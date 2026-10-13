Nemzeti Sportrádió

Atlétika: rendkívül sikeres U20-as éveket hagy hátra Bátori Lilianna

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.10.13. 17:58
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Bátori Lilianna utánpótlás atlétika utánpótlássport
A korosztályt váltó magasugró, Bátori Lilianna az U20-asok között vb-ezüstérmet és Európa-bajnoki címet is szerzett.

Kivételesen sikeres junioréveket (U20) hagy maga mögött a Vasas 19 éves magasugrója, Bátori Lilianna, aki januártól már az U23-as korosztályt képviseli, de természetesen a felnőttek között is igyekszik egyre jobb eredményeket elérni.

Kun-Szabó Balázs tanítványa az idén augusztus elején az egyesült államokbeli Eugene-ben rendezett U20-as atlétikai világbajnokságon 190 centiméterrel ezüstérmet szerzett.

Ezzel azt követően lett vb-második a juniorkorosztályban, hogy tavaly Európa-bajnoki címet szerzett Tamperében.

Lilianna a 193 centiméteres egyéni csúcsát tavaly a besztercebányai ezüstkategóriás viadalon érte el, amellyel beállította Győrffy Dóra 1997 óta érvényben lévő U20-as országos rekordját is.

„Jövőre már U23-asként versenyzem.

– mondta honlapunknak a szezon zárultával Lilianna, aki korábban az U18-as korosztályban is büszkélkedhetett Eb-arannyal.

Bátori Lilianna az U20-asok között vb-ezüstérmet és Európa-bajnoki címet is szerzett Forrás: MASZ

A sokra hivatott magasugró tavaly már a felnőtt nemzetközi porondon is letette a névjegyét, amikor a hollandiai Apeldoornban rendezett fedett pályás Európa-bajnokságon 18 esztendősen,

a mezőny legfiatalabbjaként döntőbe jutott, és végül a kilencedik helyen zárt.

Azóta megjárta a tokiói felnőtt-világbajnokságot a is birminghami felnőtt Európa-bajnokságot is.

Számomra azért különösen értékes, hogy tavaly már elértem a 193 centit, mert ezáltal a versenyzést tekintve új kapuk nyíltak meg előttem – jegyezte meg. –Nemcsak a felnőtt-vébére, Eb-re gondolok, hanem azokra a rangos nemzetközi versenyekre is, amelyeken a legjobbakkal szerepelhetek együtt. Lehet, hogy van, akinek az enyémnél most tíz centivel is jobb az egyéni csúcsa, de az ilyen versenyeken nemcsak azt látom, hogy ő mit csinál jobban vagy másképp, hanem azt is, hogy például neki is lehet rossz napja, amikor semmi nem jön össze. Nem olyan egyszerű mindig a legjobbnak lenni.

(Kiemelt képünkön: Bátori Lilianna Forrás: MASZ)

Bátori Lilianna utánpótlás atlétika utánpótlássport
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