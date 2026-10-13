Atlétika: rendkívül sikeres U20-as éveket hagy hátra Bátori Lilianna

Kivételesen sikeres junioréveket (U20) hagy maga mögött a Vasas 19 éves magasugrója, Bátori Lilianna, aki januártól már az U23-as korosztályt képviseli, de természetesen a felnőttek között is igyekszik egyre jobb eredményeket elérni.

Kun-Szabó Balázs tanítványa az idén augusztus elején az egyesült államokbeli Eugene-ben rendezett U20-as atlétikai világbajnokságon 190 centiméterrel ezüstérmet szerzett.

Ezzel azt követően lett vb-második a juniorkorosztályban, hogy tavaly Európa-bajnoki címet szerzett Tamperében.

Lilianna a 193 centiméteres egyéni csúcsát tavaly a besztercebányai ezüstkategóriás viadalon érte el, amellyel beállította Győrffy Dóra 1997 óta érvényben lévő U20-as országos rekordját is.

„Jövőre már U23-asként versenyzem.

Annak különösen örülök, hogy az U20-as korosztályban odakerült a nevem a magyar rekord mellé, ráadásul a valaha volt legjobb magyar felnőtteredményt elérő Győrffy Dórával együtt tarthatom a csúcsot. Ez nagyon nagy és motiváló dolog a számomra

– mondta honlapunknak a szezon zárultával Lilianna, aki korábban az U18-as korosztályban is büszkélkedhetett Eb-arannyal.

Bátori Lilianna az U20-asok között vb-ezüstérmet és Európa-bajnoki címet is szerzett Forrás: MASZ

A sokra hivatott magasugró tavaly már a felnőtt nemzetközi porondon is letette a névjegyét, amikor a hollandiai Apeldoornban rendezett fedett pályás Európa-bajnokságon 18 esztendősen,

a mezőny legfiatalabbjaként döntőbe jutott, és végül a kilencedik helyen zárt.

Azóta megjárta a tokiói felnőtt-világbajnokságot a is birminghami felnőtt Európa-bajnokságot is.

„Számomra azért különösen értékes, hogy tavaly már elértem a 193 centit, mert ezáltal a versenyzést tekintve új kapuk nyíltak meg előttem – jegyezte meg. –Nemcsak a felnőtt-vébére, Eb-re gondolok, hanem azokra a rangos nemzetközi versenyekre is, amelyeken a legjobbakkal szerepelhetek együtt. Lehet, hogy van, akinek az enyémnél most tíz centivel is jobb az egyéni csúcsa, de az ilyen versenyeken nemcsak azt látom, hogy ő mit csinál jobban vagy másképp, hanem azt is, hogy például neki is lehet rossz napja, amikor semmi nem jön össze. Nem olyan egyszerű mindig a legjobbnak lenni.

A folyamatos fejlődést tartom szem előtt, igyekszem minél többet tanulni és szeretnék minden lehetőséggel élni, amit kapok.

(Kiemelt képünkön: Bátori Lilianna Forrás: MASZ)