERET:
Kapusok:
Bardi Ádám (ZTE)
Halász Bertalan (Vasas)
Mezőnyjátékosok:
Bárány Noel (DVTK)
Farkas Milán (Puskás Akadémia)
Jáger Áron (Főnix-Gold)
Horváth Olivér (Vasas)
Kemény Ákos (Videoton)
Lakatos Andor (Újpest)
Lukács Máté (Győri ETO)
Miklósvári Géza Milán (Újpes)
Mohos Mátyás (FTC)
Sipos Márk (MTK)
Speier Kenéz (Puskás Akadémia)
Vass András (Kispest-Honvéd)
(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)